Stvar bontona: Trebamo li se izuvati u gostima?

Svakog gosta tri dana dosta? Ili ipak ne? Puno ljudi vole biti domaćini i s dragim ljudima se družiti u toplini doma. No nažalost ima nekih koji se, kad dođu u goste, ponašaju kao da su zaboravili osnove bontona. Tako dolaze bez najave ili se jave u zadnji tren. Zamisli: nedjelja je navečer, odmaraš, a onda ti netko od rodbine nazove i kaže da bi došli za pola sata. Naravno, nije lijepo dolaziti bez najave, slobodno otvarati hladnjak, samoinicijativno otvarati prozore ili zapaliti cigaretu.

No jedna stvar ipak se u gostima napravi prva. Čim zakoračiš nečiji prag, pitanje je trebaš li izuti cipele. To je dobro učiniti ako su ti cipele blatne ili mokre, no što u drugim slučajevima. Trebamo li se izuti kad dođemo u goste? Neki će to automatski učiniti pa će domaćin vikati: ''Ma ne trebaš'' ili ''Hoćeš li papuče?'', dok druga skupina gostiju to neće učiniti.

Treba li se u gostima izuti ili ne pitanje je za milijun dolara. Naime, na Redditu se od 2019. godine u više navrata povuklo to pitanje, a komentatori imaju različita razmišljanja.

U Dalmaciji se ne izuva?

"Mi u Dalmaciji se ne izuvamo kod drugih", napisao je jedan korisnik Reddita, a drugi, očito kontinentalac, upitao se je li istina da se cipele izuvaju isključivo u kontinentalnoj Hrvatskoj.

"Izuvaju se i u ostatku kontinentalne Hrvatske, ne znam za Istru i Kvarner", jedan je od nesigurnih odgovora. Neki su rekli da kultura izuvanja u gostima nema toliko veze s podnebljem koliko s bontonom i željom domaćina.

Foto: Unsplash

"Ako ti netko kaže da se ne izuvaš, onda se ne moraš izuti. Ako uđeš i ne kažu ništa, onda se izuješ i tražiš papuče ako želiš papuče. Svi imaju kod kuće višak papuča za goste. Ako se netko izuje, iako si im rekao da se ne izuvaju, daš im papuče’", još je jedan od odgovora. "Ako netko inzistira na tome, naravno da ćeš ih skinuti, ali ako im je svejedno (kao meni) onda radiš što te volja", dodaje drugi.

Želje domaćina

Najviše lajkova prikupio je komentar koji je, čini se, udario u sridu. ''Ako domaćin hoće da skineš opanke skini ih, ako kaže da ne treba, ostaviš ih na nogama", napisao je komentator.

A što kažu stručnjaci? Pa, cipele bi se trebale izuti traži li to domaćin, a osim toga, vani je puno prljavštine i bakterija koje nema smisla unositi u tuđi dom. S druge strane, što ako se netko oznojio pa mu čarape imaju neugodan miris? Osim toga, što u situaciji kada se kreneš izuvati, domaćin ti kaže da ipak ne trebaš, ali ti već nosi papuče. Je li to ''ne trebaš'' ovdje iz čiste pristojnosti.

Čini se da nema točnog odgovora. Izuti se ili ne ovisi o navikama domaćina, gostiju, ali i tko je zapravo gost, odnosno koliko smo s njim ili s njom bliski.

