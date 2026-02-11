403 Forbidden

Lifestyle
IZBOR PO TRGOVINAMA

Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom

Žena.hr
11. veljače 2026.
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco
Do proljeća se još treba strpiti, ali to ne znači da najomiljenije doba godine ne može već sada zavladati u našem domu. S nekoliko trendi detalja iz Pepca, TEDi i H&M Home kolekcija, vaš prostor dobiva novu energiju i romantičan štih

Do kalendarskog početka proljeća imamo još više od mjesec dana, ali to ne znači da ne može već sada ući u naš dom. U home kolekcijama pozantih brendova ove godine posebno su trendi tulipani, neizostavni leptiri te pastelne nijanse zelene i ružičaste, koje prostoru daju romantičan i vedar štih. Tu su i dekorativni stolnjaci, posteljina te cvjetne tapete kao snažan dekorativni detalj koji u trenu osvježava zidove i čini svaki kutak “proljetnim”.

U proljetnim kolekcijama Pepco, Sinsay i H&M Home možeš pronaći mnoštvo inspirativnih komada koji su pristupačni, trendi i jednostavni za kombiniranje. Pogledaj što smo izdvojili i pronađi svoju proljetnu inspiraciju za osvježenje doma:

Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - komplet 5 kuhinjskih krpa
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - šalica s cvjetnim motivom
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - plišani stolnjak
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - šalica u obliku cvijeta
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - zavjese s cvjetnim uzorkom
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - jastuk s izvezenim leptirima
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - spužva za pranje posuđa s 3D tulipanom
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - osvježivač zraka s cvjetnim motivom
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - umjetna biljka

Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - ukrasna vaza
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - ukrasna tacna
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Pepco - tepih za kupaonu
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - umjetni tulipani
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - set keramičkih posudica za sol i papar

Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - ukrasna deka
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - dekorativni jastuk cvijet
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - drveni ukrasi
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - proljetni vijenac
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - dekorativni stolnjak
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
Sinsay - cvjetne tapete
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
H&M Home - pamučna posteljina
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
H&M Home - staklena skulptura
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
H&M Home - ukrasni jastuk
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
H&M Home - ukrasna jastučnica
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom
H&M Home - pamučna posteljina

 

Pročitajte još o:
InterijerProljeće
Proljetni makeover po niskim cijenama: Tulipani, leptiri i pastelni tonovi osvježit će vaš dom