Najljepše plaže u Hrvatskoj koje bi svatko trebao posjetiti

Od skrivenih uvala u sjeni mirisnih borova do svjetski poznatih šljunčanih sprudova, hrvatske plaže nude ponešto za svakoga

Ljeto nam je sve bliže pa mnogi već maštaju o odlasku na godišnji odmor i na more. Na sreću, na Jadranu se nalazi čitav broj prekrasnih lokacija i plaža koje su idealne za odmor i predah daleko od užurbane svakodnevice.

Kada govorimo o najljepšim plažama u Hrvatskoj, svatko ima neke svoje favorite. No, na našoj obali postoje i one neke plaže koje izazivaju oduševljenje svih koji su ih posjetili, a neke od njih redovito se svrstavaju na popise najljepših plaža na svijetu. To je samo dokaz da i naša obala uistinu krije prave dragulje i da ne trebamo putovati na neke daleke destinacije da bismo uživali u prirodnim ljepotama.

S više od 1700 kilometara kopnenog dijela i gotovo 1200 otoka, hrvatska obala uistinu je pravi raj za ljubitelje mora. Ono što je izdvaja jest nestvarna bistrina mora, čija tirkizna boja i prozirnost često omogućuju pogled sve do samog dna, stvarajući dojam da brodice lebde u zraku.

Od skrivenih uvala u sjeni mirisnih borova do svjetski poznatih šljunčanih sprudova, hrvatske plaže nude ponešto za svakoga.

Najljepše pješčane plaže u Hrvatskoj

Iako su šljunčane plaže zaštitni znak naše obale, pješčane plaže predstavljaju rijetke i dragocjene bisere idealne za obitelji i sve one koji vole osjetiti meki pijesak pod nogama.

Plaža Sakarun, Dugi otok

Često nazivana "Karibima Jadrana", plaža Sakarun na Dugom otoku očarava svojim bijelim pijeskom i nestvarno tirkiznim morem. Ova prostrana uvala zaštićena je od vjetrova, a plitko i toplo more čini je savršenim odredištem za obitelji s malom djecom. Okružena gustom borovom šumom koja pruža prirodan hlad, Sakarun je idilično mjesto za cjelodnevno opuštanje daleko od gužvi.

Kraljičina plaža, Nin

U blizini povijesnog gradića Nina nalazi se Kraljičina plaža, jedna od najdužih i najpoznatijih pješčanih plaža u Hrvatskoj. Dugačak plićak koji se proteže stotinama metara od obale čini je iznimno sigurnom za neplivače i djecu. No, ono po čemu je uistinu posebna jest ljekovito blato (peloid) koje se nalazi u njenom zaleđu, a koje posjetitelji koriste za terapeutske obloge, spajajući tako odmor s prirodnim spa tretmanom.

Plaža Šunj, Lopud

Na otoku Lopudu, koji pripada Elafitskom otočju pokraj Dubrovnika, smjestila se plaža Šunj. Do ove predivne uvale u obliku polumjeseca, ispunjene finim, zlatnim pijeskom, dolazi se šetnjom kroz borovu šumu jer na otoku nema automobila. Iznimno plitko more idealno je za obitelji, ali i za igranje popularnog picigina. Nekoliko barova na plaži nudi osvježenje i lagane obroke.

Rajska plaža, Rab

U mjestu Lopar na otoku Rabu smjestila se Rajska plaža, duga gotovo dva kilometra i nositeljica Plave zastave. Njezin sitni pijesak i iznimno plitko, toplo more čine je apsolutnim favoritom za obitelji s djecom. Plaža obiluje sadržajima, od restorana i barova do vodenih sportova i igrališta, što jamči cjelodnevnu zabavu za sve uzraste.

Plaža Ručica, Pag

Nedaleko od Metajne na otoku Pagu nalazi se plaža Ručica, prizor koji oduzima dah. Do nje se dolazi kroz kanjon, a okružuje je jedinstveni "mjesečev" krajolik golih, svijetlih stijena. Kombinacija pijeska i sitnog šljunka te kristalno čistog mora stvara nevjerojatan kontrast. Zbog nedostatka prirodnog hlada, idealna je za ljubitelje sunčanja koji traže divlju i netaknutu ljepotu.

Šljunčane plaže u Hrvatskoj

Šljunčane plaže dominiraju hrvatskom obalom i upravo su one zaslužne za legendarnu prozirnost mora. Glatki, bijeli oblutci pod suncem stvaraju prizore koji oduzimaju dah.

Zlatni rat, Brač

Vjerojatno najfotografiranija i najpoznatija hrvatska plaža, Zlatni rat na otoku Braču, pravi je prirodni fenomen. Ovaj jedinstveni šljunčani sprud, dug gotovo pola kilometra, mijenja svoj oblik ovisno o vjetru i morskim strujama. Jedna strana plaže idealna je za kupače koji traže mir, dok je druga, vjetrovitija, raj za surfere. Do plaže vodi slikovita šetnica iz obližnjeg mjesta Bol.

