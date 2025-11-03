Evo što nas sve čeka ovog studenog u Zagrebu: Od Interlibera i filmova do Adventa

Studeni u Zagrebu pokazuje da i hladniji mjeseci mogu biti ispunjeni toplinom, kreativnošću i glazbom. Od rock koncerata i filmskih projekcija do festivala knjige i početka Adventa, grad nudi bogatstvo događanja koje potvrđuje njegov status kulturnog središta regije

Studeni u Zagrebu donosi raskošan kulturni i zabavni program koji će zadovoljiti i najrazličitije ukuse. Grad se pretvara u središte događanja – od filmskih festivala i književnih sajmova do koncerata, izložbi i sportskih manifestacija. Dok se dani skraćuju, a gradske ulice oblače u svjetla i mirise nadolazećeg Adventa, Zagreb nudi pregršt razloga da svatko pronađe nešto za sebe.

Koncerti

Velika rock eksplozija #17

Od 5. do 8. studenoga Hard Place postaje epicentar domaće rock scene. Tijekom četiri dana festivala očekuje te niz energičnih nastupa, druženja s izvođačima i prava doza gitarskog entuzijazma koja tradicionalno okuplja ljubitelje žestokog zvuka iz cijele regije.

Maksim Mrvica – “Segmenti”

U utorak, 5. studenoga u 20 sati, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog ugostit će svjetski poznatog pijanista Maksima Mrvicu. U sklopu turneje MAKSIM – World Tour Segmenti izvest će spektakularan repertoar s novog albuma “Segmenti”, koji spaja klasiku i moderne hitove.

Gregorian – 25th Anniversary World Tour

Dan poslije, 6. studenoga, u Boćarskom domu Zrinjevac održat će se koncert svjetski poznatog sastava Gregorian, koji već 25 godina oduševljava publiku jedinstvenim spojem gregorijanskih napjeva i suvremenih hitova.

Svečani godišnji koncert Ansambla LADO

U ponedjeljak, 24. studenoga, u 19.30 sati, u Lisinskom će se održati tradicionalni svečani koncert Ansambla LADO. Publiku očekuje raskošan program koji slavi bogatstvo hrvatske glazbene i plesne tradicije u prepoznatljivoj izvedbi jednog od najcjenjenijih folklornih ansambala u Europi.

Festival Music – Mission – Vision

Od 13. do 22. studenoga, Centar kulture na Peščenici domaćin je sedmog izdanja festivala suvremene glazbe Music – Mission – Vision. Očekuje se šest koncerata, 15 praizvedbi te brojni domaći i inozemni gosti. Ulaz je slobodan.

Film i kazalište

PSSST! Festival nijemog filma

Od 6. do 8. studenoga u Velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka održava se jedinstveni Festival nijemog filma, koji publici nudi doživljaj klasičnih i modernih nijemih ostvarenja kroz uzbudljiv i poetičan program. Ulaz je besplatan.

Zagreb Film Festival

Od 10. do 16. studenoga gradom će zavladati filmska groznica. Na više lokacija – u kinima Kinoteka, MSU, Dokukinu KIC i CineStaru Branimir – održava se 23. izdanje Zagreb Film Festivala s više od stotinu naslova i bogatim natjecateljskim programom.

Noć kazališta

U subotu, 15. studenoga, kazališne daske postat će mjesto susreta i dijaloga. Manifestacija Noć kazališta održat će se diljem Hrvatske, a brojna zagrebačka kazališta otvorit će svoja vrata publici uz poseban večernji program.

Knjige i umjetnost

Interliber 2025.

Od 11. do 16. studenoga Zagrebački velesajam ponovno postaje raj za ljubitelje knjige. Najveći hrvatski sajam knjiga, Interliber, donosi susrete s autorima, promocije novih izdanja i bogat izbor naslova iz različitih područja – od književnosti i publicistike do znanosti i popularne kulture.

Projekt Ilica: Q’ART

U nedjelju, 16. studenoga, Ilica će se ponovno pretvoriti u veliku galeriju na otvorenom. Projekt Ilica: Q’ART okuplja umjetnike, obrtnike i građane u kreativnom programu koji povezuje umjetnost, zajedništvo i gradski život pod sloganom Connect in Books.

Sport i zabava

Zagrebački noćni cener

U nedjelju, 9. studenoga, s početkom u 19 sati, centar grada ponovno će oživjeti uz tisuće trkača i navijača. Zagrebački noćni cener – omiljena ulična utrka na 10 kilometara – donosi eksploziju pozitivne energije i sportske strasti koja svake godine privlači sudionike iz cijele zemlje.

Adventska čarolija

Advent u Zagrebu

Studeni završava u znaku iščekivanja blagdana. Ovogodišnji Advent u Zagrebu službeno počinje u subotu, 29. studenoga, i trajat će do 7. siječnja 2026. godine. Već od 26. studenoga kreće “zagrijavanje” na adventskim lokacijama, koje će uskoro zasjati u punom sjaju, donoseći toplinu, svjetlost i onaj poseban zimski ugođaj po kojem je zagrebački Advent poznat diljem Europe.