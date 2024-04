RTL slavi 20. rođendan, a omiljena TV lica otvaraju slavljeničke mjesece!

RTL-ova lica, voditelji informativnog programa i zabavnih formata, okupila su se na snimanju kampanje koja gledatelje uvodi u rođendanski ugođaj, a sve to u prepoznatljivim bojama RTL-a - crvenoj, žutoj i plavoj! Ana Brdarić Boljat, Mojmira Pastorčić, Antonija Blaće, Marijana Batinić, Damira Gregoret, Ivana Brkić Tomljenović, Mirna Čužić, Anita Martinović, Nikolina Pišek i Ines Goda Forjan te Zoran Šprajc, Andrija Jarak, Tomislav Jelinčić, Edin Mehmedović, Filip Brkić, Mario Jurič, Tomislav Špiček i Adrian De Vrgna dočarali su slavljeničko raspoloženje.

Prije dvadeset godina, 30. travnja 2004., RTL je počeo s emitiranjem programa i od tada postavljaju medijske trendove donoseći brojne sadržajne i tehničke novitete! Gledatelje je iste godine osvojila prva sezona 'Big Brothera', kojim je u Hrvatskoj počela 'era realityja', a finale prve sezone pratilo je 2,639.316 gledatelja! Usto što je imao sjajan odjek kod gledateljstva, prva sezona svjetski popularnog realityja otkrila i jednu od danas najpopularnijih voditeljica - Antoniju Blaće. Prikazan je prvi dnevni talk show u Hrvatskoj koji je vodila Sanja Doležal i koji se jednostavno zvao - 'Sanja', prva sapunica 'Zabranjena ljubav, a u domaći medijski prostor uveli smo i infotainment!

Povijest je ispisana i 2009., kada je RTL prenosio dotad najgledanije Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, a finale između Hrvatske i Francuske bio je drugi najgledaniji događaj u hrvatskoj televizijskoj povijesti dotad! Godinu dana poslije, zahvaljujući upravo RTL-u, Hrvatska je upoznala i zavoljela tursku produkciju - serija '1001 noć' osvojila je gledatelje i donijela rekordnu gledanost.

Od samih početaka RTL se usredotočio na sadržaj za cijelu obitelj i time našao put do gledatelja - popularnost je samo rasla, televizija je osvajala domaće i inozemne nagrade, a voditelji - zaštitna lica RTL-a, tijekom svih tih godina, nagrađivani su kao najbolji i najtraženiji u svojoj struci. Potkraj 2019. glavni kanal dobiva osvježen i moderniziran vizualni identitet, a novi slogan 'Više od televizije', ocrtava emocije, boje, multiplatformski pristup informiranju i zabavljanju te aktivno uključivanje gledatelja. Upravo o tim, pravim bojama RTL-a; crvenoj, žutoj i plavoj, koje dočaravaju svu lepezu emocija koje prožimaju sadržaj i oduševljavaju gledatelje, pričala su i RTL-ova omiljena lica.

Andrija Jarak ekipi RTL-a pridružio se potkraj 2021. te baš kao i ostali kolege voli ovakvu vrstu snimanja: „Ovo su prilike za druženje, zezanciju i veselje“, kaže iskusni reporter koji je potom otkrio na što ga prvo asociraju boje RTL-a. „Crvena označava adrenalin, neko pogonsko gorivo. Plava me asocira na more, a žuta na život, sunce, veselje... Mislim da je to nekako obilježje RTL-a, to je upravo to - život i veselje. Iako je moja boja crna s obzirom na to što radim, ali lijepe su ove životne boje koje ti donose radost. No život je jedna lepeza boja, bile one sive i crne ili žute, plave ili crvene poput RTL-ovih. U danu promijeniš deset boja i deset raspoloženja i deset situacija, tako da bih rekao da je ta šarolikost bogatstvo.“

Urednik i voditelj Zoran Šprajc u svom je originalnom stilu rekao: „Crveno je boja srca, znači da smo srčani i strastveni. Žuto je neurološki živčani sustav, što znači da smo prožeti… Dakle, kad je u redakciji netko nezadovoljan, to se nezadovoljstvo prenosi na mene, tako funkcioniraju ti naši neuroni. A plava je hladna i trezvena glava.“ Uvijek direktna i odvažna Mojmira Pastorčić otkrila je kako žutu boju poistovjećuje sa svojom emisijom 'RTL Direkt'. „A i nisam se slučajno odjenula u crveno! To je boja krvi, strasti, vatre, energije, u skladu s karakterom“, naglasila je.

„Mene crvena boja podsjeća na uzbuđenje, na svjetleću kutiju u studiju i trenutak kad se na njoj upali natpis on air, što mi govori da sam upravo ušao u domove stotina tisuća ljudi. Žuta me podsjeća na strast, na novinarski entuzijazam i posvećenost svih mojih kolega koji su svakodnevno sa žutim RTL-ovim mikrofonima u potrazi za istinom. Plava me podsjeća na veselje i pjesmu koju mi pruža ovo zanimanje“, rekao je voditelj i urednik Tomislav Jelinčić, koji je na RTL-u od prvog dana, pa je vodio i prve vijesti!

A od samih početaka na RTL-u je i voditeljica Ana Brdarić Boljat, Tomislav i ona zaštitna su lica informativnog programa, a kad je pitate što njoj predstavljaju boje RTL-a, kroz smijeh kaže: „Plavo na RTL-u mi je osjećaj pripadanja, topline i zadovoljstva. Crveno mi je adrenalin, novinarstvo i sve ono što se veže uz moj primarni posao, a žuto mi je… zabava! Asocira me na sunce i punjenje baterija.“ Jake snage emisija zabavnog karaktera, voditeljice i dobre prijateljice Antonija Blaće i Marijana Batinić, uvijek su spremne za ozbiljan posao i još veću zabavu. Uz RTL ih vežu samo najljepše emocije, koje su najbolje usporedile s bojama. „Crvena mi obilježava entuzijazam za rad, žuta dobru vibru na poslu i zafrkanciju, pogotovo kad smo na snimanjima! Puno se radi, ali uvijek je i puno smijeha. Plava predstavlja profesionalnost koja je iz godine u godinu rasla“, otkrila je Antonija, a Marijana dodala: „Crvena su ljubav i strast koju osjećamo dok radimo ovaj posao, a žuto su veselje, zabava i prijateljstvo.“