Punta Rata, Brela

Smještena na Makarskoj rivijeri, Punta Rata u Brelima godinama se uvrštava na popise najljepših svjetskih plaža. Njen simbol je Kamen Brela, stijena obrasla borovima koja ponosno izranja iz tirkiznog mora. Plaža je prekrivena sitnim, glatkim šljunkom, a gusta borova šuma pruža obilje hlada. Impozantna planina Biokovo u pozadini stvara dramatičan krajolik koji ovu plažu čini jedinstvenom.

Plaža Sveti Jakov, Dubrovnik

Ako tražiš bijeg od ljetnih gužvi u Dubrovniku, plaža Sveti Jakov savršen je izbor. Smještena podno crkve sv. Jakova, do nje se spušta stubištem od 160 stepenica, što joj osigurava mirniju i intimniju atmosferu. S ove šljunčane plaže pruža se jedan od najljepših pogleda na zidine Starog grada i otok Lokrum, a zalasci sunca su naprosto čarobni.

Plaža Nugal, Makarska

Skrivena između Makarske i Tučepa, u podnožju strmih litica, plaža Nugal je dragulj Makarske rivijere. Do ove šljunčane uvale dolazi se isključivo pješice kroz gustu borovu šumu ili brodom, što joj jamči mir i osjećaj izoliranosti. Okružena prirodom i poznata kao dijelom naturistička plaža, Nugal je savršeno utočište za one koji traže spoj avanture i potpunog opuštanja.

Uvala Divna, Pelješac

Na sjevernoj obali poluotoka Pelješca, uvala Divna u potpunosti opravdava svoje ime. Ova šljunčana plaža s pješčanim dnom ima nestvarno tirkiznu boju mora, a ispred nje se nalazi otočić do kojeg se lako može doplivati. Okružena je zelenilom i nudi idiličnu scenu za bijeg od svakodnevice, spajajući ljepotu šljunka, mora i mediteranske vegetacije.

Stjenovite uvale - raj za avanturiste

Za one koji traže samoću, netaknutu prirodu i dozu avanture, stjenovite uvale i litice nude nezaboravno iskustvo kupanja u kristalno čistom moru.

Plaža Stiniva, Vis

Skrivena na južnoj obali otoka Visa, Stiniva je remek-djelo prirode. Ovu malu šljunčanu plažu okružuju visoke, gotovo zatvorene stijene, ostavljajući samo uzak prolaz prema otvorenom moru. Do nje se može doći zahtjevnom planinskom stazom ili, jednostavnije, brodom. Zbog svoje izoliranosti i dramatične ljepote, Stiniva je proglašena jednom od najljepših plaža u Europi.

Uvala Betina (Betinina špilja), Dubrovnik

U neposrednoj blizini Starog grada Dubrovnika nalazi se Betinina špilja, jedinstvena plaža smještena unutar prostrane prirodne pećine. Budući da je dostupna isključivo s morske strane, najčešće kajakom ili brodicom, nudi savršenu privatnost i prirodan hlad čak i tijekom najtoplijih ljetnih dana. To je idealno mjesto za bijeg od gradske vreve i uživanje u ronjenju.

Rt Kamenjak, Istra

Na samom jugu Istre prostire se zaštićeni park prirode Rt Kamenjak, čija se razvedena obala sastoji od brojnih stjenovitih uvala, skrivenih plaža i ravnih kamenih ploča idealnih za sunčanje. More je ovdje iznimno čisto, a krajolik divlji i netaknut. Ovo je savršeno mjesto za istraživače, ljubitelje ronjenja i skokova u vodu, koji ovdje mogu pronaći svoj privatni komadić raja.

Plaža Pasjača, Konavle

Južno od Dubrovnika, u Konavlima, nalazi se plaža Pasjača – čudo prirode i ljudskog djelovanja. Nastala je odlaganjem kamenja prilikom probijanja tunela, koje su valovi s vremenom pretvorili u sitni šljunak i pijesak. Do plaže vodi strma i uska staza usječena u liticu visoku 200 metara. Napor dolaska nagrađen je nestvarnom ljepotom, osjećajem izolacije i dramatičnim prizorom tirkiznog mora podno moćnih stijena.

Plaža Sveti Ivan, Lubenice

Ispod drevnog gradića Lubenice, smještenog na vrhu litice na otoku Cresu, leži plaža Sveti Ivan. Do ove netaknute uvale s bijelim oblutcima vodi strma pješačka staza, za koju je potrebno oko 45 minuta hoda. Upravo ta nepristupačnost čuva njenu divlju ljepotu i mir. Kristalno čisto more i pogled na pučinu čine je jednom od najskrovitijih i najljepših plaža Jadrana, idealnom za prave avanturiste.