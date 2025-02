Pitaš se kamo s djecom za praznike u veljači? Imamo popis lokacija po cijeloj Hrvatskoj

Prvo polugodište je počelo prošli mjesec, a prvi praznici ove godine su od 24. veljače do 3. ožujka. Imaš tjedan dana da s djecom uživaš u raznim aktivnostima, a ako još nisi sigurna kamo otići, imamo popis super lokacija i ideja za aktivnosti koje možete obići.

Kamo s djecom za praznike?

Ti dani bez škole mogu biti izazovni za mnoge obitelji, pogotovo kada imaš više djece. Ponekad je teško smisliti kako zabaviti sve i osigurati da svi budu sretni i zauzeti. No, srećom, organizirane aktivnosti i kid-friendly lokacije tu su kao prava pomoć. Savršene su za umorne roditelje koji žele provesti kvalitetno vrijeme s djecom, bez stresa oko planiranja i smišljanja što raditi svaki dan. Osim toga, djeca se mogu zabaviti, naučiti nešto novo i, naravno, uživati u svim radostima prazničnog vremena.

Kamo s djecom za praznike Zagreb

U Zagrebu možda nema nacionalnih parkova, ali tu su brojni muzeji i igraonice koji će zaokupiti tvoje klince i pružiti im nezaboravne trenutke. Jednodnevne aktivnosti mogu ti popuniti cijele dane, a različite lokacije svako malo mogu razbiti rutinu koja nastane kad su djeca samo u školi.

Biopark Divlje Vode

Biopark Divlje Vode savršena je destinacija za obiteljski izlet, spajajući prirodu, zabavu i edukaciju na jednom mjestu. Smješten u predivnom okruženju parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, u dolini potoka Bregane, ovaj park nudi prostrane zelene površine, svjež zrak i netaknutu prirodu – idealno za bijeg od gradske vreve.

Klinci će uživati u šetnji uz ribnjak, posjetu zoološkom vrtu i igrama na dječjem igralištu, dok se roditelji mogu opustiti uz prekrasan pogled i finu hranu u restoranu ili fast foodu. Ako ste više za aktivan odmor, tu su i sportski tereni te jezero za ribolov – dovoljno sadržaja za cijeli dan uživanja na svježem zraku!

Izletište Ključić Brdo

Smješteno na slikovitim brežuljcima Vukomeričkih Gorica, izletište Ključić Brdo savršeno je za obitelji koje žele provesti dan u prirodi, daleko od gradske gužve, a opet dovoljno blizu Zagreba i Velike Gorice. Okruženo netaknutim šumama, voćnjacima i vinogradima, ovo mjesto pruža pravi seoski ugođaj i priliku za uživanje na svježem zraku.

Klinci će imati dovoljno prostora za igru i istraživanje, dok se roditelji mogu opustiti u šetnji ili jednostavno uživati u miru prirode. Poseban plus je domaća gastro ponuda s tradicionalnim jelima pripremljenima od svježih, lokalnih namirnica, a ako planiraš veću obiteljsku proslavu, ugostiteljski objekt ovdje može ugostiti i veća okupljanja.

Etno farma Mirnovec

Etno farma Mirnovec, smještena u zelenilu na putu prema Samoboru, idealno je mjesto za obiteljski izlet ili dječju proslavu rođendana. Ovdje te čeka prostrano imanje s predivnim kućicama, jezerom i livadama, savršeno za dan proveden u prirodi. Farmu su osnovali Franjo i Barica, inspirirani ljubavlju svoje kćeri prema konjima, pa nije čudo da je konjički centar jedan od glavnih aduta ovog mjesta.

Klinci mogu uživati u kampovima, vožnji konjima i istraživanju starih tradicija, dok se odrasli mogu opustiti u restoranu Baraž, okušati u team building aktivnostima ili čak iznajmiti nogometni teren za malo rekreacije. Ako tražiš mjesto koje spaja prirodu, zabavu i dozu tradicije, ovo je odličan izbor!

