Jer smo tako 'cringe': Navike generacije Z koje milenijalcima 'kidaju' živce

Iako nas dijeli tek koje desetljeće, razlike u stilu života, komunikaciji i pogledu na svijet ponekad izgledaju ne kao jaz, nego kao generacijska provalija. Od nerazumljivih fraza do u najmanju ruku čudnih modnih odabira, evo od čega se milenijalcima diže tlak - jer su, naravno, totalno 'cringe'

S jedne strane tu su Milenijalci rođeni između ranih 80-ih i sredine 90-ih, odrasli u svijetu koji je tek otkrivao čari interneta. S druge je strane generacija Z, digitalni domoroci koji ne poznaju život bez pametnih telefona i društvenih mreža. I dok ih volimo i divimo se njihovoj autentičnosti i hrabrosti, moramo priznati da neke njihove navike u nama izazivaju blagu nervozu.

Od stila odijevanja do ležernog ponašanja na poslu - evo navika mlađe generacije koje milenijalce vrlo često izbaci iz takta:

Modni ratovi: Stopalice, uske traperice i razdjeljak sa strane

Ovo je možda i najveća bolna točka. Čim su izašli iz pelena, generacija Z objasnila nam je da je naš razdjeljak sa strane staromodan i da je jedino ispravno nositi ga na sredini. Uske traperice, naš vjerni modni oslonac, proglasili su "milenijalskim" i potpuno nepoželjnim. Godinama smo tražile savršen par i naučile kako namjestiti taj razdjeljak, a onda je stigla generacija Z i sve srušila u trenu. I da, one udobne tajice nalik na hlače koje mi zovemo "yoga pants", oni su preimenovale u "flare leggings".

Traperice niskog struka, glomazne tenisice i „ugly chic“ kombinacije za Gen Z su vrhunski izraz osobnosti. Milenijalci, koji su se krvavo borili za visoki struk i minimalizam, promatraju to s blagom tjeskobom i traumom iz doba njihove vlastite emo faze. Da ne govorimo o stopalicama koje su nekad bile obavezne - a danas se čarape navlače preko pola lista i, na potuni užas milenijalaca, nose se na natikače - što je nekoć bio nezamislivi modni grijeh. Nije da se milenijalci opiru promjenama, ali ponekad im se čini da mlađa generacija previše dira u njihovu modnu nostalgiju.

Život kroz ekran i potraga za viralnošću

Pripadnici generacije Z rođeni su s mobitelom u ruci, ali ponekad nam se čini da su doslovno srasli s ekranima. Dok milenijalci pamte vrijeme kada su se dogovarali za kavu bez 15 poruka i provjeravanja storyja, njima je tako nešto nezamislivo. Njihova potreba da sve dokumentiraju, od ručka do emocionalnih slomova, i objave na TikToku stariju generaciju istovremeno fascinira i zbunjuje. Ta neprestana potraga za viralnošću i plesanje nasred trgovine za milenijalce je strani pojam. Starija generacija rado bi se prisjetila kako je to razgovarati bez neprestanog skrolanja i onog specifičnog, praznog pogleda, takozvanog "gen Z gaze", kad ih nešto pitamo.

„Ghostanje“ kao životna filozofija

Dok milenijalci i dalje vjeruju u „zatvaranje krugova“ i pristojno javljanje na pozive i poruke, Gen Z bez problema nestaje iz razgovora – bilo na chatu, bilo iz života. Za njih je „seen“ samo način da kažu: poruka viđena, ali sad nemam energije za to.

"To je tako 'cringe'"

Priznajemo, i mi smo sklone skraćenicama, ali generacija Z podigli su ih na potpuno novu razinu! "IYKYK" je tek početak njihovog arsenala akronima. No, ono što nas više pogađa je njihova presuda našim kulturnim svetinjama. Opsesija milenijalaca serijom "Prijatelji" ili Harryjem Potterom za njih je "cringe". Korištenje hashtaga poput #blessed ili #adulting izaziva kolutanje očima.

Ironija kao komunikacijski jezik

Milenijalci vole sarkazam, ali generacija Z je otišla korak dalje – njihova ironija ponekad prelazi granicu razumljivog. Oni rijetko govore ozbiljno, a ako i pokušate shvatiti što kažu, velika je šansa da ćete dobiti meme umjesto odgovora.

Otvorenost prema svemu – osim prema kritici

Gen Z se ponosi svojom inkluzivnošću i progresivnim pogledom na svijet, što je hvalevrijedno. Ali kad im pokušate uputiti konstruktivnu kritiku, dočekat će vas zid obrane i rečenica: to je tvoj problem, ne moj.

Posao nije život, a granice su svetinja

Milenijalci su stasali u kulturi "burnouta", gdje se radilo prekovremeno i žrtvovalo za karijeru. Generacija Z, s druge strane, inzistira na zdravoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Njihova spremnost da često mijenjaju poslove u potrazi za onim koji odgovara njihovim vrijednostima i nudi veću plaću starijoj se generaciji ponekad čini kao nedostatak odanosti. Dok milenijalci cijene stabilnost, oni su spremniji riskirati i slijediti svoje strasti, postavljajući granice o kojima se prije nitko ne bi usudio ni sanjati. Milenijalci im na tome potajno zavide, ali ih istovremeno živcira njihova ležernost.

Na kraju krajeva, svaka generacija ima svoje specifičnosti. Iako se ponekad ne razumijemo, važno je da se poštujemo i učimo jedni od drugih. Možda milenijalci od mlađih generacija mogu naučiti vrijedne lekcije o postavljanju granica, a oni od nas... barem to zašto su "Prijatelji" legendarna serija. Tko zna, možda se jednog dana i milenijalci naviknu na taj razdjeljak po sredini i bijele čarape na natikače.