Zlatno doba Hollywooda - najljepše glumice čija ljepota ne blijedi

Nema ničega poput stare hollywoodske ljepote. Prožeta glamuroznošću i sofisticiranošću, glumice tijekom Zlatnog doba Hollywooda postavile su standarde ljepote. Međutim, unatoč naglasku na plave frizure, nisu sve glumice odgovarale hollywoodskom "šablonskom" izgledu. Neke su se borile protiv strogih hollywoodskih standarda, dok su druge jednostavno dopustile da njihova prirodna ljepota zasja, otvarajući put generacijama žena da prepoznaju ljepotu u vlastitim "nedostacima". Tridesete i četrdesete godine prošlog stoljeća i dalje se smatraju Zlatnim dobom Hollywooda. Elegantne haljine, savršene frizure, prepoznatljivi uvojci - sve su to bile ključne karakteristike svake glumice tog razdoblja.

S razlogom su bile smatrane najljepšim ženama 20. stoljeća, a mnogi im se dive i danas. Prisjetimo se slavnih dama filmske industrije koje su obilježile 20. stoljeće i postavile temelje današnjim standardima ljepote.

Vivien Leigh

Vivien Leigh, koju mnogi smatraju jednom od najljepših žena na svijetu, brinula je da joj ljepota koči ozbiljnu glumačku karijeru. Ipak, osvojila je dva Oscara za najbolju glumicu, za uloge u filmovima Prohujalo s vihorom i Tramvaj zvan čežnja.

Lana Turner

Plavuša s figurom u obliku pješčanog sata, Lana Turner iskoristila je svoju ljepotu kako bi postala jedna od najbolje plaćenih glumica 1940-ih. Njezine glumačke vještine bile su ograničene, no glumila je u nekoliko velikih hitova, uključujući Poštar uvijek zvoni dva puta.

Hedy Lamarr

Mnogi smatraju Hedy Lamarr najljepšom filmskom glumicom svih vremena. Često je tumačila femme fatale likove, kao u Samsonu i Delili. Osim toga, Lamarr je bila briljantna znanstvenica i izumiteljica, koja je razvila tehnologiju koja je osnova za današnje WiFi, Bluetooth i GPS sustave.

Ann-Margret

Poznata po svojoj živahnosti koliko i po ljepoti, Ann-Margret ima dugu i kultnu karijeru, s ulogama u filmovima poput Viva Las Vegas, Carnal Knowledge i Grumpy Old Men.

Grace Kelly

S plavom kosom, plavim očima i delikatnim crtama lica, Grace Kelly bila je vječna ljepotica. Njezina druga uloga u filmu High Noon izbacila ju je na zvjezdano nebo. Nastavila je glumiti u nekoliko klasičnih filmova, uključujući Rear Window i High Society, prije nego što je napustila Hollywood i udala se za princa Rainiera III. od Monaka.

Marilyn Monroe

Svojom zavodljivom i bezvremenskom ljepotom, Marilyn Monroe stekla je nadimak "Blonde bomb". Unatoč svojoj ikoničkoj glamuroznosti, Monroe je jednom prilikom izjavila: "Nitko mi nikad nije rekao da sam bila lijepa kad sam bila mala djevojčica. Sve djevojčice trebaju čuti da su lijepe, čak i ako nisu".

Ingrid Bergman

Prirodna ljepota Ingrid Bergman i njena sklonost k minimalnom korištenju šminke na setu omogućile su da njezine iznimne glumačke sposobnosti dođu do izražaja. Glumila je u više od 40 filmova, a najpoznatija je po ulozi Ilse u filmu Casablanca.

Brigitte Bardot

Francuska glumica Brigitte Bardot ikona je ljepote. S očima kao srna, plavom kosom i punim usnama, Bardot je smatra jednom od najseksipilnijih žena svih vremena. Nakon što je glumila u gotovo 50 filmova između 1951. i 1973., Bardot je napustila zabavljačku industriju i postala poznata aktivistica za prava životinja.

Elizabeth Taylor

Drugi film Elizabeth Taylor, Lassie Come Home, lansirao ju je u zvjezdanu karijeru kada je imala samo 11 godina. Kako je njezina filmska karijera napredovala, postala je poznata po svojoj ljepoti, osobito zbog kombinacije svoje svijetle kože, crne kose i ljubičastih očiju.

Judy Garland

Najpoznatija po ulozi Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza, Judy Garland imala je jedinstvenu ljepotu koja ju je izdvajala od suvremenih glumica. Iako su je često smatrali običnom djevojkom iz susjedstva, Garland je bila nezaboravna zvijezda.

Ava Gardner

Ava Gardner potpisala je ugovor s MGM-om kada je imala 18 godina, samo zbog svog izgleda. Nije imala glumačkih vještina ili vještina, ali njezina porculanska koža, zelene oči i izuzetna facijalna struktura učinili su je popularnom u Hollywoodu. Glumila je manje uloge, ali i u kritikama hvaljenim filmovima poput Mogambo i Bhowani Junction.

Rita Hayworth

Glamurozna, s prirodnom ljepotom, Rita Hayworth trenirala je kao plesačica prije nego je u dobi od 16 godina otkrila glumački talent. Najpoznatija je po svojoj glavnoj ulozi u filmu Gilda, gdje je tumačila jednu od najpoznatijih femme fatale likova u povijesti filma.

Dorothy Dandrige

Sitna Dorothy Dandridge često je bila angažirana kao zavodnica. Najpoznatija je po svom radu u filmu Carmen Jones, koji joj je donio nominaciju za Oscara za najbolju glumicu — prvu nominaciju u toj kategoriji za Afroamerikanku.

Katharine Hepburn

Katharine Hepburn odbacila je standarde hollywoodske ljepote. Prirodno lijepa s dugim nogama i velikim očima, Hepburn je zaista bila glamurozna, ali je više voljela nositi sportske i hlače, puno prije nego što je to postalo prihvatljivo za žene. Njezina filmska karijera trajala je šest desetljeća, uključujući filmove Bringing Up Baby i On Golden Pond.

Natalie Wood

Natalie Wood je svoj filmski debi imala sa samo pet godina, a tijekom djetinjstva pojavila se u više od 20 filmova. Njezin prirodni glumački talent, u kombinaciji s prirodnom ljepotom posebno s očima nalik na srneće—donijela joj je uloge u mnogim klasičnim filmovima, uključujući Miracle on 34th Street, Rebel Without a Cause i Splendor in the Grass.