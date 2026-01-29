Vodič kroz Noć muzeja 2026: Kultura, umjetnost i izložbe koje morate vidjeti

Ovogodišnja manifestacija donosi i jednu veliku novost: povratak izvornom konceptu bez zadane teme, čime se institucijama daje potpuna sloboda u kreiranju programa koji najbolje odražava njihov rad i aktualne interese

U petak, 30. siječnja, Hrvatska će ponovno živjeti u ritmu kulture. Tradicionalna Noć muzeja, u svom 21. izdanju, otvorit će vrata više od 250 muzeja, galerija i baštinskih institucija diljem zemlje, nudeći posjetiteljima jedinstvenu priliku za besplatno istraživanje bogatog kulturnog nasljeđa od 18 sati pa sve do jedan sat iza ponoći. Ovogodišnja manifestacija donosi i jednu veliku novost: povratak izvornom konceptu bez zadane teme, čime se institucijama daje potpuna sloboda u kreiranju programa koji najbolje odražava njihov rad i aktualne interese.

Ova manifestacija, koju Hrvatsko muzejsko društvo organizira još od 2005. godine, prerasla je iz pilot-projekta nekolicine zagrebačkih muzeja u jedan od najposjećenijih kulturnih događaja u državi. Cilj je ostao isti: promijeniti percepciju muzeja kao statičnih institucija i predstaviti ih kao dinamične centre znanja, dijaloga i kreativnosti. Uz 250 lokacija u Hrvatskoj, programu se pridružuje i šest muzeja iz Bosne i Hercegovine, potvrđujući regionalni značaj ovog kulturnog fenomena.

Zagreb kao epicentar s desecima jedinstvenih programa

Kao i svake godine, Grad Zagreb nudi najgušću koncentraciju događanja, a vodeći muzeji pripremili su programe koji će zadovoljiti i najzahtjevnije posjetitelje. Muzej suvremene umjetnosti (MSU) poziva na razgledavanje izložbi "Zbirka kao glagol" i "15. trijenale hrvatskog kiparstva", a večer će dodatno obogatiti performans "Arijadna" Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo te interaktivna igra "MSU Art Game". U suradnji s Hrvatskim školskim muzejem, MSU će ugostiti i kreativne radionice poput "Zimskih otisaka".

Arheološki muzej u Zagrebu (AMZ) donosi iznimno atraktivnu izložbu "Arheologija i popularna kultura", koja istražuje kako se arheologija prikazuje u filmovima, stripovima i videoigrama. Etnografski muzej fokus stavlja na kulturu tetoviranja izložbom "Moja koža" te nudi poseban program za obitelji, uključujući kazališnu predstavu "Djed i najveća repa u svemiru" i obiteljsku potragu za blagom. Novitet u ponudi je i nedavno otvoreni Hrvatski športski muzej, koji će predstaviti stalni postav o velikanima hrvatskog sporta, dok Tehnički muzej Nikola Tesla tradicionalno privlači posjetitelje demonstracijama u Teslinom kabinetu i obilaskom rudnika. Za one koje zanima povijest glavnog grada, Muzej grada Zagreba nudi stalan postav s 45 tematskih cjelina, kao i posebnu izložbu "Česi u Zagrebu/Zagreb Česima".

Muzeji na neočekivanim lokacijama

Jedna od posebnosti ovogodišnje Noći muzeja jest i izlazak institucija izvan njihovih matičnih zgrada. Budući da je njegova glavna zgrada još u obnovi, Hrvatski povijesni muzej (HPM) organizira "Muzejsku zonu" u Zračnoj luci Franjo Tuđman, gdje će posjetitelji moći pogledati izložbu "Zvijezde hrvatske povijesti: Nebo je granica". Ništa manje zanimljiv neće biti ni Muzej policije, koji će ispred svoje zgrade izložiti oklopna vozila i opremu granične policije, dok HNB-ov muzej novca Moneterra organizira radionicu "CSI HNB – Forenzika novca", gdje će posjetitelji moći naučiti kako prepoznati krivotvorene eure.

