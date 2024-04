Toma Zdravković najljepše je pjesme pjevao ženama! Prisjetili smo se najpopularnijih

Toma Zdravković bio je omiljen izvođač i boem kojeg su voljeli milijuni ljudi, uz njegove pjesme se slavilo i plakalo. Generacije su pamtile njegove pjesme, a onda su film i serija "Toma" ponovno u fokus stavile Tomine pjesme. Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac donijeli su priču o boemu, vodećoj figuri, izvođaču popularne glazbe na sceni tadašnje Jugoslavije, talentiranoj zvijezdi koju će se pamtiti po pjesmama i načinu na koji ih je izvodio, sa srcem i dušom, po neobuzdanom načinu života i talentu za pisanje glazbe koja je spajala generacije. Glazbu za seriju skladao je Željko Joksimović.

Sada serija "Toma" stiže i u Hrvatsku. Prvu epizodu gledajte u utorak, 30. travnja u 20.15 na RTL-u, a nastavke pratite svaki radni dan u istom terminu. Seriju ćete 24 sata prije prikazivanja na televiziji moći pogledati na platformi Voyo.

Toma Zdravković ostavio je pjesme o sreći i tugama, a posebne je tekstove napisao o izgubljenim ljubavima. O nesretnim ljubavima pjevalo se u kafanama i pokušavalo odagnati bol. Toma je mnoge pjesme napisao ženama, a imena u tim pjesmama ostala su zauvijek u srcima ljudi - uz njih se plače, ali i slavi ljubav.

"Liljana"

Jedan od svojih najvećih hitova, pjesmu o Ljiljani, Toma Zdravković napisao je za poznatu glumicu Ljiljanu Blagojević. Pjesmu je napisao 1982. godine kada ju je upoznao na snimanju serije "Doktorka na selu". Ova informacija potvrđena je godinama kasnije, sve je potvrdila njezina kći Kalina Kovačević.

"Danka"

Još jedna pjesma s ženskim imenom koju su obožavali generacije. Toma Zdravković pjesmu o nesretnoj ljubavi napisao je poznatoj voditeljici Danki Novović. No ona nije bila oduševljena njegovim stihovima. Kada joj je Toma poslao buket sa stotinu karanfila, susjedima je razdijelila cvijeće i bila je jako ljuta te nije htjela razgovarati. Tek je kasnije shvatila da su samo rijetkim ženama posvećeni tako lijepi stihovi i da ju je Toma vjerojatno volio.

"Jelena"

Napisao je Toma i pjesmu o Jeleni, a inspirirala ga je patnja njegovog brata Novice. Pjesma je nastala nakon što se Novica posvađao sa suprugom Jelenom, u kafani se žalio bratu koji je pjesmu o Jeleni napisao na salveti.

"Nado, Nado"

Toma se ženio četiri puta, ali samo je jednoj supruzi posvetio pjesmu. Treća supruga, Nada Radanović, dobila je pjesmu sa svojim imenima. Upoznali su se 1972. u Budvi i vrlo brzo vjenčali. Međutim ljubav je kratko trajala, a nakon razvoda Toma je bio u očaju te je odlučio otići u Njemačku, a zatim i u Ameriku. No ljubav je ponovno pronašla put do njega, u Americi je upoznao Gordanu, svoju četvrtu suprugu s kojom je ostao do smrti.

"Buket belih ruža"

Voljenoj Slavici Toma je posvetio posebnu pjesmu. Radilo se o velikoj ljubavi, zaljubio se u djevojku plave kose iz Tuzle, a odnos im je bio vrlo buran te su prekinuli. Toma je nastavio s karijerom, ali je dobio vijest koja ga slomila. Slavica je bila teško bolesna i na samrti, ali ju nije uspio vidjeti prije smrti. Imala je samo 20-ak godina kada je preminula, a nakon toga je nastala pjesma "Buket belih ruža".