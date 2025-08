Prekrasna plaža Oprna koju se uvijek isplati posjetiti

Lijepa Naša može se pohvaliti raznolikom, razvedenom obalom koja se zaslužuje istraživati cijeli život, a danas ti otkrivamo sve o o jednom posebnom dragulju otoka Krka.

S dolaskom lijepog vremena sve više razmišljamo o godišnjem, slobodnim danima, ali i razgledavanju Jadranske obale. Prekrasne plaže, šum i miris bora, guste borove šume i obilje skrivenih plaža naše obale zovu nas da ih istražimo, jednu po jednu, a mi ti sugeriramo da ove godine istražiš otok Krk, točnije plažu Oprna na Krku.

Naime, otok Krk desetljećima je omiljeno kvarnersko odredište zbog svoje blizine kontinentalnoj Hrvatskoj i dobre povezanosti putem mosta s kopnom. Nije stoga nikakvo čudo da su na njemu odrastale generacije Zagrepčana koje mu se uvijek rado vraćaju. No, čak su i onima koji taj otok posjećuju godinama neka prirodna čudesa ostala skrivena, a među njima je možda baš i divna plaža Oprna.

Plaža koju ove godine trebaš uvrstiti u svoj raspored, definitivno je Oprna, malena šljunčana plažica smještena u neposrednoj blizini Stare Baške. Radi se o jednoj o najljepših, ali i najnepristupačnijih plaža južnog dijela otoka Krka, pa ćeš se do nje morati pomučiti da dođeš, ali sav trud će ti se isplatiti kada vidiš što te na njoj čeka. Savršeno tirkizno more, besprijekorna prozirnost vode, divno uređena plaža sa suncobranima i ležaljkama te okolne stijene s kojih puca pogled na predivan vidik – može li bolje?

Ako te Oprna osvojila s fotografija te ju želiš posjetiti već možda ovog ljeta, trebaš znati da je do nje najlakše doći brodom. Dnevno se organiziraju mnogi izleti iz Krka, a koji u svom programu imaju i posjet i kupanje na ovoj skrivenoj plaži na kojoj nema vreve turista i borbe za svoje mjesto za ručnik. Do Oprne također možeš doći i kopnenim putem, no u tom slučaju je put malo duži. Morat ćeš auto ostaviti na glavnoj cesti te zatim pješice polako niz liticu po uskim stazama krenuti prema plaži. Iako to možda traži malo više spretnosti, mnogima će se svidjeti zbog pomalo avanturističkog štiha.

Nadamo se da smo te nagovorile na to da ako planiraš posjetiti Krk u svoj plan izleta ubaciš i Oprnu, plažu skrivenu od pogleda, a koja skriva tolike ljepote.