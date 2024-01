Ojačaj svoje samopouzdanje: Kako tražiti i dobiti ono što želiš

Bez obzira na to je li riječ o povišici ili o tome da tvoj partner preuzme na sebe više kućanskih obaveza – možeš dobiti ono što želiš, ali najprije trebaš znati kako to tražiti. Psiholozi naglašavaju kako je prvi korak k ostvarenju svojih želja to da ih osvijestimo. Dakle, trebaš jasno znati što želiš i biti sigurna u to. Zatim, ključ je u tome da odabereš pravi trenutak kad ćeš tražiti ono što želiš. Osim što je vrlo važno u kakvom je raspoloženju druga strana, bitno je i kako se ti osjećaš – tako barem tvrdi Jennifer Bright Reich, autorica i urednica popularnih vodiča za roditelje 'Mommy MD Guides':

"Kad je moje samopoštovanje visoko, na vrhu sam svijeta i osjećam da mogu sve. Tada trebam tražiti ono što želim. I gotovo uvijek to dobijem. Ponekad je moje samopoštovanje manje, često zato što je i moja energija niža. Ne dolazim iz točke snage, pa ne dopirem do ljudi s novim poslovnim prijedlozima. Kada se moja energija i poštovanje vrate, znam da ću se vratiti na posao s mjesta samopouzdanja i snage.”

Osim toga, kada odlučimo tražiti ono što želimo, važno je da to učinimo na ljubazan, pristojan i iskren način – te da budemo spremne na ishod kakav god on bio. Pri tom, valja se prisjetiti da zatražiti ono što želimo nije sebičan čin, jer ako smo uvjereni u to sabotirat ćemo sami sebe:

“Često ako podsvjesno osjećate da bi to (što želite) bilo sebično, možete čak potisnuti želju za tim ili je brzo mentalno odbaciti čim se pojavi. Ova vrsta samonegacije može spriječiti da uopće izgovorite svoj zahtjev ili iskriviti način na koji nešto tražite tako da više nije jasno je li vam to uopće važno. Imati želje i potrebe prirodan je dio ljudskog iskustva… Zadovoljavanje naših želja i potreba ono je što nam pomaže da se osjećamo zadovoljno i ispunjeno“, pojašnjava Gary van Warmerdam, life coach i autor.

Osim pravog trenutka i pravog raspoloženja, bitan je faktor i pronaći dobar način na koji ćeš postaviti svoj zahtjev da bi ishod bi onakav kakav priželjkuješ. Kako bi svoju želju prenijela "jasno i glasno", a opet ne nametljivo, trebaš paziti na ove 3 stvari:

Foto: Pexels

Budi izravna – nemoj okolišati, nego reci što točno želiš. Izražavaj se jasnim i nedvosmislenim rečenicama.

– nemoj okolišati, nego reci što točno želiš. Izražavaj se Budi glasna – naravno, nemoj vikat, ali govori samopouzdanim tonom umjesto da govoriš '"sebi u bradu".

– naravno, nemoj vikat, ali govori umjesto da govoriš '"sebi u bradu". Pričekaj odgovor – nakon što izraziš svoju želju nemoj se odmah povući, okrenuti od sugovornika, promijeniti temu ili čak izaći iz prostorije. Istina je da nakon izražavanja želje ponekad možemo osjećati neugodu, ali to je također nešto na čemu trebamo raditi – a ima veze s našim samopouzdanjem.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO REĆI 'NE' I PRIHVATITI ODBIJANJE