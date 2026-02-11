ZNANOST JE ŽENSKOG RODA
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
11. veljače 2026.
Do proljeća se još treba strpiti, ali to ne znači da najomiljenije doba godine ne može već sada zavladati u našem domu. S nekoliko trendi detalja iz Pepca, TEDi i H&M Home kolekcija, vaš prostor dobiva novu energiju i romantičan štih
Do kalendarskog početka proljeća imamo još više od mjesec dana, ali to ne znači da ne može već sada ući u naš dom. U home kolekcijama pozantih brendova ove godine posebno su trendi tulipani, neizostavni leptiri te pastelne nijanse zelene i ružičaste, koje prostoru daju romantičan i vedar štih. Tu su i dekorativni stolnjaci, posteljina te cvjetne tapete kao snažan dekorativni detalj koji u trenu osvježava zidove i čini svaki kutak “proljetnim”.
U proljetnim kolekcijama Pepco, Sinsay i H&M Home možeš pronaći mnoštvo inspirativnih komada koji su pristupačni, trendi i jednostavni za kombiniranje. Pogledaj što smo izdvojili i pronađi svoju proljetnu inspiraciju za osvježenje doma:
