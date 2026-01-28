Koliko vjenčana kuma treba staviti novca u kuvertu? Odgovori naših čitateljica su zanimljivi

Kumovi, obitelj i prijatelji daruju mladence, a od najbližih se često očekuje najviše. Stoga smo na Facebook profilu Žena.hr upitali naše čitateljice 'Koliko kuma treba staviti u kuvertu?'

Vjenčanje je jedan od onih događaja koji se sanjaju i pamte cijeli život. Muškarac i žena koji se zavjetuju na ljubav do kraja života, obitelj, ljubav, veselje, vjenčanica - sve to čini ovaj događaj jednim od najposebnijih. Naravno, mladenci trebaju svu podršku i zato veliku važnost u pripremi vjenčanja i na samom događaju imaju kumovi. To su ljudi koji će ponosno stajati uz njih ispred oltara, ali im biti i podrška tijekom braka i svega što im život donosi. Kuma je posebno bitna u mladenkinom životu jer s njom prolazi svaku sitnicu u pripremi vjenčanja i daje emotivnu podršku.

Kumovi, obitelj i prijatelji daruju mladence, a od najbližih se često očekuje najviše. Stoga smo na Facebook profilu Žena.hr upitali naše čitateljice "Koliko kuma treba staviti u kuvertu?". Većina čitateljica odmah je jasno objasnila da u pravom kumstvu novci nisu novci nego prijateljstvo i poštovanje.

"Kumovi se ne biraju radi novaca. Odabrati kuma, kumu je oblik poštovanja i posebna čast. Bitno je biti uz osobu u svakom trenutku. Ali da jedna i druga strana daju sve od sebe kako bi to kumstvo opstalo. Kumstvo bar ja smatram obitelji", napisala je Barbara Mrkonja.

"Moje kume, vjenčana kuma, kao i krsna kuma mojih dječaka, su tu za mene, kao i ja za njih uvijek i meni je to najvažnije. Zašto se danas sve mora gledati kroz materijalizam, samo novci i novci. Nisam ih birala zbog novca, nego zbog prijateljstva, iz srca", objasnila je Nikolina Blagec. Marijeta Đuranec je jednostavno dodala "kumstvo je dar od Boga koje biramo srcem, a ne za novac".

Mnogi poput Snježanje Kačamar smatraju da je srce najvažnije u odabiru kumstva "Kuma je ono najdraže i najbliže... ne mora dati kuvertu ako ne može. Kumu biraš po srcu."

'Treba paziti koga se bira'

"Najgore je kad fulaš i dobiješ beskorisnu kumu koja pristane biti kuma i nakon toga ni u čemu ne sudjeluje oko svadbe niti ne pita za išta. Pazite koga birate općenito, džabe poklon ako ništa drugo ne valja", napisala je Niki Nicole kao upozorenje budućim mladencima.

"Danas samo gledaju kako će koga vise oderati! Kumstvo dođe i prođe! Rijetko koje opstane! Tako da se na kraju i dokaze da je to sve interes", dodala je Elvira Ćišija-Birkić

Dušica Mraz naglašava što je najvažnije i da ne treba razmišljati o novcu. "Zar su bitne pare u kuverti? Bitno je da kuma bude uz mladenku u svakoj situaciji, da joj pomogne, da joj bude kao prijateljica... jer to se ne mjeri novcem već srcem i dobrotom jedna prema drugoj. Kumstvo nema cijenu prema tome ni mjerilo u parama. Bitno je da se slažu, novac se bude potrošio dok kumstvo ostaje."

S druge strane Nevija Kolić je bila vrlo konkretna i rekla da "u današnje vrijeme ne manje od 500 eura", dok su se Antonija Šćević i Božica Jagatić složile da kuma treba dati "koliko može".