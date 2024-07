Najbolja besplatna kupališta u kontinentalnoj Hrvatskoj

Ljeto i vrućine uvijek se povezuju s kupanjem i odlaskom na more. No nije potrebno otići na more kako bi se uživalo u kupanju, plažama, sportskim aktivnostima na otvorenom. Kontinentalna Hrvatska nudi pregršt mjesta za kupanje; jezera i rijeke na kojima se mogu provesti najljepša ljeta.

Uz klasično kupanje mnoga od tih mjesta su uređena i nude i sportske aktivnosti te postoji mogućno kampiranja, biciklizma, ribolova, ovisno o području. Rijeke su okružene prirodom i zelenilom, a nude hlađenje velikima i malima. Upravo zbog toga smo pronašli zanimljiva i prekrasna kupališta diljem kontinentalne Hrvatske u kojima njihovi stanovnici već uživaju. No sve ih više ljudi otkriva i odlučuje se na izlete u kontinentalnu Hrvatsku, a mi smo pronašli samo neke.

Kopika, Osijek

Istok Hrvatske ima svoju Copacabanu i Osječani i njihovi gosti svako ljeto mogu uživati u kupanju i ljetnoj zabavi. Na Dravi se nalazi omiljena plaža i bazenski kompleks koji Osječani zovu Kopika. Dio bazena je preuređen što znači da će ove godine biti još bolje i da će se još više uživati u ljetnim radostima na visokim ljetnim temperaturama.