Muzej Iluzija

Muzej iluzija u Zagrebu nudi potpuno jedinstven doživljaj kroz razne optičke varke i interaktivne eksponate. Posjetitelji mogu istraživati holograme, stereograme i sobe koje stvaraju nevjerojatne vizualne efekte, zbog kojih mozak počinje sumnjati u ono što vidi. Djeca će biti oduševljena jer mogu snimiti zabavne trenutke – poput onih kad uđu u sobu gdje izgledaju kao divovi ili patuljci, ili sjednu za stol gdje im se čini da je njihova glava poslužena na pladnju!

Cijena ulaznice za odrasle: 12€

Cijena ulaznice za djecu (5-15)*: 9€

*Djeca mlađa od 5 godina imaju besplatan ulaz.

Muzej čokolade

Muzej čokolade Zagreb vodi te na slatko putovanje kroz povijest i svijet čokolade – od drevnih civilizacija Srednje i Južne Amerike do današnjih vrhunskih čokolatijera. Možeš saznati kako su Maje i Azteci koristili kakao, kušati čak devet različitih vrsta čokolade i isprobati tradicionalne metode pripreme – poput mljevenja kakaovih zrna na metateu ili pjenjenja tekuće čokolade molinillom.

Djeci će biti posebno zabavno istraživati interaktivne dijelove muzeja, slikati se u scenama iz prašume, baroknog dvora ili tvornice inspirirane Willyjem Wonkom, a mogu se i okušati u radionicama pralina. Ako poželiš ponijeti dio ovog slatkog iskustva kući, u čokoladnom boutiqueu čekaju te jedinstvene artisan i craft čokolade domaćih majstora.

Cijena ulaznice za odrasle: 9,50€

Cijena ulaznice za djecu (5-15)*: 7€

Cijena obiteljske ulaznice (dvoje odraslih i do troje djece): 30€

*Djeca mlađa od 5 godina imaju besplatan ulaz.

Muzej zaboravljenih priča

Muzej Zaboravljenih Priča vodi te u svijet hrvatskih narodnih predaja, gdje mitovi i legende doslovno oživljavaju kroz čarobni umjetnički koncept Zdenka Bašića. Na više od 200 kvadrata, kroz šest tematskih soba, možeš istraživati prizore iz drevnih priča, promatrati detaljno izrađene makete i lutke te zaviriti u skriveni svijet vila, vještica, babaroga i drugih bića iz narodnih vjerovanja.

Djeca će posebno uživati u otkrivanju tajnih kutaka muzeja, slijedeći tragove mitskih stvorenja i istražujući interaktivne elemente koji priče čine još stvarnijima. Kroz igru i istraživanje mogu saznati gdje se skrivaju vodeni ljudi, kako izgledaju moguti ili što se skriva u sjenama stare šume. Ovo nije običan muzej – ovdje priče ne samo da se pričaju, nego ih možeš doživjeti na potpuno novi način!

Cijena ulaznice za odrasle: 12€

Cijena ulaznice za djecu (5-15): 10€

Cijena obiteljske ulaznice (dvoje odraslih i dvoje djece): 35€

MiniPolis

MiniPolis je jedinstveno mjesto u Hrvatskoj gdje djeca kroz igru mogu istraživati svijet odraslih i isprobati različite uloge. Ovaj tematski dječji grad u Zagrebu savršena je destinacija za zabavu i učenje, posebno tijekom školskih praznika. Na više od 2000 kvadrata smjestilo se više od 40 tematskih kućica, svaka osmišljena tako da mališani kroz igru upoznaju razna zanimanja i svakodnevne životne situacije.

Osim što potiče maštovitost i kreativnost, MiniPolis organizira i STEM radionice, a tijekom zimskih praznika posebno su popularni kampovi poput Zimskog STEM kampa, gdje se djeca kroz eksperimente i istraživanje upoznaju sa znanošću. Uz edukativne aktivnosti, u ponudi su i zabavni sadržaji poput tematskih rođendanskih proslava i karnevalskih događanja. Bilo da dolazite u sklopu školskog izleta ili obiteljskog izdanja, ovo je mjesto koje će oduševiti i male i velike!

Dječji escape room

Ako ti klinci obožavaju escape room igre, ovo je mjesto koje moraš isprobati! Najveći dječji escape room u Europi ima pet tematskih soba s jedinstvenim scenarijima – mlađi ih mogu rješavati uz tvoju pomoć, dok stariji mogu igrati sami, uz skrivene smjernice koje ih vode do cilja.

