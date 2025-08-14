Otok Cres skriva brojne prekrasne plaže i uvale, a ovo je top pet najljepših

Najveći hrvatski otok, otok Cres, nije među najposjećenijim otocima Lijepe Naše pa još uvijek na njemu možeš pronaći izolirane kutke samo za svoju intimu. Ako se odlučiš posjetiti ga, donosimo ti pet prijedloga gdje se okupati.

Kvarnerski otok Cres skriva neke od najljepših plaža na Jadranu, a unatoč tome nije među najposjećenijim otocima Hrvatske. No, to je krajnje nepravedno jer se po ljepoti prirode, čistoći mora i broju atrakcija Cres svakako može mjeriti s mnogo razvikanijim južnim otocima poput Brača ili Hvara.

Cres je, uz susjedni otok Krk, najveći hrvatski otok, a unatoč velikom broju naselja, odiše avanturom i divljinom. Njegova je unutrašnjost prekrivena šumom, obala mu skriva neke od najljepših plaža na Jadranu. Vransko jezero koje se nalazi na otoku Cresu je jedinstven fenomen krša i najznačajniji prirodni rezervoar pitke vode na našim otocima - vodom iz tog jezera opskrbljuje se čitav arhipelag - Cres, Lošinj i manji otoci poput Ilovika, Suska i Unija.

Među ostalim zanimljivostima vezanima uz Cres, tu je i mjesto Beli, dom je bjeloglavih supova, ribarsko seoce Valun poznato je po pronalasku Valunske ploče, grad Osor koji se nalazi na samom spoju Cresa i Lošinja koji su nekada bili povezani, ali i brojne skrivene plaže i uvale koje su stvorene za ljetne radosti.

Donosimo ti naš prijedlog kojih pet plaža posjetiti ukoliko planiraš godišnji odmor provesti na Cresu. Doslovno s ni jednom opcijom ne možeš pogriješiti.

Mali Bok, Orlec

U malom mjestu Orlec, koje je smješteno nedaleko od grada Cresa, nalazi se uvala Mali Bok. U njoj je smještena šljunčana plaža s predivnim kristalno čistim morem, a zaklonjena je visokim stijenama koje donose i hlad. Put do plaže vodi strmom stazicom, no trud se da se dođe do ove uvale uvelike se isplati.

Sv. Ivan, Lubenice

Ova plaža poznata je i u Hrvatskoj i u svijetu. Neki ju smatraju najljepšom na Jadranu, a domaći Cresani jednoglasno je proglašavaju najljepšom na otoku. Nalazi se u uvali ispod mjesta Lubenice koje se nalazi na visokoj otočkoj uzvisini. Mjestašce je to na strmoj litici iz kojeg se pruža fantastičan pogled, a u svom podnožju skriva ovaj pravi biser od plaže.

Plaže u Valunu

U blizini veće plaže, nalaze se mnogobrojne manje skrivene uvale, tako i dvije prekrasne šljunčane plaže koje okružuje gusta borova šuma i kristalno čisto more. U mjestu se, pak, nalazi sve potrebno za ugodan cjelodnevni boravak, pa su ove plaže odlična opcija za obitelji koje trebaju infrastrukturu u blizini svog mjesta kupanja kako bi im se olakšao boravak s djecom.

Slatina, Martinščica

Nositeljica Plave zastave, nalazi se u kampu Slatina u mjestu Martinšćica, koji je jedan od najboljih u zemlji. Uz spomenutu plažu Slatina, nalazi se i druga šljunčana plaža Tiha, zbog koje ćeš i dane i večeri provoditi uz more.

Plaža Koromačna, Belej

Plaža Koromačna nalazi se u mjestu Belej, do nje se stiže uskom cestom koja se spušta od mjesta do mora. Kombinacija je to šljunčane i kamenite plaže, a kao i mnoge druge na otoku Cresu, ima mnogo izvora, odnosno vrulja, koje pružaju osvježenje u vrućim danima. Posebnu draž daje joj spilja u kamenoj stijeni koja omeđuje plažu.