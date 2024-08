Kao na Maldivima: Hrvatske plaže s kristalno plavim morem

Pri odabiru morske destinacije na kojoj ćemo ove godine provesti godišnji odmor utječu mnogi faktori - od cijene pa sve do udaljenosti. Mnogi u obzir uzimaju i ostatak turističke ponude kraja u koji se odluče zaputiti, a većini je isto tako jako bitno da odredište na koje idu ima lijepe, tirkizno plave i čiste plaže. Iako je Jadran znan kao vrlo čisto more bez smeća, velike prozirnosti i bogatog podmorja, ipak postoje i na našoj obali neke plaže koje ljepotom i prozirnošću vode nadmašuju druge.

Danas smo ti tako pripremile listu top pet najljepših hrvatskih plaža sa savršeno čistim, kristalno plavim morem, a koje se isplati posjetiti čim prije. Sve o njima saznaj u nastavku.

Plaža Sakarun, Dugi otok

Dugi otok i plaža Sakarun nadaleko su poznati zbog svoje prirodne ljepote. Sakarun je naime hrvatska plaža kojoj se često tepa da izgleda kao havajski raj ili pak plaža na Maldivima, samo na jadranski način. Sakarun je poseban zbog tropskog bijelog pijeska kakvog rijetko možemo vidjeti na našoj obali, a i prozirnost mora je jedna od najvećih na Jadranu. Prekrasna kilometarska plaža Sakarun tako svake godine završi na listama najimpresivnijih plaža svijeta, a dobro je znati i da se na njoj nalazi nekoliko beach barova i restrorana te da je moguće iznajmiti suncobrane i ležaljke.

Nugal, Makarska

Ovu plažu poznati travel magazini svake godine svrstavaju među najljepše plaže svijeta i Mediterana, a jasno nam je i zašto. Besprijekorno čisto more, šljunčani prilaz i velike litice koje okružuju plažu djeluju jako impozantno, pa nije ni čudo da ljudi plaži Nugal u blizini Makarske jednostavno ne mogu odoljeti. Jedina negativna strana ove plaže je to što će ti do nje trebati oko 40 minuta hoda, odnosno prolaska kroz šumu i makiju, ali sav trud se definitivno isplati jer tko bi u konačnici odolio ovom pogledu?

Sotorišće, Silba

Prekrasna malena Silba, otočić zadarskog arhipelaga, jedan je od neotkrivenih hrvatskih otoka na kojem još uvijek nema masovnog turizma ni velikih hotela. Otok znan po tome što na njemu nema nikakvih prometala osim trokolica i bicikala, može se osim mirom koji zrači pohvaliti i jednom od najčišćih plaža jadrana – Sotorišćem. Sotorišće je naime prekrasna pješčana plaža na istočnoj strani otoka, a koju karakterizira divno, kristalno čisto more i velika prozirnost. Plićak se pruža daleko, pa je ovo i idealna plaža za djecu, a na obali se nalazi i šarmantni beach bar u koji zalaze i turisti i lokalci.

Stiniva, Vis

Vis je u posljednjih desetak godina postao apsolutna turistička meka koja privlači goste iz cijeloga svijeta. Taj maleni, udaljeni i južni hrvatski otok može se pohvaliti divnim gradićima, zanimljivim festivalima, ali i Stinivom, jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih plaža. Naime, Stiniva je šljunčana plaža koja je skrivena i okružena visokim stijenama, a čistoća mora na njoj je besprijekorna. Ako ju još nisi posjetila, savjetujemo ti da to učiniš u pred ili post sezoni, jer je tijekom ljeta na njoj velika gužva.

Sveti Ivan, Cres

Cres je naš najveći otok, a na njemu se skrivaju brojne prekrasne plaže, uvale i zaljevi. Među najpoznatijim plažama koje plijene ljepotom i tirkiznom, savršeno prozirnom vodom je i plaža Sveti Ivan, a koja mami turiste iz cijelog svijeta da se barem jednom okupaju na njoj. Ova se plaža tako nalazi u uvali ispod mjesta Lubenice. Do plaže se dolazi pješice, s visokih litica iznad plaže ili pak brodskim, odnosno morskim putem, no za to će ti trebati barka ili brodić. Zbog svoje nepristupačnosti, na plaži Sv. Ivan uvijek ćeš pronaći idealno mjesto za miran odmor, bez previše kupača. Fini šljunak i hladovina ispod krošnji mediteranskog bilja dodatno čine ovu plažu oazom sredozemne ljepote i morskog mira.