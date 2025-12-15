Praktični i stylish pokloni: Sitnice do 10 eura koje će razveseliti svaku ženu

Najljepši pokloni ne moraju biti skupi - često je pažnja važnija od cijene. Bilo da biraš mirisnu svijeću, beauty paketić ili simpatičnu šalicu, ovim praktičnim sitnicama do 10 eura razveselit ćeš prijateljicu ili kolegicu, bez da opteretiš svoj blagdanski budžet

Tražiš mali, ali poseban poklon koji neće opteretiti tvoj budžet, a opet će izmamiti osmijeh na lice osobi kojoj ga daruješ? Ne moraš potrošiti puno da bi dar bio lijep, koristan i pažljivo odabran. S malim budžetom možeš pronaći lijepe i korisne sitnice koje svi trebaju ili koje će čuvati kao lijep podsjetnik na tebe.

1. Mirisna svijeća

Mirisna svijeća uvijek je elegantan i topao poklon, unosi ugodu u dom, a možeš je pronaći za samo nekoliko eura u trgovinama poput Pepca ili H&M-a.

H&M mirisna svijeća - 7,99 €

2. Lijepa šalica za kavu ili čaj

Čaša ili šalica s motivom koji će joj izmamiti osmijeh odličan su poklon jer se koristi svaki dan. Minimalistički ili razigrani dizajn učinit će je posebno dragom sitnicom.

Pepco šalica - 4 €

3. Mini wellness set

Male bočice gelova za tuširanje, balzama za usne ili kremica za ruke — ovi mini beauty proizvodi čine savršen poklon za opuštanje. Ako ih lijepo upakiraš, izgledat će kao luksuzni mini paket.

Anne set za njegu - 9,29 €

4. Slatke čarape ili modni dodatak

Razigrane čarape, trendi ukosnice ili plišane trake za kosu mogu biti vrlo simpatičan poklon koji pokazuje da znaš što voli.

Sinsay komplet od 2 para čarapa - 2,99 €

5. Ukras za dom ili biljka

Mala dekorativna stvarčica, poput mini vaze, ukrasa ili čak sitne biljke, unijet će malo radosti u prostor koji voli. Biljka može biti i simbol rasta i brige — baš kao tvoja pažnja.

Jysk drvce Aurboda - 5,50 €

6. Personalizirana oznaka za knjigu

Ako voli čitati, mala i lijepa oznaka za knjigu s motivom koji voli ili čak s njenim inicijalima može biti simpatičan i praktičan poklon.

Yvelle Studio personalizirani akrlini bookmarker - oko 7,50 €

7. Mini termosica ili boca za vodu

Praktičan dodatak za svakodnevicu: mala termos boca ili šarena boca za vodu uvijek je koristan poklon, a može biti i stylish detalj u torbi.

ALE-HOP mini termosica 330 ml - 5 €

8. Bilježnica ili planer

Ako voli planirati ili zapisivati misli, lijepa mini bilježnica idealan je poklon za novu sezonu ili jednostavno za svaki dan.

ALE-HOP planer - 9 €

9. Nešto slatko

Kvalitetna čokolada ili mali slatki paket uvijek su dobar izbor: slatko uvijek razveseli i s dobrim je slatkišima nemoguće pogriješiti.

10. Parfem u mini izdanju

Mnogi brendovi imaju male parfemske uzorke ili mini bočice koje se uklapaju u budžet, a opet izgledaju lijepo i stylish.

Masaki Matsushima 10 ml - 6,88 €