Možeš okupiti malu ekipu (već od dvoje) ili cijelu družinu (do 50 igrača), a cijene paketa kreću od 200 € za devetero djece. Escape room radi isključivo uz prethodnu rezervaciju, a termini su fleksibilni – bez akontacije i s mogućnošću besplatnog prebacivanja na drugi datum ako nešto iskrsne.

Kamo s djecom za praznike Dalmacija

Još je prehladno za kupanje, ali to ne znači da klinci ne mogu uživati u Dalmaciji tijekom praznika! I dok većina atrakcija i parkova čeka proljeće za otvaranje, jedan od njih kreće ranije i spreman je za avanture.

City game Croatia

Ako se nađeš u Splitu, Zadru ili Ninu, ne propusti priliku sudjelovati u interaktivnim potragama za blagom koje organizira City Game Croatia. Kroz ove igre, djeca imaju priliku zabaviti se istražujući povijest i kulturnu baštinu gradova. Svaka lokacija nudi jedinstvene zadatke. U Splitu ćeš otkriti tajne Dioklecijanove palače, istražujući careve odaje i podrumima, dok u Zadru tražiš lavove skrivenim po starom gradu i istražuješ rimski forum. Zadar također nudi priliku da saznaš više o venecijanskim zidinama koje su osigurale UNESCO-ov status. U Ninu, djeca kroz igru uče glagoljicu, istražuju ostatke rimskih građevina i saznaju povijest krunidbe hrvatskih kraljeva. Ova potraga je specifična jer se igra može odigrati samostalno, a upute stižu poštom ili e-mailom. Idealno za obiteljsku zabavu!

Cijena obiteljske ulaznice (dvoje odraslih i do troje djece): 40€

Kazalište lutaka Zadar

Kazalište lutaka Zadar poznato je po svojim edukativnim i zabavnim predstavama za djecu, ali i odrasle. Jedna od nadolazećih predstava, Flora, bit će prikazana 16. i 23. veljače 2025. u 11:00 sati. Flora je djevojčica koja se udružuje sa šumskim stanovnicima kako bi očistila šumu od plastike i naučila važnošću reciklaže. Predstava je interaktivna i kroz pjesmu, igru i zabavu šalje snažnu poruku o zaštiti okoliša i odgovornom ponašanju prema prirodi. Savršena prilika da djeca na zabavan način nauče o važnosti očuvanja planeta.

Cijena ulaznice: 4€

Aquapark Dalmatia

Smješten u Amadria Parku u Šibeniku, Aquapark Dalmatia prvi je zatvoreni aquapark u regiji, pa ti nudi mogućnost uživanja u svim sadržajima tokom cijele godine. Savršen je za obiteljski odmor bez obzira na sezonu. Ako dolaziš s djecom, obožavat će dječju zonu s plitkim bazenima, prskalicama i toboganima. Atrakcije su prilagođene svim uzrastima, pa se zabaviti može cijela obitelj. Planiraš proslaviti dječji rođendan uskoro? Ovdje ćeš pronaći idealan prostor za to. Sa 9.000 četvornih metara grijane unutarnje površine, zabava traje cijeli dan.

Muzej Iluzija

Muzej Iluzija u Zadru pravo je mjesto za sve ljubitelje zabave s daškom magije. Optičke iluzije, hologrami i interaktivne instalacije sigurno će te oduševiti. Djeca će se zabaviti rješavajući mozgalice i snimajući zabavne fotke, a ti ćeš uživati u neobičnim, zabavnim iluzijama koje pomiču granice tvoje percepcije. Idealno za obiteljsku avanturu koja će vas sve nasmijati!

Cijena ulaznice za odrasle: 13€

Cijena ulaznice za djecu (5-15)*: 10€

Cijena obiteljske ulaznice (dvoje odraslih i dvoje djece): 37€

*Djeca mlađa od 5 godina imaju besplatan ulaz.

