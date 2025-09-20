Planšarsko jezero: Alpska oaza u obliku srca idealna je za jesenski vikend izlet

Smješteno u srcu alpskog krajolika, ovo malo jezero posebno je po svom neobičnom obliku – podsjeća na srce. Upravo zato, u jesenskim danima kada šume oko njega poprime tople zlatne i crvene nijanse, postaje prava romantična oaza i idealna destinacija za jednodnevni ili vikend izlet

Tražiš li idealno mjesto za bijeg od gradske vreve, lokaciju gdje se možeš stopiti s prirodom i napuniti baterije svježim planinskim zrakom? Ne moraš tražiti dalje. U sjevernom dijelu Slovenije, ugniježđeno između moćnih vrhova Kamniško-Savinjskih Alpa i Karavanki, skriva se Planšarsko jezero – idilična destinacija koja u jesen pokazuje svoje najljepše lice. Ovo slikovito jezero, sa svojom jedinstvenom pričom i okruženjem koje oduzima dah, savršeno je odredište za vikend-izlet.

Gdje se smjestila ova alpska ljepota?

Planšarsko jezero nalazi se u srcu općine Jezersko, točnije u naselju Zgornje Jezersko, na nadmorskoj visini od oko 900 metara. Ova zabačena dolina, koja je nekoć bila dio povijesne regije Koruške, danas je pravi raj za ljubitelje prirode i mira. Iako se čini kao skroviti kutak svijeta, iznimno je pristupačno. Od Zagreba je udaljeno tek dvjestotinjak kilometara, što znači da te od ove alpske bajke dijeli samo nekoliko sati ugodne vožnje automobilom. Blizina Ljubljane (52 km) i Bleda (54 km) čini ga odličnom polazišnom točkom za istraživanje šire regije Gorenjske.

Jezero u obliku srca s jedinstvenom pričom

Ono što Planšarsko jezero čini uistinu posebnim nije samo njegova nestvarna ljepota, već i priča o njegovu nastanku. Sam naziv "Jezersko" potječe od velikog ledenjačkog jezera koje je u 14. stoljeću prekrivalo cijelu dolinu. Nakon snažnog potresa, to jezero je nestalo, no ime je ostalo kao svjedok prošlosti. Kako bi sačuvali uspomenu na njega, skupina mještana je prije pedesetak godina odlučila pregraditi potok Jezernicu i stvoriti novo, umjetno jezero.

Pritom su mu podarili jedinstven oblik srca, koji se najbolje vidi iz zraka, čime je jezero postalo simbol Jezerskog i omiljena destinacija diljem Slovenije. Njegove kristalno čiste, plavo-zelene vode savršeno odražavaju okolne planinske vrhove, stvarajući prizor kao s razglednice.

Jesenska čarolija i aktivnosti za svakoga

Jesen je možda i najčarobnije doba za posjet ovom kraju. Zrak je svjež i oštar, a okolne šume bukve i smreke pretvaraju se u spektakularnu paletu zlatnih, crvenih i smeđih tonova. Mirna atmosfera, u kombinaciji s jesenskim bojama, pruža savršenu kulisu za opuštanje i fotografiranje.

Oko jezera vodi uređena šetnica idealna za laganu obiteljsku šetnju. Možeš unajmiti čamac i zaveslati mirnom površinom ili jednostavno sjesti na klupu i upijati ljepotu koja te okružuje. Uz obalu se nalazi Gostišče ob Planšarskem jezeru, gdje možeš kušati autohtone specijalitete. Ne propusti probati masunjek, tradicionalno pastirsko jelo od vrhnja i heljdina brašna, ili se zasladiti poznatom kremšnitom. Za one željne dužeg istraživanja, tematska staza Ravenska kočna vodi te dublje u dolinu, otkrivajući njezine prirodne ljepote.

Što još posjetiti u okolici?

Osim samog jezera, dolina Jezersko nudi pregršt skrivenih bisera. Nedaleko od jezera, u blizini Ankovog imanja, nalazi se izvor mineralne vode Jezerska slatina. Ova voda ima najveći udio magnezija od svih mineralnih voda u Sloveniji i vjeruje se da blagotvorno djeluje na zdravlje srca i krvnih žila.

Ako nastaviš stazom kroz šumu, doći ćeš do Ankovih slapova, dva manja, ali šarmantna vodopada. Za dašak povijesti posjeti Šenkovu domačiju, 500 godina staro imanje koje priča priču o održivom agroturizmu, ili Jenkovu kasarnu, zgradu iz 15. stoljeća u kojoj se danas nalazi etnografski muzej. A za istinske avanturiste, tu je i pogled na ledenjak pod Skutom, najistočniji ledenjak u Alpama i jedan od posljednja dva u Sloveniji.

Raj za planinare: vrhovi koji te pozivaju

Jezersko je s razlogom prvo i jedino slovensko "planinarsko selo" (Bergsteigerdorf), što potvrđuje njegov status planinarskog središta. Bilo da si početnik ili iskusan alpinist, ovdje ćeš pronaći stazu po svojoj mjeri.

Za lakše, ali iznimno lijepe ture, preporučuje se uspon do planinarskog doma Češka koča (1542 m), koji su još 1900. godine sagradili češki zaljubljenici u slovenske planine. S njega se pružaju prekrasni pogledi na dolinu i okolne vrhove. Popularni su i usponi na Goli vrh (1787 m) i Pristovški Storžič (1759 m), s kojih se otvaraju nezaboravne panorame.

Za one najspremnije, Jezersko je ishodište za uspon na najviše vrhove Kamniško-Savinjskih Alpa, poput Grintovca (2558 m), Jezerske Kočne (2540 m) i Skute (2532 m). Ove zahtjevne ture nagrađuju trud pogledima koji sežu daleko preko Alpa i ostaju u sjećanju za cijeli život.

Planšarsko jezero i dolina Jezersko destinacija su koja će te očarati svojom netaknutom prirodom, mirom i gostoljubivošću. Priušti si vikend-izlet i dopusti da te ponese čarolija slovenskih Alpa u njihovom najljepšem, jesenskom ruhu.