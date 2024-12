Najbolji filmovi 2024. godine - od animiranih filmova do trilera i horora

Nakon burne filmske godine koja nam je donijela raznolike naslove, vrijeme je da prošetamo kroz neka od najzanimljivijih ostvarenja koja su nas osvojila – od povrataka legendarnih franšiza do svježih i intrigantnih priča. U 2024. godini, raznovrsni žanrovi poput akcije, trilera, fantazije i znanstvene fantastike isporučili su filmove koji nas nisu ostavili ravnodušnima. Bilo da se radi o nastavcima omiljenih franšiza ili posve novim pričama koje istražuju granice ljudskog straha, znanja ili opasnosti, svaki od ovih filmova nosi svoju posebnu čar.

Dina: Drugi dio

Žanr: Znanstvena fantastika, drama, avantura

Timothée Chalamet ponavlja svoju ulogu kao Paul Atreides, dok Zendaya ima veću prisutnost kao Chani, članica Fremena. Rebecca Ferguson vraća se kao Lady Jessica, donoseći dubinu kompleksnim odnosima obitelji Atreides. Film prati Paula dok se udružuje s Fremenima u borbi protiv neprijatelja koji su uništili njegovu obitelj, dok istovremeno balansira između ljubavi i sudbine univerzuma. Denis Villeneuve uspješno nastavlja adaptaciju epske sage Franka Herberta, fokusirajući se na teme sudbine, moći i žrtve. Vizualni efekti i dizajn setova zadržavaju visok standard postavljen u prvom dijelu.

Izvrnuto obrnuto 2

Žanr: Animirani, obiteljski, komedija

Film istražuje Rileyinu tinejdžersku dob, gdje se stari osjećaji suočavaju s izazovima odrastanja i mogućnošću zamjene. Redatelj Kelsey Mann proširuje priču o emocionalnoj zrelosti, uvodeći složenije odnose i nove emotivne dinamike. Amy Poehler vraća se kao glas Radosti, dok se Maya Hawke pridružuje kao novi glas koji donosi dodatne emocije Rileyinom unutarnjem svijetu. Izvrnuto obrnuto 2 (Inside Out 2) je topao, humorističan i edukativan, istražujući kako se suočiti s promjenama u životu. Prekrasna animacija Pixarov je standard, a glumačka izvedba dodaje dubinu likovima.

Furiosa: Pobješnjeli Max saga

Žanr: Akcija, avantura, postapokaliptični

Snažni performansi glumačke postave i intenzivna akcija osiguravaju duboko uranjanje u postapokaliptični svijet Mad Maxa kroz film Furiosa. Anya Taylor-Joy utjelovljuje mlađu verziju Furiose, dok Chris Hemsworth preuzima ulogu tajanstvenog antagonista. Film istražuje Furiosinu prošlost prije događaja u filmu "Mad Max: Fury Road". Redatelj George Miller koristi prepoznatljivi akcijski stil, a vizualni elementi, uključujući scenografiju i kostime, dodatno pojačavaju atmosferu filma.

Izazivači

Žanr: Drama, sportski

Zendaya se u ovom filmu maknula od Marvela i zaronila u posve drugačiji svojet. Utjelovljuje Tashi, bivšu tenisku zvijezdu koja sada trenira svog supruga, kojeg glumi Mike Faist. Film se fokusira na ljubavni trokut između Tashi, njenog muža i bivšeg dečka, kojeg glumi Josh O'Connor. Ovo je film o odnosima i njihovoj složenosti, s dozom sportskog uzbuđenja. Sportske sekvence odražavaju intenzitet natjecanja, dok glumačka postava donosi snažnu izvedbu. Redatelj Luca Guadagnino donosi elegantnu, emocionalno nabijenu priču o rivalstvu, ljubavi i iskupljenju.

Kaskader

Žanr: Akcija, komedija

Nakon hita zvanog Barbie, Ryan Gosling u filmu Kaskader (Fall Guy) preuzima ulogu kaskadera koji se suočava s nizom nevolja dok pokušava pronaći nestalu zvijezdu i riješiti ogromnu zavjeru. Tu je i Emily Blunt koja pridonosi šarmu i dubini kao ljubavni interes glavnog lika. Film istražuje svijet filmske industrije i opasnosti s kojima se suočavaju oni iza kulisa. Glumačka kemija između Goslinga i Blunt dodatno pojačava emocionalni element priče. Redatelj David Leitch unosi prepoznatljiv stil akcije s humorističnim elementima.

