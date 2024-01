Pjevačica i učitelj engleskog jezika stižu u 'Brak na prvu'!

RENATA DOJČINOVIĆ (30)

Prije nekoliko godina Renata je prvi put razmišljala o braku, no zabrinjavalo ju je što njezin odabranik i ona nisu provodili dovoljno vremena zajedno. Njezin budući suprug želio je razgovarati o obitelji, no Renata još nije bila spremna postati majkom. Sada kaže da je s pravim partnerom spremna imati vezu i djecu jer je puno naučila o sebi. Kada je riječ o njezinu idealnom muškarcu, pjevačica iz Zagreba prvo primjećuje osmijeh i oči, no najvažniji je ipak njegov karakter. Vjera joj je bitan dio života, no ne smatra nikakvom preprekom ako joj se svidi muškarac koji nije vjernik. Veliki minus u vezi za nju je uvijek ljubomora i muškarac koji bi je na bilo koji način ograničavao, uključujući i njezinu karijeru. Mora biti brižan, podržavati je, ali ipak 'biti muškarac'. Kaže da je previše vremena provela u svojoj 'muškoj energiji' i sada želi nekoga tko će joj dopustiti da bude u svojoj 'ženskoj energiji'.

Foto: RTL

ANTON GLAVAS (42)

Anton je rođen u Vancouveru, osnovnu školu završio je u Hrvatskoj, a trenutno živi i radi u Barceloni. On je učitelj engleskog jezika, fotograf u slobodno vrijeme, sinkronizira razne medijske formate. Zbog svoje mladenačke energije, preferira izlaziti s mlađim djevojkama, no najvažnije mu je da njegova partnerica bude sportski tip, prirodna, opuštena i avanturističkog duha. Smatra se osobom ugodna karaktera koja probleme rješava isključivo razgovorom i na miran način. Jedina stvar koja ga može izbaciti iz takta je neurednost osobe s kojom dijeli prostor. Ljubav prema partnerici najradije izražava riječima i sitnim gestama i darovima, a ne bi tolerirao da mu je odabranica bezobrazna, bez manira i poštovanja prema drugim ljudima.