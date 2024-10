Lokacije na kojima je sniman Harry Potter, a koje možeš posjetiti

Ono što slama srce svakom ljubitelju serijala o malom čarobnjaku jest činjenica da popularna škola Hogwarts postoji samo u knjigama i filmovima. Ali dobra stvar je da lokacije na kojima su snimani filmovi postoje, a još bolja stvar je da te lokacije možeš i posjetiti! Filmovi su donijeli veliku popularnost Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su i snimani, a mnoge od ovih lokacija samo čekaju da požele dobrodošlicu novom obožavatelju Harryja Pottera koji će njima prošetati.

Ove će lokacije ispuniti tvoju čežnju za filmovima, čarobnjacima i magijom, a na tebi je samo da upališ svoj leteći auto, zagrabiš Floo powder ili metlu, ili pokažeš svoje umijeće aparacije.

London Zoo's Reptile House

U prvom dijelu, Harry Potter i kamen mudraca, Harry oslobodi pitona i shvati da može razgovarati sa zmijama. I izvanjski dio, kao i unutrašnjost ovog zoološkog vrta korišteni su za snimanje te scene.

Big Ben, London

Iako samo na trenutak, Big Ben i zgrada Parlamenta prikazuju se u pozadini kada Harry prvi puta dolazi u London s Hagridom.



Tržnica Leadenhall Market, London

Ova poznata londonska tržnica mjesto je gdje Hagrid vodi Harryja kako bi ušli u pub Šuplji kotlić, koji se u stvarnom životu nalazi na adresi 42 Bull's Head Passage.



Kolodvor King's Cross, London

Hagrid vodi Harryja na londonski kolodvor King's Cross kako bi se mogao ukrcati na vlak koji će ga odvesti u njegov novi čarobnjački dom. Osim toga, ovaj se kolodvor pojavljuje i u sceni filma Darovi smrti.

Peron 9 3/4

Za vrijeme snimanja peroni 4 i 5 privremeno su promijenjeni u 9 i 10. Na kolodvoru King's Cross i dalje postoji peron 9 3/4 sa slatkim kolicima koja nestaju u zidu, iako se, nažalost, ne možeš ukrcati na Hogwarts Express.

Vijadukt Glenfinnan

Ovaj željeznički vijadukt u Škotskoj korišten je za divne snimke Hogwarts Expressa iz zraka. Danas, tvrtka West Coast Railways nudi vožnju vlakom dugu stotinjak kilometara gdje ćeš, između ostalog, proći i vijaduktom.



Željeznička stanica Goathland

Ova stanica poslužila je kao željeznička stanica Hogsmeade, gdje učenici izlaze iz Hogwarts Expressa.





Dvorac Alnwick, Northumberland

U prvom i drugom filmu ovaj je dvorac bio set za Hogwarts, a osim Harryja Pottera, ovdje su snimane i brojne druge franšize, poput serije Downton Abbey i filma Robin Hood: Princ lopova.

Katedrala Gloucester

Izgled ove katedrale poslužio je kao inspiracija za unutrašnjost Hogwartsa, a to možemo vidjeti u filmovima Kamen mudraca, Odaja tajni i Princ miješane krvi, kao i u sceni gdje Harry i Ron uočavaju ogromnog trola kako šeće hodnikom.



Knjižnica Duke Humfrey's Library, Oxford

Scene u hogwartskoj knjižnici, poput onih gdje Hermione uči, ili gdje Harry ukrade knjigu iz zabranjenog odjela, samo su neke od scena snimanih na Oxfordu.



Divinity School, Oxford

U "Princu miješane krvi", scena u kojoj se Ron oporavlja u ambulanti nakon što je otrovan snimana je unutar ove škole.



New College Cloister, Oxford

U "Plamenom peharu", Divljooki Moody Draca Malfoya pretvori u tvora, i to upravo u ovom dvorištu.



Christ Church Dining Hall, Oxford

Iako sam film nije sniman u ovoj legendarnoj blagovaoni, ona je poslužila kao inspiracija za veliku blagovaonu u Hogwartsu.



Lacock Abbey, Wiltshire

Ova je opatija još jedan set za Hogwarts - ovdje je Harry izabran za tim u metloboju, a ovdje i pohađa Snapeove satove.



Katedrala Durham

Ova je katedrala također pridonijela kao eksterijer i interijer za brojne scene u prvih nekoliko filmova, uključujući onu gdje Harry sa Hedwigom hoda kroz sniježno dvorište.





Glencoe, Highlands

Ovo škotsko seoce korišteno je za brojne vanjske snimke, uključujući most kojim se stiže do Hogwartsa, kao i Hagridovu kolibu. Selo je također i najbliže što možemo doći do Hogwartsa.





Virginia Water, Windsor

Ovo je mjesto set Hogwartskog jezera u scenama kada Harry jaše hipogrifa, kao i scenama između Harryja, Rona i Hermione u Plamenom peharu.



Loch Shiel, Highlands

Nekoliko škotskih jezera (loch) korišteni su u Zatočeniku Azkabana, gdje Harry konačno uspije prizvati svoj Patronus. Loch Elit i Loch Morar također su neka od jezera.



Tržnica Borough Market, London

U "Zatočeniku Azkabana", ova je lokacija poslužila za set Šupljeg kotlića.



London Eye

Tijekom Reda feniksa, Red na metlama leti iznad Londona, a London Eye samo je jedna od znamenitosti koje su vidljive iz zraka.

Palača Buckingham, London

U istoj se sceni može uočiti i palača Buckingham, kao i Big Ben i Tower Bridge.



Millennium Bridge, London

U jednoj od najstrašnijih scena serijala, u Princu miješane krvi, Smrtonoše napadaju most Millennium Bridge u centru Londona, koji se zatim uruši i nestane u Temzi.

Hardwick Hall, Derbyshire

Ovdje su snimljene unutarnje i vanjske scene Malfoyeva imanja i baze Smrtonoša i Voldemorta u prvom dijelu Darova smrti.

Piccadilly Circus, London

Užurbani trg u Londonu mjesto je radnje ključne scene u prvom dijelu Darova smrti, u kojem Smrtonoše napadaju Harryja, Hermionu i Rona.



Swinley Forest, Windsor

Veliki park u Windsoru poslužio je kao lokacija gdje su se Harry, Hermione i Ron sakrili od Smrtonoša i Voldemorta kao izbjeglice.



De Vere House, Lavenham

Piktoreskna kućica iz drugog dijela Darova smrti korištena je kao Harryjeva rodna kuća u Godricovoj dolini - mjestu gdje su umrli Harryjevi roditelji i gdje ih je napala zmija Nagini.



Freshwater West, Pembrokeshire

Na ovoj je lokaciji bila smještena koliba sagrađena od školjaka u kojoj su živjeli Bill Weasley i Fleur Delacour, a neke su scene snimljene i na obližnjoj plaži.