Građanski rat: Svakom carstvu dođe kraj

Žanr: Drama, povijest

U mračnom prikazu podijeljene Amerike, Građanski rat: Svakom carstvu dođe kraj (Civil War) istražuje duboke sukobe koji su razarali naciju. Film prati sudbine nekoliko likova iz različitih društvenih slojeva, dok ih brutalni događaji rata prisiljavaju da se suoče s vlastitim moralom i lojalnostima. S dojmljivom kinematografijom i emotivnim izvedbama, ovaj film donosi intiman pogled na razorne posljedice sukoba. Redatelj donosi snažnu priču ispunjenu napetošću i osobnim tragedijama, što ga čini nezaboravnim iskustvom.

Monkey Man

Žanr: Akcija, drama

U režiji Dev Patela, Monkey Man priča je o bivšem zatvoreniku koji pokušava pronaći iskupljenje u svijetu korupcije i nepravde. Smješten u užurbanim ulicama Indije, film spaja napete akcijske scene i filozofska promišljanja o pravdi i duhovnosti. Patel briljira u glavnoj ulozi, dok redateljski debi donosi osvježavajuću energiju i vizualnu estetiku koja ostavlja snažan dojam. Kombinacija sirove akcije i duboke emotivne priče čini Monkey Man jedinstvenim akcionim trilerom.

Deadpool & Wolverine

Žanr: Akcija, komedija

Ryan Reynolds i Hugh Jackman ponovno spajaju snage u kaotičnom i duhovitom sukobu anti-junaka. Deadpool & Wolverine donosi brze akcijske scene, neprestane šale i neočekivane emocionalne trenutke dok se dvojac suočava s novom prijetnjom. Reynoldsova duhovitost i Jackmanova ozbiljnost stvaraju dinamičan kontrast, dok redatelj vješto balansira između humora i akcije. Ovo je avantura koju fanovi neće htjeti propustiti.

Divlji robot

Žanr: Animacija, avantura

Nakon brodoloma, inteligentni robot Roz nađe se nasukan na napuštenom otoku. Da bi preživjela u surovom okruženju, razvija nevjerojatno prijateljstvo s otočkim životinjama i preuzima brigu o siročiću - malom gusanu. Film je dirljiva priča o empatiji, prilagodbi i povezanosti s prirodom. Glasovne izvedbe Pedra Pascala i Lupite Nyong'o donose toplinu i emociju ovoj animiranoj avanturi. Vizualno impresivan i tematski bogat, Divlji robot (The Wild Robot) privlači gledatelje svih uzrasta.

Back to Black

Žanr: Biografski, glazbeni, drama

Marisa Abela oživljava Amy Winehouse u filmu koji prati njen život, glazbu i borbu s vlastitim demonima. Film donosi intimni uvid u Winehouseovu mladost, uspon i stvaranje jednog od najprodavanijih albuma svih vremena – Back to Black. U režiji Sama Taylora-Johnsona, priča se fokusira na emocionalne težnje i unutrašnju borbu koja je oblikovala Winehouseovu glazbenu karijeru. Glumačku postavu predvode Marisa Abela, Eddie Marsan i Jack O'Connell, koji donose autentičnost i dubinu likovima iz njenog života.

Mufasa: Kralj lavova

Žanr: Animacija, obiteljski, avantura

Ovaj prequel Kralj lavova franšize istražuje rane godine Mufase, njegov put od mladog lava do kralja. Film donosi duboku introspekciju o njegovom karakteru, njegovim odnosima s obitelji i rivalima, kao i njegovoj borbi za autoritet i prosperitet svog kraljevstva. Vizualno impresivan i emotivan, pruža detaljan uvid u kraljevsku legendu.

