Gdje na skijanje u blizini Zagreba? Imamo 10 savršenih destinacija

Ako se pitaš gdje otići na skijanje blizu Zagreba, na pravom si mjestu. Spakiraj skije, naočale, kapu, šal, rukavice i ostatak opreme, sjedni u auto i kreni u skijašku avanturu. Istražili smo i izdvojili 10 lokacija gdje možeš otići na skijanje blizu Zagreba.

Sljeme, Zagreb, Hrvatska

Sljeme nudi ukupno 4,5 km staza prilagođenih svim razinama skijaša: 2 km zelenih, 2 km plavih i 1 km crvenih staza. Najpoznatija je Crveni spust, na kojem se održava utrka Svjetskog kupa. Staze su dobro održavane i opremljene sustavom umjetnog zasnježenja za optimalne uvjete skijanja tijekom zime. Također je dostupno noćno skijanje, što čini Sljeme atraktivnim za skijaše nakon radnog dana.

Nassfeld, Austrija

280 km od Zagreba

Sigurno će te očarati Nassfeld – predivna kombinacija snijega i sunca, s čak 110 km staza svih razina. Moderne žičare i vučnice omogućit će ti brz i udoban uspon, a brojne planinske kuće i restorani donose odlične zalogaje. Snijeg je zagarantiran, a sunčanih dana neće manjkati, posebno zbog blizine Italije koja unosi dodatni šarm.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Nassfeld:

Cijena za odrasle : 67€

: 67€ Cijena za obitelj: 134€ (2 odrasle osobe i 2 djece)

Bad Kleinkirchheim, Austrija

261 km od Zagreba

Zabava na skijalištu s 103 km staza i 24 žičare u Bad Kleinkirchheimu nudi maksimalnu zabavu bez gužvi. Obitelji mogu uživati u širokim stazama, dječjim parkovima i zabavnim sadržajima. Snow park i Kaiserburg Bob osiguravaju uzbuđenje za odrasle i djecu. Odlična destinacija za obitelji, jer kombinira skijanje i wellness. Idealno za početnike i srednje iskusne skijaše.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Bad Kleinkirchheim:

Cijena za odrasle : 67€

: 67€ Cijena za obitelj: 194€ (2 odrasle osobe i 2 djece od 6 do 14 godina)

Mariborsko Pohorje, Slovenija

110 km od Zagreba

Mariborsko Pohorje, jedno od najvećih skijališta u Sloveniji, poznato je po "Zlatnoj lisici", dugogodišnjem Svjetskom kupu za skijašice. Smješteno je na južnom rubu Maribora, s visinama od 325 do 1.327 metara. Skijalište nudi 41,5 km staza te dodatnih 27 km staza za skijaško trčanje. U slučaju nedostatka snijega, snježni topovi osiguravaju minimalno 100 skijaških dana.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Mariborsko Pohorje:

Cijena za odrasle : 41€

: 41€ Cijena za obitelj: 106€ (2 odrasle osobe i 2 djece od 6 do 14 godina)

Krvavec, Slovenija

160 km od Zagreba

Drugo najveće slovensko skijalište, s 30 km staza na nadmorskoj visini od preko 1800 m. Poznato je po odličnoj snježnoj podlozi i modernim žičarama. Nudi atrakcije poput snow parka i staza za početnike.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Krvavec:

Cijena za odrasle : 43€

: 43€ Cijena za obitelj: 123€ (2 odrasle osobe i 2 djece)

Goldeck am Millstätter See, Austrija

267 km od Zagreba

Manje, ali šarmantno skijalište s 25 km staza savršeno je ako se želiš maknuti iz svakodnevice metropole. Na nadmorskoj visini od preko 2.100 metara i s više od 30 km dobro pripremljenih staza svih razina težine, skijaši i snowboarderi će uživati u nezaboravnom iskustvu. Pogodno za obitelji i one koji traže mirnije okruženje za skijanje.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Goldeck am Millstätter See:

