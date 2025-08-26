Sveta Majka Tereza: 10 citata koji nas trebaju podsjetiti na ljubav, suosjećanje i vjeru

Utemeljila je organizaciju Misionarke ljubavi, koja je bila posvećena pomoći siromašnima, bolesnima, umirućima i napuštenima. Njena misija bila je pružiti ljubav i skrb onima koji su bili sami bolesni

Majka Tereza rođena je kao Anjezë Gonxhe Bojaxhiu 26. kolovoza 1910. godine u Skoplju, tadašnjoj Osmanskoj Turskoj (današnja Sjeverna Makedonija). Odrasla je u katoličkoj albanskoj obitelji i od malih nogu osjećala je poziv za pomaganje siromašnima. U 18. godini, napustila je svoju obitelj i otišla u Irsku, gdje se pridružila Kongregaciji Misionarki ljubavi u Dublinu, da bi kasnije postala časna sestra.

Nakon toga, preselila je u Indiju, gdje je započela svoj rad u Kalkuti. Utemeljila je organizaciju Misionarke ljubavi, koja je bila posvećena pomoći siromašnima, bolesnima, umirućima i napuštenima. Njena misija bila je pružiti ljubav i skrb onima koji su bili sami bolesni.

Za svoj humanitarni rad, Majka Tereza je dobila brojna priznanja, uključujući Nobelovu nagradu za mir 1979. godine. Iako je živjela u vrlo skromnim uvjetima, njezina posvećenost služenju drugima prešla je sve prepreke. Njezin rad nije bio samo u Indiji; proširila je svoje misije diljem svijeta, a njena organizacija danas ima stotine kuća u mnogim zemljama. Majka Tereza postala je simbol ne samo humanitarnog rada, već i nevjerojatne odanosti, skromnosti i ljubavi prema drugima. Preminula je 5. rujna 1997. godine u Kalkuti. Godine 2016., Papa Franjo proglasio je svetom zbog njezine izvanredne predanosti pomoći onima u potrebi.

"Mir počinje s osmijehom.“

"Ako ne možeš nahraniti sto ljudi, nahrani samo jednog."

"Intenzivna ljubav ne mjeri, ona samo daje."

"Ljubav počinje brigom o najbližima – onima kod kuće."

"Neka se uvijek susrećemo s osmijehom, jer osmijeh je početak ljubavi."

"Nije važno koliko dajemo, već koliko ljubavi ulažemo u to davanje."

"Neki ljudi dolaze u naš život kao blagoslovi. Neki dolaze kao lekcije."

"Radost je mreža ljubavi kojom možete uloviti duše."

"Budite vjerni u malim stvarima jer je u njima vaša snaga."

"Čudo nije u tome što radimo ovaj posao, već u tome što smo sretni što ga radimo."