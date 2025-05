Posla ima puno, no nisu svi kandidati 'Farme' naviknuli na taj tempo: 'Ustao sam rano k'o vampir'

Tko rano rani – dvije sreće grabi? Treću epizodu 'Farme' pogledajte od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka 26. svibnja u 20.15 sati na RTL-u.

Jutro je svanulo, a Dejan i Ivan M su prvi na nogama. Iako bi trebali raditi na tjednom zadatku, nekima teže pada rano farmersko buđenje! "Naše mlade snage morat će raditi jer ćemo ih Ivan i ja naučiti na farmu i na težak život", otkrio je Dejan.

"Ustao sam rano k'o vampir", dodao je, pak, Haris. Tijekom rada na imanju, Haris se prisjetio i svog života i djetinjstva, a sjetio se i voljene supruge.

Kandidati imaju pune ruke posla, no čini se da im se baš i ne žuri obaviti sve što moraju. Neki se u koštac s obavezama hvataju uz šalu i smijeh, a kako će to prihvatiti ostali? Otkrit će to nova epizoda 'Farme', od ponoći na platformi Voyo.