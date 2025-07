Kamo za vikend? Sjajna mjesta za izlet u okolici Zagreba

Ako tražiš ideje za izlet u okolici Zagreba, imamo sjajne prijedloge. Na ovim izletištima u prirodi uživat će djeca i odrasli

Dolaskom lijepog vremena razmišljamo gdje otići na izlet. Živiš li blizu glavnog grada, sigurno te zanima gdje za vikend u okolini Zagreba. Puno je izletišta u prirodi u okolici Zagreba, a ljetni mjeseci dobro su vrijeme za istraživanje lokaliteta. Od prekrasnih gorja, dvoraca, šuma i rijeka, teško je uopće odlučiti gdje prvo otići. Zato smo mi tu da ti pomognemo - izdvojile smo mjesta koja su od Zagreba udaljena najviše sat i pol vožnje, a koja su idealna za vikend izlet u prirodi.

Sve su ove destinacije kao stvorene za jednodnevne izlete s djecom. Medvednica i Žumberak, Trakošćan, Rastoke i Kamačnik – neka su od izletišta koje treba posjetiti. Svi će ondje pronaći nešto za sebe, napuniti baterije, prošetati, ali i ukusno pojesti.

Ideje za izlet u okolici Zagreba

Nadomak Zagreba nalazi se toliko izletišta koje bi bilo šteta propustiti. Sunčani dan provedi na jednodnevnom izletu u prirodi. Ako se pitaš gdje za vikend u okolini Zagreba, evo ideja!

Žumberak i Samoborsko gorje

Žumberak je popularna destinacija za jednodnevni izlet. Smjestio se zapadno od Zagreba, otprilike pola sata od Samobora. Ovaj prekrasan park prirode područje je kao stvoreno za jednodnevni izlet u prirodu, s prijateljima ili s djecom. S preko 342 kvadratnih kilometara ima puno toga za ponuditi. Slani Dol, Japetić, Plešivica, Cernik i Sošice samo su neka mjesta koja možeš posjetiti, a bilo da se odlučiš na hodanje, planinarenje ili bicikliranje, imat ćeš puno toga za vidjeti.

Bio park Divlje Vode

Bio park Divlje Vode mogao bi odu[eviti odrasle, ali i djecu. Dio je PP Žumberak – Samoborsko gorje, a nalazi se u dolini potoka Bregana. Divlje vode biser su u prirodi, a ondje možete uživati u različitim sadržajima - od restorana i šetališta uz ribnjak, tu je i zoološki vrt te igralište za djecu.

Stari grad Samobor

Stari grad Samobor još je jedna sjajna lokacija za jednodnevni izlet u okolici Zagreba. smjestio se otprilike pola sata od Zagreba i odlična je ideja za bijeg iz grada jer ima puno toga za ponuditi. Od šetnje gradom i nezaobilaznih samoborskih kremšnita, tu je i šetnja do Starog grada koji se smjestio na brdu iznad Samobora. Izgrađen je u 13. stoljeću, a iako su danas ostale samo ruševine, ove oduševljavaju baš svakog posjetitelja. Nakon posjeta Starom gradu možeš se uputiti stazom koja vodi od crkve sv. Anastazije kroz ulicu Svete Ane, a možeš posjetiti i obližnji vidikovac Tepec, s kojeg se pruža pogled na Zagreb, Medvednicu, cijeli Samobor i Samoborsko gorje.

Trakošćan

Rijetko tko nije čuo za Trakošćan, jedan od najljepših dvoraca Hrvatske. I dalje se očekuje trenutak u kojemu će jezero kod dvorca zasjati u novom ruhu, no i dalje Trakošćan ima poseban šarm. Smješten je u Hrvatskom zagorju, 23 kilometara sjeveroistočno od Krapine, a 40 kilometara jugozapadno od Varaždina, a s oko 40.000 posjetitelja godišnje jedan je od najposjećenijih hrvatskih dvoraca. Osim dvorca, ovdje možeš vidjeti prekrasan perivoj i prošetati se kroz park-šumu, a ovo je mjesto idealno za vikend izlet i bijeg iz grada s prijateljima i djecom.