Bogat program diljem Hrvatske

Noć muzeja odavno nije samo zagrebačka priča, a bogati programi diljem zemlje to i dokazuju. Od Dalmacije do Istre i Slavonije, gradovi nude jedinstvene doživljaje koji spajaju povijest, umjetnost i zabavu.

Split: Spoj antike i moderne umjetnosti

Split nudi putovanje kroz tisućljetnu povijest. Arheološki muzej organizira "Filmsku noć" s projekcijama serijala "Hrvatski kraljevi" te interaktivnu potragu za obitelji "Sherlock u muzeju". Muzej grada Splita otvara vrata Podruma Dioklecijanove palače i Galerije Emanuel Vidović, dok će se u Galeriji umjetnina moći razgledati retrospektiva kipara Kažimira Hraste. Posebna besplatna autobusna linija povezivat će splitske muzeje s arheološkim nalazištem Salona.

Rijeka: Industrijska baština i avangardna scena

U Rijeci, Muzej moderne i suvremene umjetnosti (MMSU) donosi izložbe "Koreografije nasilja" i "Mentalno sam ovdje", uz DJ program i kreativne radionice. Muzej grada Rijeke u Palači šećera organizira radionice za djecu "Noć sovica", dok će se u "Kockici" moći pogledati izložba posvećena riječkoj punk i novovalnoj sceni. Posebna atrakcija bit će besplatne vožnje oldtimerima između kulturnog kvarta Benčić i Guvernerove palače.

Dubrovnik: Kultura unutar povijesnih zidina

Dubrovnik svoja vrata otvara na čak 15 lokacija. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik posjetitelje očekuje izložba Josipa Škerlja uz stručno vodstvo, dok Dom Marina Držića priređuje koncert renesansne glazbe ansambla Plazarius. Muzej Domovinskog rata na Srđu bit će otvoren do 23 sata, a Etnografski muzej u Rupeu nudi kostimirano vodstvo "Miho Pracat – od kruha do ruha". Za lakše kretanje gradom, Libertas će osigurati besplatne noćne autobusne linije.

Zadar: Od antičkog stakla do suvremenog zvuka

Zadar mami posjetitelje jedinstvenim programima. Muzej antičkog stakla ponovno će oživjeti povijest demonstracijama puhanja stakla i izradom staklenog nakita. Narodni muzej Zadar u atriju Providurove palače organizira koncert world music sastava Bacchus Khan, a u Kneževoj palači posjetitelje očekuje godišnja izložba HDLU Zadar. Nezaobilazna postaja je i Stalna izložba crkvene umjetnosti, poznatija kao "Zlato i srebro Zadra".

Šibenik: Proslava baštine u tvrđavama

Muzej grada Šibenika svoju stotu obljetnicu slavi radionicom izrade rođendanskih čestitki za muzej, igrama potrage za blagom "Enigmatska noć u muzeju" te noćnom utrkom "Zagrli grad". Posjetitelji će moći sudjelovati i u "oživljenoj povijesti" te pratiti priču o suđenju vještici Mrni iz 1443. godine. U Interpretacijskom centru katedrale sv. Jakova "Civitas Sacra" održat će se radionice izrade privjesaka s motivom rozete.

Istra i središnja Hrvatska

Uz velike gradove, u program su se uključile i brojne manje sredine. U Puli, Arheološki muzej Istre nudi jedinstvenu priliku za noćni obilazak Arene uz stručno vodstvo. Dvorac Trakošćan posjetitelje vraća u prošlost kostimiranom noćnom šetnjom pod nazivom "Ped graudevi", koja priča priču iz šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Iako je ulaz u većinu institucija besplatan, neki privatni muzeji nudit će značajne popuste na ulaznice. Primjerice, Muzej mamurluka nudit će 30 posto popusta, Muzej zaboravljenih priča 50 posto, a Muzej čokolade Zagreb pripremio je posebnu cijenu od osam eura. Posjetiteljima u Zagrebu kretanje će olakšati i besplatne ZET-ove linije koje će povezivati ključne lokacije. Sve u svemu, pred nama je još jedna nezaboravna noć koja slavi kulturu i poziva na istraživanje.