Otok Cres skriva brojne prekrasne plaže i uvale, a ovo je top pet najljepših
Kvarnerski otok Cres skriva neke od najljepših plaža na Jadranu, a unatoč tome nije među najposjećenijim otocima Hrvatske. No, to je krajnje nepravedno jer se po ljepoti prirode, čistoći mora i broju atrakcija Cres svakako može mjeriti s mnogo razvikanijim južnim otocima poput Brača ili Hvara.
Cres je, uz susjedni otok Krk, najveći hrvatski otok, a unatoč velikom broju naselja, odiše avanturom i divljinom. Njegova je unutrašnjost prekrivena šumom, obala mu skriva neke od najljepših plaža na Jadranu. Vransko jezero koje se nalazi na otoku Cresu je jedinstven fenomen krša i najznačajniji prirodni rezervoar pitke vode na našim otocima - vodom iz tog jezera opskrbljuje se čitav arhipelag - Cres, Lošinj i manji otoci poput Ilovika, Suska i Unija.
Među ostalim zanimljivostima vezanima uz Cres, tu je i mjesto Beli, dom je bjeloglavih supova, ribarsko seoce Valun poznato je po pronalasku Valunske ploče, grad Osor koji se nalazi na samom spoju Cresa i Lošinja koji su nekada bili povezani, ali i brojne skrivene plaže i uvale koje su stvorene za ljetne radosti.
Donosimo ti naš prijedlog kojih pet plaža posjetiti ukoliko planiraš godišnji odmor provesti na Cresu. Doslovno s ni jednom opcijom ne možeš pogriješiti.
Mali Bok, Orlec
U malom mjestu Orlec, koje je smješteno nedaleko od grada Cresa, nalazi se uvala Mali Bok. U njoj je smještena šljunčana plaža s predivnim kristalno čistim morem, a zaklonjena je visokim stijenama koje donose i hlad. Put do plaže vodi strmom stazicom, no trud se da se dođe do ove uvale uvelike se isplati.
Sv. Ivan, Lubenice
Ova plaža poznata je i u Hrvatskoj i u svijetu. Neki ju smatraju najljepšom na Jadranu, a domaći Cresani jednoglasno je proglašavaju najljepšom na otoku. Nalazi se u uvali ispod mjesta Lubenice koje se nalazi na visokoj otočkoj uzvisini. Mjestašce je to na strmoj litici iz kojeg se pruža fantastičan pogled, a u svom podnožju skriva ovaj pravi biser od plaže.
Plaže u Valunu
U blizini veće plaže, nalaze se mnogobrojne manje skrivene uvale, tako i dvije prekrasne šljunčane plaže koje okružuje gusta borova šuma i kristalno čisto more. U mjestu se, pak, nalazi sve potrebno za ugodan cjelodnevni boravak, pa su ove plaže odlična opcija za obitelji koje trebaju infrastrukturu u blizini svog mjesta kupanja kako bi im se olakšao boravak s djecom.
Slatina, Martinščica
Nositeljica Plave zastave, nalazi se u kampu Slatina u mjestu Martinšćica, koji je jedan od najboljih u zemlji. Uz spomenutu plažu Slatina, nalazi se i druga šljunčana plaža Tiha, zbog koje ćeš i dane i večeri provoditi uz more.
Plaža Koromačna, Belej
Plaža Koromačna nalazi se u mjestu Belej, do nje se stiže uskom cestom koja se spušta od mjesta do mora. Kombinacija je to šljunčane i kamenite plaže, a kao i mnoge druge na otoku Cresu, ima mnogo izvora, odnosno vrulja, koje pružaju osvježenje u vrućim danima. Posebnu draž daje joj spilja u kamenoj stijeni koja omeđuje plažu.