Maharaja

Žanr: Triler, drama

Kad skromnom brijaču opljačkaju dom, on kreće na put osvete, zagonetno tvrdeći da mu je ukradena "lakshmi". Policija ostaje zbunjena - je li riječ o osobi, predmetu ili simbolu? Kako priča napreduje, Maharaja se pretvara u intenzivan triler pun preokreta, dok glavni lik razotkriva duboke istine o sebi i svijetu oko njega. Film kombinira snažnu glumačku izvedbu i slojevitu priču, čineći ga napetim iskustvom koje drži pažnju do samog kraja.

Alien: Romulus

Žanr: Sci-Fi, horor

Dok kolonisti tragaju po zapuštenom svemirskom brodu, suočavaju se s najstrašnijim bićem koje ljudski rod poznaje. Alien: Romulus u režiji Fede Alvareza vraća franšizu korijenima horora i atmosfere klaustrofobičnog straha. Glumci Cailee Spaeny, David Jonsson i Archie Renaux donose napetu i emocionalno ispunjenu priču o borbi za preživljavanje u surovom svemirskom okruženju. Film pruža napetu atmosferu i sve prepoznatljive elemente Aliena, ali s novim, uznemirujućim preokretima.

Kung Fu Panda 4

Žanr: Animacija, avantura, obiteljski

Jack Black ponovno preuzima svoju kultnu ulogu Poa u nastavku franšize Kung Fu Panda. U režiji Mikea Mitchella, film donosi Poovu priču kao duhovnog vođu Vale of Peace, kojemu je zadatak pronaći i trenirati novog Ratnika Zmaja. Međutim, pojavi se zla čarobnica koja planira ponovno prizvati sve glavne zlikovce koje je Po pobijedio u duhovnom kraljevstvu. Osim Jacka Blacka, glumačku ekipu čine Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, Bryan Cranston, Ian McShane i James Hong.

Supstanca

Žanr: Sci-Fi, drama

Elisabeth Sparkle, nekadašnja A-list zvijezda, pada u zaborav nakon što je izbačena s popularnog fitness TV showa. Sve se mijenja kad otkriva tajanstveni novi lijek – takozvana Substanca – koji omogućuje da se privremeno preobrazi u mlađu verziju sebe, Sue. Film istražuje mračne posljedice i etičke dileme povezanih s tim eksperimentalnim tretmanom. Demi Moore donosi iznimnu izvedbu, a Coralie Fargeat režira s intenzivnom vizualnom stilizacijom koja ističe dualnost identiteta i razliku između stvarnosti i fantazije.

Zlica

Žanr: Fantasy, mjuzikl

Nakon više od dva desetljeća kao jedan od najomiljenijih mjuzikala, Zlica (Wicked) napokon dolazi na veliko platno kao filmski spektakl podijeljen u dva dijela. Režija Jon M. Chua unosi živopisnu vizualnu estetiku i epski raspon priče koja istražuje prijateljstvo Elphabe i Glinde u zemlji Oz. Ariana Grande i Cynthia Erivo donose snažne nastupe, donoseći na ekran kompleksne likove koji se suočavaju s izdajama, ljubavlju i iskupljenjem.

Anora

Žanr: Drama, triler

Anora, mlada radnica iz Brooklyna, u impulsivnom trenutku uda se za sina moćnog oligarha. Kad vijest o braku stigne u Rusiju, njezin sretni svijet počinje se urušavati dok njegovi roditelji kreću u New York kako bi brak poništili. Režija Seana Bakera donosi intimnu i moćnu dramu o identitetu, ljubavi i društvenim predrasudama. Mikey Madison pruža snažan performans kao Anora, dok priča ispituje dinamiku moći i borbu za vlastiti glas unatoč društvenim očekivanjima.

Istjerivači duhova: Ledena prijetnja

Žanr: Akcija, komedija, fantastika

Nastavak popularnog serijala Ghostbusters donosi novu avanturu u kojoj se otkriće drevnog artefakta oslobađa zlu silu, prisiljavajući stare i nove Ghostbusterse da udruže snage kako bi zaštitili svoje domove i spasili svijet od drugog ledenog doba. Film režira Gil Kenan, a scenarij potpisuju Gil Kenan, Jason Reitman i Ivan Reitman. Glumačku ekipu čine Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Celeste O'Connor i Ian Whyte, koji donose uzbudljive povratke i nove likove u ovom epskom obračunu sa nadolazećom prijetnjom.

