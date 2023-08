Mila Elegović nam je otkrila tajnu svog sjajnog izgleda

Sve se više bližimo rujnu i početku emitiranja serije 'San snova' koja ove jeseni stiže na RTL kao perjanica jesenske sheme. Gledatelje tako očekuje prava televizijska poslastica prepuna humora, drame i zavrzlama, u priči o ljubavi, obitelji, strasti, nekretninama, ali i o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu - nogometu.

Serija je okupila itekako impresivnu postavu, od mladih glumačkih zvijezda do mnogih poznatih i proslavljenih lica, među kojima je legendarna glumica Mila Elegović, koja će u seriji utjeloviti jednu od glavnih uloga, uspješnu i moćnu Višnju Šarić.

Milu smo 'uhvatile' u prvim slobodnim danima odmora nakon završenog snimanja, a osim o seriji, razgovarale smo i o tajni njezinog sjajnog izgleda u 54. godini života, o starenju, ali i malim radostima koje čine njezinu zaposlenu svakodnevicu.

U seriji glumite Višnju Šarić. Što nam možete otkriti o svom liku i svojoj TV obitelji?

Višnja je, moram priznati, različita od svih žena koje sam igrala dosad, zato što je ona posložena, jaka, čvrsta, pametna i silno sposobna. Ona je vrlo, vrlo moćna žena koja je svojom pameću i vlastitim rukama napravila svoj biznis, ima tvornicu donjeg rublja i igrati tu ženu mi jako imponira zato što od mene traži neke stvari koje dosad u televizijskim uradcima nisu tražili od mene. Tako da ovu ulogu vidim kao svojevrsnu nadgradnju. Višnja je stabilna, jedna vrlo pametna žena, ima bivšeg muža kojeg igra Zlatan Zuhrić s kojim se silno zabavljam i odraslu kćer Lanu koju igra Buga Marija Šimić.

Strašno su nas dobro izabrali. Što se tiče obitelji Bubalo, casting je nepogrešiv. Kad gledam Bugu, zaista kao da je moja kći, a i strašno dobro funkcioniram sa Zuhrom, jako volim raditi s njim. Naša TV obitelj je baš dobro posložena.

Što možemo očekivati od serije?

Od serije možete očekivati pregršt zanimljivih zapleta. Mislim da će se publici svidjeti najviše zato što je povezana s nogometom, a nogomet je za Hrvatske najvažnija sporedna stvar na svijetu i jedina stvar koja Hrvate najlakše ujedini i razjedini. U seriji također ima puno novih glumačkih lica što mi je uvijek drago jer se svijet kreće naprijed i moraju nas mladi ljudi voditi.

Kako je na snimanju? Kakva je atmosfera, ekipa?

Na snimanju mi je izuzetno lijepo i ugodno zato što me svi tretiraju s najvećim mogućim profesionalizmom i najvećom mogućom pažnjom, a ovo se posebno odnosi na garderobu, šminku i frizuru. Zaista se mogu tim ljudima zahvaliti koji su beskrajno profesionalni, dobri i čine sve da bi to sve skupa dobro funkcioniralo i jako mi je lijepo s cijelom ekipom. Zaista sam sretna što radim s tim ljudima.

Poznati ste po svojoj iskrenosti i tome da baš ništa ne skrivate. Koja je tajna Vašeg sjajnog izgleda?

Moj izgled je rezultat discipline koja traje cijeli moj radni vijek i tu su mi potpomogli fileri što se tiče lica, s kojima sam sad malo stala. Malo sam usporila jer sam prije godinu dana osjetila da bih trebala napraviti malu pauzu da mi se lice ne bi izobličilo i da bih jednostavno sačuvala svoju fizionomiju te ipak ispoštovala činjenicu da se stvari mijenjaju, tako da sam jako oprezna što se tiče filera.

