Irena pitala Radoslava može li kod njega na farmu, a pale su i prve suze

Najavio je da show tek počinje. "Gospodaru moj, primaš li mene na svoju farmu?", pitala ga je Irena.

"Tko te ne bi primio?", odgovorio joj je.

To se nije svidjelo Slađi. "On sad misli smuvati Irenu. To je bila ta priča pošto je ona mlada i naivna, ne znam koliko ima djevojka godina, ali ja sam za nju top riba, diva", komentirala je.

Bila je iznenađena i jer je Radoslav morao izbaciti dvije djevojke zbog Irene. Izbacio je Katu, a onda odlučio da će Slađanu.

"Ovo nisi zaslužila, ali netko mora dobiti", rekao joj je.

"Zašto baš ja? Ne prihvaćam. Ne. Ne treba mi", odgovorila mu je Slađana. Odluka ju je pogodila i počela je plakati.

Dok je odlazila plačući, Radoslav je išao za njom. "Možda da sam imala 25 godina, možda bi on mene ostavio da dođem na to njegovo imanje", rekla je kasnije.

Farmer ju je pokušao smiriti i rekao joj je da može doći k njemu na more na deset dana u sezoni, a ona je to odbila. "Klošar, klošar", komentirala je njegove poteze.

