Sezona prehlade i gripe je. Ovo su najbolji prirodni lijekovi za zdrave sinuse

S prehladom, gripom, a i generalno samo hladnijim vremenom dolaze kihanje, kašljanje, curenje nosa i ostali simptomi povezani sa dišnim sustavom. Iako postoje razni lijekovi u ljekarnama, možda bi radije isprobala prirodne metode liječenja sinusa. Donosimo ti 11 dokazanih prirodnih načina kojima možeš ublažiti simptome sinusitisa.

1. Inhalacija parom

Udisanje pare jedan je od najučinkovitijih prirodnih lijekova za sinuse. Nagnit ćeš se nad posudu s vrućom vodom, prekriti glavu ručnikom i duboko udisati 5-10 minuta. Za još bolji učinak, dodaj nekoliko kapi eteričnog ulja eukaliptusa.

2. Ispiranje nosa slanom otopinom

Ispiranje nosa fiziološkom otopinom ili posebnim uređajem za ispiranje (poput Neti pot-a) pomoći će ti očistiti sinuse od nakupljenog sekreta i alergena. Možeš pripremiti vlastitu otopinu miješanjem tople prokuhane vode i morske soli u omjeru 1:1. Osim ispiranja, grgljanje slanom vodom također može pomoći u ublažavanju simptoma sinusitisa, posebno ako imaš i upaljeno grlo. Zapamti - za ispiranje i grgljanje koristi isključivo sterilnu ili prokuhanu vodu kako bi izbjegla unos štetnih mikroorganizama u svoj organizam.

3. Topli i hladni oblozi

Naizmjenično stavljanje toplih i hladnih obloga na područje sinusa može ti pomoći smanjiti upalu i olakšati disanje. Topli oblog drži 3 minute, a hladni 30 sekundi.

4. Hidratacija organizma

Pij dovoljno tekućine (2-3 litre dnevno) kako bi razrijedila sluz i lakše je izbacila. Izbjegavaj alkohol i kofein jer mogu dehidrirati tvoj organizam.

5. Povišeno uzglavlje tijekom spavanja

Ako spavaš s blago podignutim uzglavljem, pomoći ćeš prirodnoj drenaži sinusa i smanjiti jutarnju začepljenost.

6. Začinjena hrana

Ljuta hrana može prirodno otvoriti sinuse i olakšati disanje. Posebno učinkoviti su začini i namirnice poput češnjaka, đumbira i wasabija. Na primjer, dodavanje naribane ljute papričice u juhu ili priprema pikantnog curry-ja s đumbirom može pomoći u razbijanju sluzi. Također, konzumiranje sushija s malo više wasabija ili dodavanje svježe narezanog češnjaka u salatu može imati sličan učinak. Čak i blago ljuta hrana, poput chili con carne ili paprikasha, može stimulirati sinuse i olakšati disanje. Važno je napomenuti da se učinak može razlikovati od osobe do osobe, pa eksperimentiraj s različitim ljutim namirnicama kako bi pronašla ono što tebi najbolje odgovara.

7. Ovlaživanje zraka

Korištenje ovlaživača zraka posebno ti može pomoći tijekom noći jer vlažan zrak održava prohodnost dišnih puteva. Za dodatnu učinkovitost, možeš u ovlaživač dodati nekoliko kapi eteričnih ulja. Ulje eukaliptusa izvrsno je za otvaranje sinusa, dok lavanda može pomoći u opuštanju i boljem snu. Ulje čajevca ima antibakterijska svojstva, a ulje mente može osvježiti zrak i olakšati disanje. Međutim, prije korištenja eteričnih ulja, provjeri upute proizvođača ovlaživača i koristi ih umjereno kako bi izbjegla iritaciju dišnih puteva.

8. Vitamin C

Namirnice bogate vitaminom C igraju ključnu ulogu u jačanju tvog imuniteta i bržem oporavku od sinusne infekcije. Ovaj moćni antioksidans pomaže u smanjenju upale i oteklina u sinusima, istovremeno potičući proizvodnju bijelih krvnih stanica koje se bore protiv infekcije. Agrumi poput naranči, limuna i grejpa, ali i paprika, brokula i kivi, odlični su izvori vitamina C. Pokušaj ih uključiti u svoju svakodnevnu prehranu ili razmisli o dodacima prehrani s vitaminom C, ali se svakako posavjetuj s liječnikom prije nego što započneš s bilo kakvom suplementacijom.

9. Akupresura

Nježnim pritiskom na određene točke lica možeš si ublažiti pritisak u sinusima. Ova tehnika, poznata kao akupresura, može biti vrlo učinkovita u olakšavanju simptoma sinusitisa. Posebno su učinkovite točke uz nosnice i ispod jagodičnih kostiju. Za najbolje rezultate, nježno pritisni ove točke kružnim pokretima prstiju tijekom 30 sekundi do minute. Možeš to ponavljati nekoliko puta dnevno. Osim ovih točaka, korisno je masirati i područje između obrva, kao i točke uz rubove nosa. Ova jednostavna tehnika ne samo da može smanjiti pritisak, već i potaknuti cirkulaciju i pomoći u drenaži sinusa.

10. Čajevi i topli napitci

Topli napitci, posebno čajevi, mogu značajno olakšati disanje i razrijediti sluz. Đumbirov čaj je izvrstan izbor zbog svojih protuupalnih svojstava, dok čaj od mente pomaže u otvaranju dišnih puteva. Također, čaj od bazge može pomoći u jačanju imuniteta, a čaj od kadulje ima prirodna antiseptička svojstva. Nemoj zaboraviti ni na klasični čaj od kamilice koji umiruje i smanjuje upalu. Svi ovi topli napitci ne samo da će ti pomoći u borbi protiv simptoma sinusitisa, već će te i ugodno zagrijati i opustiti.

11. Odmor i opuštanje

Dovoljno odmora ključno je za oporavak tvog organizma i borbu protiv infekcije koja je možda uzrokovala sinusitis.

Iako su ove prirodne metode učinkovite u ublažavanju simptoma sinusitisa, obavezno posjeti liječnika ako ti simptomi traju dulje od 10 dana ili ako ti se stanje pogoršava. Također, ako imaš učestale sinusne infekcije, potrebno je utvrditi njihov uzrok kako bi spriječila ponavljanje problema.