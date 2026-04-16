Samobor slavi vještinu i tradiciju: Nemojte propustiti 5. Craft Festival

Jedinstvena je ovo prilika za sve Samoborce i njihove goste da na jednom mjestu upoznaju bogatstvo unikatne ponude i kreativnosti lokalnih obrtnika i poduzetnika te da podrže male zanate koji su tradicionalno vrijedan segment samoborskog gospodarstva

I ovog će proljeća Samobor postati središte malih zanata, sjajne gastronomije i lokalne obrtničke izvrsnosti. Od 24. do 26. travnja u samom središtu grada petu godinu zaredom održat će se Samobor Craft Festival - najveći festival malih zanata u Hrvatskoj.

Oko 50 izlagača, najviše do sad, izložit će svoje proizvode na Trgu Matice hrvatske, u Kleščićevoj ulici te na Trgu kralja Tomislava. Tijekom tri dana ispunjenih bogatom ponudom za sve generacije, posjetitelji će moći otkriti širok spektar malih obrtnika, poduzetnika, kreativaca i njihovih ručno rađenih proizvoda koji odražavaju raznolikost i bogatstvo lokalne kulture i tradicije. Od finog keramičkog posuđa, preko nakita do šarenih tkanina s autentičnim uzorcima, svaki proizvod nosi pečat autentičnosti i ljubavi prema zanatu.

Edin Tuzlak

Craft Festival otvara svoja vrata u petak, 24. travnja u 17 sati, dok će u subotu i nedjelju izlagači biti prisutni gotovo cijeli dan, od 10 do 20 sati. U dane vikenda za one najmlađe, ali i za one koji se tako osjećaju, organizirana je PagoLand igraonica na Trgu Matice hrvatske, iza zgrade samoborskog kina i to od 10 do 18 sati.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se domaće glazbene snage i mladi talenti koji će se publici predstaviti na Trgu kralja Tomislava. U petak u 20 sati nastupa samoborski band Adrenalica koji će zasigurno oduševiti sve ljubitelje rock glazbe. Subota je rezervirana za poznatog samoborskog glazbenika Roka Vuškovića koji svojim interpretacijama redovito razveseli široku publiku, dok će se u nedjelju na glavnom samoborskom trgu na pozornicu predstaviti mladi glazbenik Matej Mudrovčić čije ćemo autorske hitove zasigurno čuti u budućnosti.

U okviru Craft Festivala, po drugi put Udruženje obrtnika Samobora, Svete Nedelje i Stupnika organizira Gastro Samobor, manifestaciju koja je prošle godine okupila dvadesetak udruženja obrtnika iz svih krajeva Hrvatske. Ove je godine njihov broj još i veći pa će tako njih tridesetak od Vukovara, Đakova, Koprivnice, Siska i Petrinje, preko Jastrebarskog, Stubičkih Toplica i Metkovića pa sve do Makarske, Kaštela i Imotskog koji nosi titulu najudaljenijeg ovogodišnjeg sudionika, predstaviti gastro bogatstvo svog kraja.

Svatko od njih će u subotu, 25. travnja, od 12 do 18 sati na Trgu Matice hrvatske predstaviti svoj kraj kroz pripremu tradicionalnih jela i autohtonih proizvoda. Posjetitelji će tako imati priliku kušati raznovrsne delicije iz cijele Hrvatske, od ribljih specijaliteta, mesnih jela, kotlovine, roštilja, čobanca, lovačkog paprikaša do Samoborske češnofke, a u ponudi će se naći i raznovrsne slastice kao i nezaobilazne Samoborske kremšnite.