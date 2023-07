Mali vragolani: Ove preslatke pasmine zahtijevaju jako strpljive vlasnike

Prvi dani uz novog psića u obitelji posebno su lijepi. Svi su oduševljeni izgledom i umiljatošću psa, posebice ako si nabavila štene. Istovremeno, pred vama su dani brige, maženja, ali i psećeg treninga. Kako će se pas ponašati narednih godina uvelike ovisi o okolini i odgoju.

Svakako, kvalitetan trening bez prisile može biti zahtjevan i dugotrajan, ali je jako važan. Dok neke pasmine poput labradora imaju predispozicije za smirenije učenje i ophođenje s ljudima, s drugim je pasminama trening malo zahtjevniji. To ne znači da se pasmine koje izdvajamo u nastavku ne mogu naučiti. Svaki pas bez obzira na pasminu može naučiti bilo što, ali za neke će ti možda trebati više znanja i iskustva te, prvenstveno, strpljenja i dosljednosti.

Izdvajamo preslatke pasmine koji su na prvu pravi vragolani pa s njima treba biti posebno strpljiv, ustrajan i dosljedan. Većina njih nije za neiskusne vlasnike, a to je svakako dobro znati planiraš li nabaviti neku od pasmina s ovog popisa.

Bigl

Ova pasmina jedan je od najboljih izbora za sve one koji vole aktivan život. Živahni ljepotani nekad su bili uzgajani za lov te imaju istančan njuh. Vole pratiti tragove, njuškati i trčati i baš je zato ponekad teško trenirati s njima, ali uspjet ćeš uz puno rada, truda, poslastica i mentalnog treninga koji će zadovoljiti njihove potrebe za njuškanjem!

Sibirski haski

Haskiji oduševljavaju na prvi pogled. Uz to što su upečatljivi po dlaci i pogledu, jedna su od najinteligentnijih pasmina. Neovisni su, a potrebno im je dovoljno pažnje i kvalitetan trening. Trebat će mu puno vježbe, a za savjet se slobodno obrati force-free stručnjacima.

Malamut

Aljaški malamuti naoko izgledaju poput velikog medvjeda što ne čudi jer su jedni od najstarijih pasmina vućnih pasa. Težina im doseže 40 kilograma, a posebno su vješti u lovu. Zahtijevaju iskusnog i odgovornog vlasnika kojemu neće biti teško šetati ih te im se posvetiti i u smislu mentalnog treninga. Ova je pasmina sklona 'hvatati' mačke, kokoši i druge pse pa je važno da im osiguraš dovoljno aktivnosti, kako na otvorenom, tako i u zatvorenom.

Jack Russell terijer

Ovi mali, ali energični psi prave su slatkice. 'Osvojit' će te šarmantnim pogledom i dlakom u kombinaciji bijele i smeđe. Možda izgledaju mirno, ali su prave energetske bombe. Karakterizira ih nagon za lovom te su vrckasti, a zato je ponekad teško trenirati s njima. Zaigrani su i vole učiti, no imaju poprilično energije i stvari im brzo dosade pa je potrebno naći taktike koje će im držati pažnju. U tom slučaju ova pasmina ima veliki potencijal savladati razne trikove.

Pudl

Pudl je elegantan pas upečatljiva stasa. To je jako inteligentna pasmina koja voli biti aktivna, a posebno je dobra s djecom. Ipak, za to je neophodan kvalitetan trening koji u slučaju pudla može biti izazovna zbog nekih njihovih karakteristika. Pasmina je prvenstveno uzgajana za lov, a mogu pokazivati i znakove straha i pseće anksioznosti. Ništa ne ide preko noći pa tako ni kvalitetan trening. Svakako uključi puno mentalnog treninga te pomozi pudlu na putu do samopouzdanja.

Basenji

Basenji je aktivna pasmina koja je dobra s ljudima, i to sve zbog njihove inteligencije. Ipak, pravi je vragolan koji voli provoditi svoju volju pa je neophodno posvetiti mu se, nabaviti dugi povodac i omogućiti mu dovoljno (sigurnog) prostora za slobodno kretanje.

Pas sv. Huberta

I pas sv. Huberta predstavnik je skupine goniča te ima izuzetan njuh. Definitivno je prvak u njuškanju! Standardne taktike dresure kod njega baš neće polučiti rezultatima jer ima izražen instinkt i lako skrene s puta. Zato se često koriste u policijskoj službi. Prije nego što ga nabaviš, trebaš biti spreman na glasan lavež i (početnu) neposlušnost, no uz dosljedan i kvalitetan trening ova pasmina može biti strpljiva i prijateljski nastrojena. Imaju i nježniju, odanu stranu.

Pirinejski planinski pas

Prepoznatljiv po predivnoj bijeloj dlaci, ovaj će pas postati izuzetno odan svojim vlasnicima. Oličenje je psa čuvara, no kako je izvorno uzgajan za čuvanje ovaca, može biti zahtjevno trenirati s njim. S jedne strane odani su vlasniku, no mogu biti nepovjerljivi prema drugim psima slične veličine te sumnjičavi prema strancima – jer su čuvari. Zato ova pasmina nije najbolji izbor za neiskusne vlasnike.

Australski ovčar

Iako mu ime sugerira da je iz Australije, ova pasmina potječe iz SAD-a. Iznimno je inteligentna te brzo uči, a i privržen je vlasnicima. Prema strancima je također sumnjičav, no dobar je s ljudima pa se često koristi u spasilačkim službama, ali i u terapijskom procesu. Kao stvoren je za ljude koji žive u kućama i vole aktivan život. Treba mu se posvetiti jer obuka kod njega malo teže protječe. Najviše učinkoviti su kratki i česti treninzi bez prisile kao i mentalni treninzi koji će ga zabaviti, a tijekom sesija uvijek sa sobom nosi poslastice visoke vrijednosti. Budeš li dosljedna i strpljiva, ovaj će ovčar postati miljenik cijele obitelji!