Muza Tome Zdravković i zvijezda: Uzbudljiv život i tragična smrt Silvane Armenulić

Da nije bilo nje, Silvane Armenulić, pravim imenom Zilhe Barjaktarević, pitanje je kako bi se razvijala karijera Tome Zdravkovića. Naime, ova ljepotica koja se proslavila sevdalinkama i narodnim pjesmama odigrala je ključnu ulogu na samom početku, dok je Toma još bio izgubljeni mladić koji nije znao od kuda krenuti.

Tada 19-godišnja pjevačica navodno ga je srela promrzlog na klupi u Leskovcu i nakon što joj je u razgovoru priznao da se želi baviti pjevanjem, pozvala ga je na svoj nastup. Kažu da je upravo ovo bio prvi korak koji je Tomi pomogao da se probije u glazbenoj industriji tadašnje Jugoslavije. Iz ovog se značajnog susreta razvilo prijateljstvo koje je trajalo godinama, ali za Tomu je ovaj odnos bio puno više - o tome svjedoči i emotivna pjesma "Šta će mi život bez tebe dragi" koju je Toma napisao za ovu fatalnu plavušu i koja je ujedno postala jedan od Silvaninih najvećih hitova.

Silvana se 1961. udala za tenisača Radmila Armenulića kojeg je upoznala dvije godine ranije na jednom od svojih nastupa u Beogradu. Par je dobio i dijete, kćer Gordanu.

Gordana je također ime Tomine supruge koja je nedavno otkrila svoje viđenje priče o fatalnoj Silvani i njezinom pokojnom suprugu:

"Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti ni kazati joj da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog", kazala je Gordana Zdravković.

Naime, život lijepe pjevačice i glumice (odigrala je pet filmskih uloga) završio je rano, u dobi od samo 36 godina i to velikom tragedijom koja je bila i ostala misterij. Poginula je u teškoj prometnoj nesreći 1976. godine, na autocesti između Beograda i Niša. Osim Silvane, život su izgubili i njezina sestra Mirjana Barjaktarević, kao i tadašnji ravnatelj Narodnog orkestra RT Beograd, Rade Jašarević. Silvana, njezina sestra i kolega bili su se vraćali s koncerta kad je došlo do žestokog frontalnog sudara s kamionom koji je vozio iz suprotnog smjera. Automobil u kojem je bila Silvana navodno je počeo skretati ulijevo, a vozač kamiona nije ga uspio zaobići te nije stigao zakočiti. Okolnosti nesreće ostale su do danas nerazjašnjene.

