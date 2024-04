Počinje peta sezona vrućeg reality showa 'Otok iskušenja' - ljubav na ultimativnom testu

Nitko ne želi doživjeti nevjeru u odnosu, no nažalost to je nešto što se može dogoditi svakome. Ljudi varaju iz različitih razloga, a istraživanja su otkrila da nevjerne mogu biti čak i one osobe koje uistinu vole svoje partnere. Varanjem se u vezi narušava povjerenje, a osoba koja je prevarena osjeća se izdano i doživljava bol. Neki tvrde da unatoč tome što su bili nevjerni, i dalje vole partnera kojeg su povrijedili, no najčešće sumnjamo u njihovu iskrenost.

Stvari nisu tako jednostavne kao što se čine na prvi pogled, a antropolozi pojašnjavaju zašto neke osobe varaju svoje partnere, čak i kada ih vole. Istraživanjem su otkrili kako postoji više vrsta ljubavi – romantična, seksualna i povezujuća. Ljudi su sposobni voljeti više osoba odjednom, na različit način. I to je glavni razlog zašto ljudi varaju svoje partnere. Istovremeno možemo biti privrženi svom dugoročnom partneru, ali i osjetiti intenzivnu romantičnu ljubav prema drugoj osobi.

Što se tiče razloga za prevaru koje najčešće navode sami preljubnici ili preljubnice, na listi su obično nedostatak intimnosti, zanemarivanje u odnosu, žudnja za promjenom, ljutnja spram partnera ili pak - želja za osvetom.

Foto: voyo

Ovo su, dakle, najčešći uzroci – no da bi do prevare došlo, treba postojati još jedan uvjet: dobra prilika. Kažu da prilika čini lopova, a kako to izgleda u praksi imat ćemo prilike vidjeti u vrućem reality showu "Otok iskušenja".

Peta sezona vrućeg reality showa

Na platformi Voyo moguće je pogledati 3. i 4. sezonu ovog popularnog showa, a sada dolazi i dugoočekivana 5. sezona. Riječ je velikom izazovu čak i za najčvršće veze – u ovom seksi reality showu odabrani parovi koji sumnjaju u stabilnost svog odnosa mjesec dana žive razdvojeno, u zasebnim vilama, koje se nalaze na prekrasnom havajskom otoku Naui. Pri tom, da bi izazov bio stvaran, svaki od partnera u tih je 30 dana stalno okružen atraktivnim samcima drugog spola koji su raspoloženi za dejtanje. Bit će tu mnogo prilika za povezivanje i flertanje – a time i za zabranjene afere. Osim toga, svaki će od kandidata povremeno imati prilike vidjeti što mu/joj radi partner ili partnerica, a to će, očekivano, uzrokovati puno drame i ispade ljubomore.

Po čemu je nova sezona drugačija

Peta sezona showa "Otoka iskušenja" imat će i jednu novinu koja će dodatno začiniti atmosferu: tako zvano svjetlo iskušenja. Naime, ovog će puta svaka vila biti opremljena svjetlom koje će okupati cijelu kuću crvenom bojom kako bi svi znali kad netko "poklekne iskušenju" – no neće biti otkriveno tko je varalica.

Kandidati pete sezone

Četiri je hrabra para svoju ljubav odlučilo staviti na ovaj ultimativni test u nadi da će otkriti je li im veza dovoljno jaka. Evo kandidata pete sezone:

Foto: voyo

Kaitlin Tufts i Hall Toledano

Kaitlin (31) i Hall (35) u vezi su čak osam godina i zaručeni su, no Kaitlin još ne želi odrediti datum vjenčanja i time vezu drži u statusu quo. S druge strane, Hall je spreman na idući korak i sanja o tome da s Kaitlin osnuje obitelj. Oboje se nadaju da će upravo na "otoku iskušenja" razjasniti kako stvari stoje među njima.

Vanessa Valente i Roberto Mal

Vanessa (34) i Roberto (24) zabrinuti su da će njihova ljubav prije ili kasnije naići na probleme zbog velike razlike u godinama. Pri tom, Vanessa već iza sebe ima jedan brak i želja joj je konačno se skrasiti s onim pravim. Oboje žele znati je li njihova veza dovoljno jaka da izdrži iskušenje koje joj predstoji ili za njih dvoje nema budućnosti.

Foto: voyo

Leonila "Paris" Pedro i Nzubechukwu "Great" Ezihie

Ovaj se par prijavio na show jer imaju jednu veliku dilemu: jesu li spremni na zajednički život i žele li isto? Naime, Leonila (23) ima potrebu otići korak dalje i svoj dosadašnji život ispunjen izlascima zamijeniti nečim ozbiljnijim, a Pedro (25) nije siguran je li mu dosta partijanja ili još neće "spustiti sidro".

Marisela Figueroa i Christopher Wells

Veza Marisele (24) i Christophera (30) već je dobrano poljuljana njegovom nevjerom. Marisela zato želi ispitati je li se njezin partner promijenio i može li odoljeti kušnjama koje će pred njega staviti – ali ćemo također vidjeti i hoće li se možda upravo kod mlade Marisele probuditi želja za osvetom.

Svakako, očekuje nas puno drame, uzbudljivih obrata i vrućih trenutaka