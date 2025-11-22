Lifestyle
NEZABORAVNO ISKUSTVO

Mladi par posjetio je Muzej zaboravljenih priča i ispričao nam svoje iskustvo: 'Nemojte razljutiti vile...'

Dora Šarić
22. studenoga 2025.
Privatna arhiva
Privatna arhiva
Ovo je muzej za sve zaljubljenike u mitove, legende te mistično i onostrano, a osim što ćete puno toga naučiti, zabava uz povremeni osjećaj jeze je zagarantirana, kažu Fran i Dora

Ako mislite da ste u Zagrebu posjetili sve muzeje, razmislite još jednom jer vam donosimo priču o jedinstvenom muzeju smještenom u Ilici 26. Ovo mjesto čuva priče i legende koji nose osobne narative, zaboravljena sjećanja i neispričane priče prošlih generacija. Riječ je o Muzeju zaboravljenih priča koji je posjetio mladi par Fran Šarić i Dora Cvrtila. S nama su podijelili svoje iskustvo, a u nastavku pročitajte njihovu priču. 

Zanimljiv koncept

Na prvom smo katu i stojimo ispred ulaza ukrašenog tamnim i mistikom prožetim vizualima koji nam daju nagovještaj onoga što nas čeka iza zatvorenih vrata. U predsoblju nas pozdravlja jedna od informatorica muzeja koja nam izdaje karte i daje kratki informativni uvod o postavu muzeja. Stavlja nam na izbor dvije opcije: prva - šetnja po muzeju sa slušalicama na ušima uz audio deskripciju i druga - šetnja uz čitanje opisa koji se nalaze uz svaki pojedinačni postav.

Biramo drugu opciju jer želimo prokomentirati viđeno. Ohrabruje nas da slobodno otvaramo ladice, pretince i sve ono u što se može zaviriti, a dio je muzejskog postava. Istovremeno naglašava: "Ostalo ne dirajte jer možete razljutiti vile, a vjerujte mi, to nikako ne želite." Nasmijemo se simpatičnoj izjavi, a potom krećemo u muzejsku pustolovinu. Ulaskom u zagonetni prostor, osjetili smo duh prošlih vremena i osjećaj mističnosti. 

Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva

U prvoj od šest soba muzeja upoznajemo se s osnovama staroslavenske mitologije. Iznenadilo nas je koliko je staroslavenska mitologija bogata i raznolika. Upoznajemo Peruna – vrhovno božanstvo i ujedno boga groma i munje, te Velesa – boga zemlje, vode, stoke i podzemlja. Učimo o tri svijeta iliti tri karakteristike svemira. Prema predaji Rodnovjerja, Prav označava dobro ili ono što bismo mogli nazvati rajem. Iz tog etimološkog razloga nešto što je dobro i pošteno danas opisujemo riječju 'pravda' ili 'ispravno'. Jav pripada ljudima i oni mu određuju sudbinu, otuda i izraz 'java', odnosno zbiljnost. Nav je ekvivalent pakla, čijim dolinama obitava Veles – bog podzemlja.

Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva

Po preporuci informatorice prostor razgledavamo u smjeru kazaljke na satu. Soba je ukrašena zidnim vizualnim prikazima bogova, nadnaravnih bića i strukture svemira prema predaji. Osim toga, sobe su pune lutaka, maketa, a stolovi u njima krcati raznim artefaktima i predmetima. Postav je to koji je trebao trodimenzionalno uprizoriti duhove, vještice, coprnjake, njihove alate i sve ono oku vidljivo i ne vidljivo, a što se zadržalo u hrvatskoj usmenoj i pismenoj predaji. Makete neodoljivo podsjećaju na mistične kreature kakve smo imali prilike gledati u bilo kojoj filmskoj kreaciji Tima Burtona. 

Privatna arhiva
Privatna arhiva

Impresivna količina informacija

Ostale sobe otkrivaju nam vilinske tajne, opisuju bića koja vrebaju u satima kada sunce ne obasjava nebo, predstavljaju nam najpoznatije coprnice poput Barbare Celjske, otkrivaju zašto se psi i ljudi boje smrti, a mačke je traže kada osjete da je došlo njihovo vrijeme, te ukratko upoznaju nas s neotkrivenim blagom hrvatske nematerijalne kulturne baštine.

Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva

Naveli smo samo ono nama najupečatljivije. Muzej je prepun priča i bića za čije opise bi bila dostatna jedino knjiga, na svu sreću kreator ove priče izdao ih je nekoliko, a iste možete kupiti u samom muzeju. Zdenko Bušić je ilustrator, multimedijalni umjetnik i idejni dizajner ovoga muzeja. Opisuju ga i kao sakupljača narodnih predaja. Priznajemo, doista je napravio jedan od originalnijih koncepata kojima smo svjedočili. Oduševilo nas je bogatstvo pruženih informacija koje je zaista impresivno.

Privatna arhiva
Privatna arhiva

U prilog tome ide činjenica da je rekordno razgledavanje jednog posjetitelja ovog muzeja od stotinjak i nešto sitno kvadrata trajalo šest sati, prema riječima informatorice.

Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva
Privatna arhiva

Mi smo ga obišli za otprilike dva sata. Priznajemo da smo određene natpise i preskočili jer je muzej toliko bogat informacijama da kada bismo svaku upijali s revnom posvećenošću - trajanje razgledavanja bi bilo puno bliže rekordu spomenutog posjetitelja.

Ovo je definitivno muzej za sve zaljubljenike u mitove, legende te mistično i onostrano. Osim što ćete puno toga naučiti, zabava uz povremeni osjećaj jeze je zagarantirana. 

Osjećali smo se kao da smo postali dijelom tih priča, gotovo kao da smo bili u tim vremenima. Bilo je to iskustvo koje nas je podsjetilo na snagu mitova i legendi u oblikovanju naših života. Neke su nas priče potaknule na razmišljanje o vlastitim životima, o stvarima koje možda zaboravljamo, a opet nas oblikuju. 

Tko se usudi, tople preporuke. Muzej je otvoren radnim danima od 9 do 22 sata.

Privatna arhiva
Privatna arhiva
