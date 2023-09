Kažu kako se puno bolje maskiraju: Kako prepoznati ženu psihopata

Ženski psihopati mnogo su manje zastupljeni u medijima, a likovi psihopata u knjigama i filmovima većinom su muškarci. Ovo je jedan razlog zašto teže prepoznajemo žene s tim poremećajem ličnosti. Drugi razlog leži u različitim simptomima – ženski su pacijenti većinom manje agresivni, a dok se kod se kod muškaraca sklonost agresiji obično manifestira u samom ponašanju, kod žena je mnogo suptilnija. Umjesto da krenu u izravan napad ili pred svima vrijeđaju kolegu na poslu, ženski će psihopat širiti glasine ili manipulirati drugim kolegama kako bi postigle ono što žele.

S obzirom na to da su muškarci s ovim psihičkim poremećajem zbog svog nasilnog ponašanja često u sukobu sa zakonom te nerijetko završe u zatvoru, njihova je devijacija mnogo uočljivija u odnosu na pacijentice s istom dijagnozom. Radi svega toga pri spomenu psihopata najprije pomislimo na fikcionalne ili stvarne osobe kao što su Hannibal Lecter , Charles Manson i Ted Bundy - sve redom muškarce.

No, iako se puno bolje prikrivaju, ženski psihopati postoje – i tu su, među nama. Procjenjuje se da čak jedan od 100 ljudi odgovara definiciji psihopata. S druge strane, istina je da većina njih nisu poremećeni ubojice, naprotiv, mnogi od njih izbjeći će tijekom cijelog svog života to da okolina detektira njihovu dijagnozu. Bilo tko u tvom krugu može biti psihopat, od tvog liječnika, do kolege s posla.

Dakle, velike su šanse da u svom životu upoznaš barem jednog psihopata - a ta osoba može biti žena. Kako bi je lakše prepoznala obrati pažnju na ove dvije osobine koje se bitno drugačije manifestiraju kod ženskih psihopata u odnosu na muške pacijente:

Razlika u narcizmu

Svi psihopati, bez obzira na spol, vrlo su narcisoidni i sebe vide kao superiorna bića u odnosu na druge. No, način na koji se narcizam manifestira drugačiji je kod muškaraca i kod žena. Muški psihopati imaju tendenciju jasno pokazivati koliko su zaljubljeni u sebe – glasno će se hvaliti svojim postignućima i na društvenim će mrežama uglavnom pisati o vlastitim uspjesima i isticati svoju superiornost. Dapače, neće imati problem s tim da ti u lice kažu kako su puno bolji od tebe.

Žene psihopati tu su mnogo suptilnije – hvalit će te i davati ti komplimente, ali će u sebi misliti kako su zapravo bolje, ljepše i uspješnije od tebe.

Razlika u agresiji

Kao što smo spomenule, kod muškaraca se agresija manifestira u samom ponašanju pa će, recimo, muški psihopati mučiti životinje, fizički i verbalno napadati ljude u svojoj okolini i činiti ostala kaznena djela.

Žene s ovom psihičkom bolesti lakše prolaze ispod radara jer je njihova agresija usmjerena na odnose i manje očita na prvu. Na radnom mjestu, na primjer, ženski psihopat će širiti tračeve, a u ljubavnim i prijateljskim odnosima posegnut će za raznim manipulativni tehnikama,a, kao što su gaslighting i emocionalne ucjene. Ljudima oko sebe ženski psihopati upravljaju kao marionetama i povlače prave konce kako bi dobile ono što žele.

Kad podvučemo crtu, možemo reći kako muški psihopati zadaju 'direktne udarce', dok žene s ovim poremećajem obično djeluju iz sjene.