Kingdom of the Planet of the Apes

Žanr: Sci-Fi, akcija

Nakon vladavine Cezara, Kingdom of the Planet of the Apes donosi priču o mladom majmunu koji kreće na putovanje koje će ga natjerati da preispita sve što je naučio o prošlosti i donese odluke koje će definirati budućnost za apse i ljude. Režija Wesa Balla donosi snažan vizualni stil i epsku priču o moći, opasnostima i potrazi za identitetom u svijetu gdje su apse preuzele kontrolu. Owen Teague i Freya Allan iodlično odrađuju glumački dio, dok film pruža duboku analizu sukoba između ljudskog i majmunskog roda.

Beetlejuice

Žanr: Fantazija, komedija

Bubimir, Bubimir, Bubimir! Tim Burton se vraća svojim klasičnim stilovima nadrealne fantastike i crne komedije, donoseći poznate likove u novom, duhovitom, ali opasnom okruženju. Nakon obiteljske tragedije, tri generacije obitelji Deetz vraćaju se kući u Winter River, gdje su još uvijek progonjeni Beetlejuiceom. Lydia, sada odrasla, ponovno se suočava s mističnim i nepredvidivim duhom dok njezina tinejdžerska kći Astrid slučajno otvara portal u onostrano.

Bob Marley: One Love

Žanr: Biografski, glazbeni, drama

Film (Bob Marley: One Love) prati život i naslijeđe ikone reggaea, Boba Marleya. Kingsley Ben-Adir briljantno portretira Marleya, donoseći autentičnost i strast karaktera. Lashana Lynch tumači Ritu Marley, donoseći duboku emocionalnu slojevitost. James Norton oživljava Chrisa Blackwella, ključnog producenta koji je pomogao Marleyju da pronađe globalni uspjeh. Michael Gandolfini igra Howarda Blooma, menadžera koji je imao ključnu ulogu u Marleyjevom usponu. Film istražuje njegovu borbu, ljubavne veze i utjecaj na kulturu kroz snažan glazbeni i emotivni okvir.

Gru i Malci: Neustrašivi špijuni

Žanr: Animacija, komedija, obiteljski

Nastavak voljene franšize donosi novu pustolovinu Grua i njegovih minionsa. Gru mora balansirati između obiteljskog života i svojih snalažljivih minionsa dok se suočava s novom prijetnjom koja ugrožava mir svijeta. Gru i Malci: Neustrašivi špijuni (Despicable Me 4) donosi tonu zabavnih trenutaka, glupog humora i srčanih trenutaka koji će očarati obožavatelje svih uzrasta.

Joker: Folie à Deux

Žanr: Triler, drama, psihološki triler

Joaquin Phoenix ponavlja svoju ulogu Jokera u nastavku koji produbljuje psihološku dramu i istražuje dinamiku između Jokera i novog karaktera, Lady Gaga kao Harleen Quinzel. Film se bavi temama ludila, identiteta i odnosa između zločinca i njegovog terapeuta, donoseći mračnu, introspektivnu priču koja ostavlja dugotrajan utisak.

Godzilla x Kong: Novo carstvo

Žanr: Akcija, avantura, fantastika

Adam Wingard režira nastavak epskog sukoba između Godzille i Konga, gdje ljudski protagonisti istražuju njihove drevne korijene i povezanost s tajnama Skull Islanda. Ovaj film produbljuje mitologiju poznatih titana, donoseći spektakularne borbe i otkrivajući nove misterije koje povezuju njihova legendarna bića. Glumačka postava uključuje Rebeccu Hall, Briana Tyree Henryja i Dana Stevensa, koji oživljavaju ključne likove u priči. U fokusu su konflikti između tih dvije golemih sila, a ljudski protagonisti se bore da razumiju njihove drevne porijeklo i povezanost s neistraženim tajnama.

POGLEDAJ VIDEO: Vježbajte s Ines kod kuće: Joga protiv bolova u donjem dijelu leđa