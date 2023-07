Mirna Čužić: 5 zlatnih pravila kojih se nova trenerica 'Života na vagi' uvijek pridržava

Počelo je snimanje sedme sezone 'Života na vagi', a u novoj sezoni omiljenog TV formata u Hrvatskoj i šire, osim nove lokacije, kandidate čeka i nova trenerica. Novu sezonu 'Života na vagi' gledaj već od jeseni na RTL-u.

Mirna Čužić pridružila se Edi Mehmedoviću kako bi pomogla novim kandidatima da promijene dosadašnji način života zbog kojeg su došli do pretilosti i izloženosti raznim bolestima.

37-godišnja Zagrepčanka sa stalnom adresom na samom jugu Hrvatske 12 godina radila je u renomiranim fitness centrima, a 2020. je otvorila i svoj prvi fitness studio u Župi dubrovačkoj. Mirnu smo uhvatili tijekom snimanja nove sezone, a ona nam je otkrila svojih pet zlatnih pravila za top formu i zdravlje kojih se svakodnevno pridržava.

5 zlatnih pravila Mirne Čužić kojih se svakodnevno pridržava

Volim iskoristiti rana jutra.

Ja sam ‘5 am club’ Tim . To je najljepši dio dana. Kad svi još spavaju, priroda se budi i to je vrijeme koje volim iskoristiti za sebe. Matcha latte ili kava, par stranica neke knjige i mini trening. Priprema tj slaganje to-do liste za dan koji slijedi. Ne mogu si zamisliti dan bez moje jutarnje rutine gdje god da jesam. Onda se ne možeš voditi s isprikama poput nemam vremena. Mi smo tu da samo kreiramo vrijeme, a ne da vrijeme diktira nama.

Nastojim uvijek imati tri cjelovita kvalitetna obroka u danu.

Znači, obrok koji sadrži sve makronutrijente (proteine, ugljikohidrate i zdrave masti). Poseban naglasak stavljam na proteine odnosno da dobijem dovoljnu dozu kroz dan, jer posebno nama ženama nakon 30-te opada mišićna masa, tj. smanjuje se sinteza proteina u tijelu, teže održavamo i dobivamo mišićnu masu, a brže i lakše nakupljamo masno tkivo. To se može spriječiti, odnosno znatno smanjiti povećanim proteinskim unosom i treningom snage.

Ne završavam dan bez minimalno 10-15.000 koraka dnevno.

Ljudsko tijelo je mašina stvorena za kretanje. Previše je tehnologije i raznih ‘pokretala’ koja nas sprečavaju da više koristimo noge. Auto koristim samo u iznimnim situacijama. Svuda idem pješke. Znam da to nije svima uvijek moguće, nije ni meni, ali opet kažem - mi smo ti koji si kreiramo dan i život. Uvijek se može naći način da u danu stisnemo 30 minuta pa čak i sat vremena za kretanje.

Vizualizacija i pozitivne afirmacije su sastavni dio mog života.

I to pokušavam prenijeti i svojim klijentima i sada svom timu u Životu na vagi. Ono što misliš i govoriš samom sebi obilježit će ti život. Ako misliš da ne možeš ili tražiš isprike za svaku situaciju tako će i biti. Ne dolaze stvari onda kada želiš i točno što želiš, ali je bitno imati jasnu viziju i cilj i kretati se prema tome. Svi imamo ‘život’ i dogode se situacije koje te izbace s kolosijeka, ali to je samo znak kako ne treba. Okreni nevolju u svoju korist. Većina najuspješnijih ljudi na svijetu je imala težak životni put. Tu mislim i na vrhunske sportaše - nisu rezultati pali s neba. Nego oni nisu pali, kad je bilo teško. Razlika između onih koji uspiju je samo u tome što se dignu nakon svakog pada. A kod mene ih je bilo puno. No opet sam na nogama.

Kombiniram različite stilove treninga.

Trening snage, pilates, aerobni trening u prirodi, borilački sportovi. Tako mi nikada ništa ne dojadi i uvijek sam u nekom treningu. Nekad više, nekad manje ovisno o obavezama, ali kao što sam već rekla - ja odlučujem kako će mi dan izgledati. Zdravlje je prioritet, a trening, odnosno fizička aktivnost, je osobna higijena kao i pranje zubi.