Kamo s djecom za praznike Gorski kotar

Ako želiš bijeg u netaknutu prirodu, Gorski kotar je idealno odredište za obiteljski odmor. Smješten u srcu Hrvatske, nudi ti priliku za šetnje kroz guste šume, planinarenje i promatranje divljih životinja. Osim prirodnih ljepota, Gorski kotar također ima brojne edukativne aktivnosti koje djecu mogu naučiti o očuvanju okoliša i biološkoj raznolikosti. Kroz zabavu i istraživanje, obitelji mogu uživati u kvalitetnom vremenu zajedno, a djeca će se zaljubiti u prirodu i naučiti o važnosti njenog očuvanja.

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Risnjak idealno je mjesto za obiteljski izlet, pogotovo s djecom. Ovde, mališani mogu uživati u promatranju velikih zvijeri poput medvjeda, vuka i risa, te otkriti bogatstvo flore koje se skriva u ovom prirodnom okruženju. Ture su sigurne i edukativne, uz savjete iskusnih planinara i aplikaciju Hrvatskog planinarskog saveza, pa možete biti sigurni dok istražujete. Učenje o prirodi, visinskim razlikama i povezivanju Alpa s balkanskim planinama čini Risnjak odličnim odredištem za obiteljsku povezanost i razvoj ljubavi prema prirodi.

Cijena ulaznice za odrasle: 7€

Cijena ulaznice za djecu (7-18)*: 5€

Cijena obiteljske ulaznice: 15€

*Djeca mlađa od 7 godina imaju besplatan ulaz.

Centar Velike zvjeri

Centar Velike zvijeri u Gorskom kotaru je idealno mjesto za obiteljski izlet, osobito s djecom. Ovdje ćete upoznati tri velike europske zvijeri – smeđeg medvjeda, sivog vuka i euroazijskog risa, kroz multimedijalnu izložbu koja priča njihove priče kroz četiri godišnja doba. Izložba je prilagođena svim uzrastima, pa djeca mogu na zabavan način učiti o njihovoj ulozi u prirodi. Posjetitelji također mogu sudjelovati u edukativnim radionicama, što dodatno čini posjet interaktivnim i edukativnim. Djeca će kroz igru naučiti o biološkoj raznolikosti Gorskog kotara, a cijela obitelj će uživati u avanturama i učenju o prirodi.

Kamo s djecom za praznike Istra

Ako razmišljaš o obiteljskom odmoru tijekom praznika, Istra je destinacija koju ne smiješ propustiti! Ovdje imaš svega – prirodne ljepote, edukativne aktivnosti i puno zabave za djecu. Idealno za obiteljsku avanturu, jer nudi brojne mogućnosti za kvalitetno provedeno vrijeme zajedno. Bilo da istražujete prirodu, učite nešto novo ili se zabavljate, Istra će zadovoljiti sve vaše želje!

Aquarium Pula

Aquarium Pula je idealno mjesto za obiteljski izlet. Djeca mogu uživati u interaktivnim aktivnostima poput hranjenja morskih pasa, a svi će biti očarani raznovrsnim podvodnim svijetom. Ovdje možete naučiti puno o morskim ekosustavima i biološkoj raznolikosti, a uz to je i super zabavno! Pored kajmana, raznih riba i drugih fascinantnih vrsta, posjet će biti prava avantura za cijelu obitelj.

Cijena ulaznice za odrasle: 23€

Cijena ulaznice za djecu (7-18): 20€

Cijena ulaznice za djecu (3-7)*: 16€

*Djeca mlađa od 3 godina imaju besplatan ulaz.

Feštinsko kraljevstvo

Ako tražiš jedinstveno iskustvo za cijelu obitelj, Špilja Feštinsko kraljevstvo u Istri bit će pravo čudo za djecu! Ovdje vas čeka podzemni svijet pun čarolije – od nevjerojatnih stalaktita i stalagmita do formacija poput „čarobnjakovog šešira“ i „kule babilonske“, koje će sigurno oduševiti najmlađe. No, to nije sve – djeca mogu uživati i u vanjskom prostoru, gdje vas čeka mini farma, igralište i velika livada idealna za igru. Uz vodiča, svi ćete naučiti nešto novo o ovom fascinantnom podzemnom svijetu, a vi ćete imati priliku opustiti se i uživati u prirodi.

