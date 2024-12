Jeftini Ryanair letovi: ovih 9 lokacija je trenutno na našem popisu

Nikad nije loša ideja pobjeći u neki daleki kraj, posebno za praznike. Niskotarifni letovi Ryanaira postaju sve popularniji iz godine u godinu, a nude brojne prilike za putovanja iz Zagreba diljem Europe.

Na raspolaganju su ti brojni letovi prema atraktivnim europskim destinacijama, uključujući velike gradove i idilične otoke. Iz ponude se izdvajaju rute prema Italiji, Španjolskoj i Cipru, dok su dostupne i opcije za sjevernu Europu, poput Malmöa i Londona.

Istražili smo koje su aktualne Ryanair destinacije iz Zagreba za 2024/2025.., kolike su cijene karata i što možeš vidjeti na ovim zanimljivim odredištima.

Ryanair letovi iz Zagreba

Bilo da želiš posjetiti Advent nekog drugog grada ili se samo želiš malo maknuti iz domaće metropole, Ryanair ima pregršt odličnih ponuda za letove. Za svaki od ovih letova preporučljivo je da svoju kartu kupiš par tjedana ranije, no Ryanair povremeno ima i last minute ponude, pa tako i za ove destinacije.

Bruxelles, Belgija

Bruxelles u doba adventa oduševljava svojim bajkovitim božićnim sajmom Winter Wonders. Ovo je jedan od najljepših i najvećih božićnih sajmova u Europi, s preko 250 štandova koji su postavljeni kroz cijeli prosinac i dio siječnja. Grad postaje čarobno mjesto s blagdanskim svjetlima, klizalištima, vrtuljcima i božićnim ukrasima, posebno su poznati svjetlosni spektakli na povijesnim zgradama i miris toplih belgijskih vafla koji se širi ulicama.

Eindhoven, Nizozemska

Nešto što moraš vidjeti barem jednom u životu je Glow Festival u Eindhovenu. Grad je poznat po svojoj inovativnosti, a tijekom blagdana osvaja ovim spektaklom svjetlosnih instalacija koje krase gradske ulice. Centar grada ispunjen je modernim, minimalističkim ukrasima, dok božićni sajam nudi lokalne specijalitete i razne zanatske proizvode.

Basel, Švicarska

Basel, kao jedan od božićnih dragulja Švicarske, najpoznatiji je po Božićnom sajmu na trgu Barfüsserplatz i Münsterplatz. Uz aktivnosti za velike i male, poput božićnog drva želja i ukrašavanja svijeća i keksića, Švicarci su se potrudili da njihov grad zaista zablista. Adventski ukrasi reflektiraju se u rijeci Rajni, stvarajući prizor kao iz bajke na koje mnogi ne mogu ostati ravnodušni. Grad je poznat i po svojoj vrhunskoj čokoladi i tradicionalnim kolačićima Basler Läckerli.

Göteborg, Švedska

Göteborg je pravi zimski raj s jednim od najvećih skandinavskih božićnih sajmova u Lisebergu s bajkovitim klizalištem. Grad je prepun tradicionalnih švedskih ukrasa, a miris kuhanog vina (tradicionalno zvanog glögg) i đumbirovih kolačića (pepparkakor) širi se iz svakog kutka. Rijeka Göta i brodovi u luci osvijetljeni su lampicama, što će učiniti tvoje zimske šetnje posebnim doživljajem.

Frankfurt, Njemačka

Još jedna ogroman božićni sajam smjestio se u njemački grad Frankfurt. Smješten na Römerbergu, ove drvene kućice nude tradicionalne delicije poput bratwursta, lebkuchena i kuhanog vina (glühwein). Osim ića i pića, ogroman sajam nudi i razne rukotvorine, od igračaka do ukrasa, sve u čarobnoj božićnoj atmosferi obasjani lampicama po cijelom gradu.

Pariz, Francuska

Grad ljubavi posebno je raskošan zimi, jer Eiffelov toranj tada nije jedina stvar koja svijetli punim sjajem. Svaki ćošak Pariza je ukrašen lampicama, šljokicama, borovima i kuglicama, a miris kuhanog vina prostire se ulicama. Naravno, i izlozi dućana su ukrašeni, pa ako planiraš božićni shopping odraditi van granica Hrvatske, nema boljeg mjesta od Pariza.

Rim, Italija

Kažu da svi putevi vode u Rim i to je jedna od destinacija s kojima ne možeš pogriješiti, posebno u zimskim mjesecima. Advent u Rimu posebno je iskustvo, što zbog predivno ukrašenih crkvi, a što zbog raznih događanja koja grad čine pravim kršćanskim središtem. Povijesne ulice, kao što je Via del Corso, ukrašene su lampicama, dok božićni sajmovi nude talijanske delicije poput panettonea i vin brulèa.

London, Engleska

Ako ima neki grad koji utjelovljuje duh Božića, to je sigurno London. Sa svjetlucavim ukrasima na Oxford Streetu, magičnim klizalištima ispred Londonovog tornja i veličanstvenim božićnim drvcem na trgu Trafalgar, nećeš pogriješiti ako ovu zimu posjetiš London. Winter Wonderland u Hyde Parku vrhunac je blagdanskog duha, s mnoštvom atrakcija, sajamskih štandova i vrtuljaka. London zimi zaista odiše čarobnim i svečanim šarmom.

Dublin, Irska

Božićni ugođaj u dvorcima oko Dublina zaista je posebno iskustvo. Ako si više za izlazak u samom centru Dublina, Temple bar i okolne ulice također su predivno ukrašene. Ulice poput Grafton Streeta obasjane su tisućama lampica i božićnih ukrasa, dok sajmovi nude tradicionalne irske proizvode. Naravno, na svakom uglu su i mnogobrojni ukrasi idealno za sliku ili dvije.

Na što trebaš pripaziti prilikom letenja s Ryanairom?

Ako ti je prvi put da letiš, bez brige, zaista nije strašno ni komplicirano. Za kraće izlete od par dana, dovoljan ti je mali kofer maksimalnih dimenzija 55 x 40 x 20 cm i maksimalne težine 10 kila. Uz njega možeš imati i ručnu prtljagu, poput ručne torbe, ruksaka ili torbe za laptop maksimalnih dimenzija 40 x 20 x 25 cm koja treba stati ispod sjedala. Kad pakiraš tekuće stvari, poput paste za zube, parfema ili šampona, i tu postoje određena pravila. Moraš ih nositi u malim spremnicima zapremnine do 100 ml u jednoj vrećici s patentnim zatvaračem. Ukupna količina tekućina koje nosiš u toj vrećici ne smije prelaziti jednu litru. Ako ti pak treba veći kofer kojeg ćeš predati Ryanairu prije leta, on može biti dimenzija 80 x 120 x 120 cm i težiti do 20 kila.