Što se tiče prehrane i cjelokupnog načina života, tu sam se jako dala svom poslu da bih uvijek bila jaka, snažna, skladna i da mogu igrati pjevačko-plesačke uloge u mjuziklima što mi je prioritet i razlog zašto sam uvijek čuvala svoju težinu. Želim biti dovoljno sposobna i dovoljno dobra da publici pružim najbolji mogući užitak. A onda dođete u godini kad morate paziti svoje zdravlje. Zbog svoje inzulinske rezistencije, zbog menopauze i zbog svih izazova koje ima žena u mojim godinama jako je važno da učinite sve što je moguće da sačuvate svoje zdravlje i da biste živjeli više, koliko god je moguće više zdravo da baš sebe ne uništite.

Isto tako, disciplina je najvažnija stvar koja je održala cijelu priču izgleda i moji gabariti su takvi, moji geni su takvi. Bog mi je dao to što mi je dao i ja sam mu na tome zahvalna. Jedino što uvijek pokušavam isticati kad me pitaju o izgledu je da glumica ne mora biti lijepa, glumica ne mora biti mršava, ali glumica mora biti skladna onakva kakva jest. Dakle, bilo da je debela ili mršava, u tome mora biti dovoljno skladna sama sa sobom i u prihvaćanju svog tijela. Njeno tijelo mora biti dovoljno jako, moćno i izdržljivo da bi mogla izdržati ono što scena od nje traži.

Znače li Vam godine ili ste prigrlili starenje? Koja je Vaša poruka za sve žene koje se približavaju 50-ima? Jesu li ovo najbolje godine života?

Što se tiče starenja, prihvatila sam činjenicu da se moje lice mijenja i da se mijenja pred očima javnosti, da ne mogu vječno uzimati filere me da bi me zamrzli i da bih ostala ista kao prije 20 godina. Što se tiče kozmetičkih operacija, na to baš ne bih pristala. Nikad ne reci nikad, ali zasad se držim dobro. Starenje sam prigrlila jer je starenje jedna krasna stvar. Starenje je zrenje ljudskog tijela i život je transformacija. Mi ovdje nismo da ostanemo, kako kaže Whitney Houston: 'On this Earth we are not meant to stay'. Dakle, naša sudbina nije da ostanemo ovdje već se od rođenja do kraja našeg života mijenjamo i ja sam to prigrlila i odlučila da u svakoj fazi života pokušam životu dati najbolje od sebe. Da - bit ću stara, da - bit ću naborana, ovakva ili onakva, ali pokušat ću u tome svemu uvijek biti neka dobra verzija sebe, koliko je to moguće.

Koje su 3 stvari bez kojih ne možete zamisliti svoj dan?

Prva je voda. Počela sam s čašom vode, sad već ujutro pijem pola litre vode na tašte i to mi se čini jako okej. Zatim, ne mogu zamisliti svoj dan da se ne posvetim molitvi i razgovoru s Bogom. I treća stvar je da ne mogu zamisliti da nemam nekakav kontakt s prirodom, makar na pet minuta. Također, ne mogu zamisliti dan, a da nemam neki susret s dragim ljudima, ili telefonski razgovor ili misao o njima. To je za mene dosta važno.

Kakvi su vam planovi do kraja ljeta i kako najviše volite provoditi slobodno vrijeme?

Završila sam sad sa snimanjem i trebala sam otići na Korčulu i imati koncert, ali sam shvatila da sam toliko iscrpljena svojom sezonom da jednostavno ne mogu. Zamijenio me kolega Mladen Burnać, on će održati koncert bez mene jer sam shvatila da moram stati. To je nešto što je u ovim mojim godinama jako bitno da poštujete. Dakle, kad tijelo kaže 'ja više ne mogu', onda to treba slušati i ništa drugo nije važno. To možda zvuči malo sebično, ali jednostavno da biste ostali umjetnik kakav želite biti, morate se i zaustaviti. Ja sam pobjegla u nepoznato, mogu samo reći da sam nestala u zeleno zato što mi se u ovom trenutku čini da bi me more više uznemirilo i da bih se više nanervirala na naplatnim kućicama i vožnjom u koloni. Tako da, treba mi samoća, tišina i zelenilo, ali bit ću ja i na moru jer mi i ono treba, naravno.

A kakva će Mila Elegović biti kao Višnja Šarić - ne propustite pogledati u seriji 'San snova' ove jeseni na RTL-u!