Cijena za odrasle : 59€

: 59€ Cijena za obitelj: 196€ (2 odrasle osobe i 2 djece od 7 do 14 godina)

Kranjska Gora, Slovenija

220 km od Zagreba

Kranjska Gora nudi 18 skijaških staza različite težine, idealnih za početnike i iskusne skijaše. Skijališta se protežu od Kranjske Gore do Planice na visinama od 800 do 1215 metara, uz 6 sjedežnica i 13 liftova koji te vode do savršene staze. Uz snježnu plažu, smještenu odmah uz hotele, u Kranjskoj Gori skijanje je još pristupačnije. Ako si početnica, iskusni instruktori i škole skijanja pomoći će ti da s lakoćom savladaš prve zavoje.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Kranjska Gora:

Cijena za odrasle : 47€

: 47€ Cijena za obitelj: 113€ (2 odrasle osobe i 2 djece od 6 do 14 godina)

Cerkno, Slovenija

185 km od Zagreba

Moderno skijalište s 18 km staza, odličnim uvjetima za obitelji i manje gužve. Ima najbolje ocijenjene skijaške

Pogled na Alpe koji oduzima dah - skijalište Cerkno je savršeno za obiteljsku avanturu. Uživaj na 18 km lijepo uređenih staza s pogledom na Triglav i Kamniško-Savinjske Alpe. Ski škola Cerkno nudi lekcije za djecu i odrasle, a dostupan je najam skija i snowboarda. Za najmlađe tu je dječji park s magic carpetom i skijaškim vrtuljkom, dok odrasli mogu uživati u restoranu Alpska Perla ili Après Ski baru Počivalo.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Cerkno:

Cijena za odrasle : 30€

: 30€ Cijena za obitelj: 90€ (2 odrasle osobe i 2 djece od 6 do 16 godina)

Dreiländereck/Arnoldstein, Austrija

252 km od Zagreba

Ovo skijalište nalazi se na tromeđi Austrije, Italije i Slovenije. Ima 17 km staza, idealno za obitelji i početnike. Poznato je po mirnoj atmosferi, panoramskom pogledu i regionalnim specijalitetima u planinskim kolibama.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Dreiländereck/Arnoldstein:

Cijena za odrasle : 47,00 €

: 47,00 € Cijena za obitelj: 125,00 € (2 odrasle osobe i 2 djeteta)

Rogla, Slovenija

120 km od Zagreba

Na više od 100 hektara skijaškog prostora, Rogla nudi 11 ski-liftova i 2 žičare koje vode do staza prilagođenih svim razinama skijaša. Ljubitelji skijaškog trčanja također će uživati na 10 kilometara pažljivo uređenih staza. No, Rogla nije samo skijalište – to je zimska bajka koja obećava jedinstvena iskustva za svakog posjetitelja. Uz odlično uređene staze, raznovrsne aktivnosti za cijelu obitelj i vrhunsku kulinarsku ponudu, Rogla će vas osvojiti i natjerati da joj se uvijek iznova vraćate.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Rogla:

Cijena za odrasle : 47 €

: 47 € Cijena za obitelj (2 odraslih + 2 djece do 14 godina): 111 € (4 karte u paketu za odrasle i djecu).

Kope, Slovenija

168 km od Zagreba

Ako imaš iskustva sa skijanjem, Ski resort Kope nudi uzbudljive spustove s visinskom razlikom od 500 metara, dok su za početnike dostupne lakše staze za učenje. Na više od 8 kilometara uređenih staza uživat će skijaši i snowboarderi svih razina. Resort ima 4 četverosjedne žičare i 4 ski lifta, uključujući dječju traku. Ljubitelji adrenalina mogu isprobati Ski Cross stazu, a Alpine škola Kope nudi tečajeve za djecu uz stručne instruktore.

Za jednodnevni ulaz u skijalište Kope:

Cijena za odrasle : 38,00 €

: 38,00 € Cijena za obitelj: 96,00 € (2 odrasle osobe i 2 djeteta)

