Zimska bajka - top 7 destinacija za vikend izlet u Sloveniji

Preblagdansko vrijeme kao stvoreno je za vikend-izlete. Na kraju godine često trebamo odmor i odmak od svakodnevnice, a adventsko ruho brojnih europskih gradova dodatno nas mami da se zaputimo izvan granica. I dok će dosta Hrvata prije i oko blagdana posjetiti Austriju i Mađarsku, nemoj zaboraviti ni na Sloveniju. Advent u Ljubljani prošle je godine očarao puno posjetitelja i grad pretvorio u bajku.

Odlučiš li je posjetiti u prosincu, imaj na umu da Slovenija nudi niz destinacija za savršeni zimski vikend-odmor. Možeš ih obići usputno ili ondje provesti dvije ili tri noći. Za jezero Bled sigurno si čula i radi se o pravoj idili, no ovog puta izdvajamo još neka sjajna slovenska izletišta nadomak Hrvatske.

Rogaška Slatina

Zimsko razdoblje idealno je za opuštanje i spa tretmane. Žudiš li za takvim odmorom, na tvojoj bi se listi trebala naći Rogaška Slatina. To je poznati lječilišni centar na samo sat i pol od Zagreba u kojemu možeš uživati u hotelima, terapijama i masažama. Budući da je na tom mjestu potekao izvor, oko njega se izgradilo lječilište - a ondje pak možeš posjetiti Pivnicu mineralnih voda i kušati ljekovitu vodu. U sklopu Slatine je i vinski podrum, a ova destinacija nudi i bogatu gastronomsku ponudu. Wellness i ukusna hrana - ne može bolje!

Jelenov greben

Za kraj tog spa vikenda posjeti Jelenov greben, imanje na kojemu možeš uživati u prirodi, pogledu, ali i jelenima koji se ondje slobodno kreću. Oaza je to pitomih jelena, smještena u podnožju Olimpske gore. Prije 23 godine vlasnici ovog imanja životinje su doveli s Brijuna, no s vremenom su postali turistička atrakcija. Danas ih ima stotinjak, a tijekom razgleda saznat ćeš sve o njima i prirodu doćživjeti na drugačiji način. Naravno, očekuje te i gastronomska ponuda, ali i smještajni kapaciteti odlučite li prenoćiti.

Terme Dobrna

Slovenija se može pohvaliti i termama. Svega osam minuta od Jelenova grebena nalaze se Terme Olimia, no to, naravno, nisu jedine slovenske terme. Slovenija nudi još jedno prirodno lječilište - Terme Dobrna. Smatraju se najstarijim prirodnim lječilištem koje datira iz 15. stoljeća. Obiluje mineralima i rudama te se iz toga s godinama razvila prava turističko odredište. Ondje uživaj u kupkama, masažama, tretmanima, ali i u unutrašnjem bazenu s temperaturom koja prelazi 32 stupnjeva Celzijeva.

Postojnska jama i Predjamski dvorac

Za ljubitelje aktivnog odmora, Slovenija nudi bezbroj bisera. Najpoznatiji je Postojnska jama koja može poslužiti kao divan jednodnevni obiteljski izlet. Radi se o najvećoj turističkoj špilji u Europi koju možeš obići vlakićem i steći posebno iskustvo. Ugledat ćeš stalagmite, a najveći, Briljant, postao je simbol ove špilje.

I ne samo to - posjetite li Postojnsku jamu od 25. do 30. prosinca, imaš priliku doživjeti Žive jaslice što bi mališanima mogao biti doživljaj. Uz to, u neposrednoj blizini Postojnske nalazi se srednjovjekovni Predjamski dvorac. Iako je najposjećeniji u kolovozu tijekom viteškog turnira, i zimi će te njegova lokacija ostaviti bez daha.

Škocjanske jame

Do Škocjanske jame trebat će ti nešto duže - iz Zagreba otprilike dva sata, no isplati se. Ovaj je podzemni kanjon uvršten pod UNESCO-ovu zaštitu pa je najbolja opcija obići je s vodičem. Organizirane su dvosatne ture tijekom koje se prelazi otprilike tri kilometara, a njihov raspored nađi na internetskim stranicama Parka Škocjanske jame. Ako ih još nisi posjetila, učini to još ove godine!

Goriška brda

Iz jame u brda - Slovenija nudi sve! No, trebat ćeš malo istraživati i uhvatiti neki donekle vedar dan. Radi se o slovenskoj regiji kao stvorenoj za ljubitelje vina. Neki podaci govore da Goriška brda broje 150 vinara i kvalitetna vina raznih sorti. Tražiš li odmak tijekom kojega ćeš dobro pojesti i popiti, istraži njihovu ponudu.

Jezersko

Za kraj - prava zimska idila. Dolina Jezersko na sjeveru Slovenije privlači u svim godišnjim dobima, ali zimi 'osvaja' svojim izgledom. Pravi je to raj za ljubitelje aktivnog odmora koji baterije vole 'napuniti' na svježem zraku. Kad se nađeš ondje, prošeći do Planšarskog jezera ili Ankovih slapova. U blizini se nalaze i smještajni kapaciteti pa ne trebaš brinuti zadržite li se.