Kamačnik

Bajkoviti kanjon Kamačnik smješten je kod Vrbovskog, stotinjak kilometara od Zagreba. Prekrasan šumski put i priroda ono je što šetnicu do izvora Kamačnik čini posebnom, a nakon sat vremena laganog hoda stiže se do izvora Kamačnik, jednog od pet najdubljih u Europi. Izlet do kanjona Kamačnik idealan je za cijelu obitelj koja želi provesti vikend u prirodi i na tren pobjeći od stvarnosti.

Kalnik

Voliš li planinarenje, nemoj zaobići Kalnik, popularnu planinarsku destinaciju otprilike 80 kilometara od Zagreba. Osim prekrasnih šuma i staza, na Kalniku možeš vidjeti i ostatke dviju starih gradina, a možeš se okrijepiti i u planinarskom domu. Kalnik nudi brojne opcije i staze kada je u pitanju planinarenje, pa će se tako naći za svakoga ponešto - iskusni planinari željni avanture mogu odabrati stazu Sedam zuba, a oni s manje iskustva mogu se odlučiti za kružnu kalničku stazu. Ne brini, ima staza koje su adekvatne za djecu i na kojima možeš šetati u šumskoj tišini. A planinarski dom baš ima lijep pogled.

Medvednica i Sljeme

Tražiš li destinaciju za brzinski jednodnevni izlet, zapravo ga imaš nadohvat ruke. Medvednica je idealno odredište za aktivan odmor i opuštanje i kao takva savršena je za vikend izlet. S više od milijun posjetitelja godišnje najposjećenija je hrvatska planina s bogatom ponudom sadržaja, planinarskih staza i pješačkih tura te biciklističkih staza. Tu je i nekoliko planinarskih domova, rudnik Zrinski, špilja Veternica, ali i nezaobilazni stari grad Medvedgrad. A pri posjetu Medvednici nikako nemoj zaboraviti na Sljeme, najviši vrh s čijeg se vidikovca pruža fantastičan pogled.

Rastoke

S ovog popisa ne možemo izostaviti Rastoke, jedno od najslikovitijih mjesta u Hrvatskoj. Udaljene oko 30 kilometara od Plitvičkih jezera, pa su idealno mjesto za posjetiti usput, ili pak za cjelodnevni izlet. Od Zagreba su udaljene oko sat i pol vremena, a divni slapovi Rastoka zaista su vrijedni posjeta. Ovdje smo otkrile kakve veze vile imaju s Rastokama i u čemu ćeš najviše uživati.

Majerovo vrilo

U srcu Like, nedaleko od Otočca, izvire rijeka Gacka, jedna od najčišćih rijeka u Europi. Majerovo vrilo, jedan od njezinih glavnih izvora, mjesto je nevjerojatne prirodne ljepote i mira. Smaragdnozelena voda, stari drveni mlinovi koji i danas melju žito te bujno zelenilo stvaraju prizor kao iz bajke. Možeš prošetati uz rijeku, upoznati se s tradicijom mlinarstva i jednostavno se opustiti uz umirujući žubor vode. Ovo je savršeno mjesto za bijeg u netaknutu prirodu i doživljaj autentične Like.

Dvorac Veliki Tabor

Jedan od najočuvanijih i najljepših srednjovjekovnih dvoraca u Hrvatskoj, Veliki Tabor, ponosno stoji na vrhu brežuljka s kojeg se pruža spektakularan pogled na Zagorje. Ova utvrda iz 15. stoljeća, koja se nalazi i na UNESCO-ovom popisu, ispričat će ti priče o plemićkim obiteljima i legendu o nesretnoj ljubavi Veronike Desinićke. Prošeći njegovim zidinama, istraži muzejsku zbirku i osjeti duh prošlosti.

Krapina i Muzej neandertalaca

Vrati se još dalje u povijest posjetom Krapini, svjetski poznatom nalazištu krapinskog pračovjeka. Moderni Muzej krapinskih neandertalaca odvest će te na fascinantno putovanje kroz evoluciju, život i kulturu neandertalaca. Interaktivni postavi i realistične rekonstrukcije čine ovaj muzej nezaboravnim iskustvom za sve generacije, spajajući znanost i kulturu na jedinstven način.

Arboretum Opeka

U blizini Vinice, nedaleko od Varaždina, smjestio se jedan od najvrjednijih primjera parkovne arhitekture u Hrvatskoj. Arboretum Opeka dom je tisućama egzotičnih i domaćih vrsta drveća i grmlja, stvarajući čarobnu šumu boja i oblika. Idealno je mjesto za dugu, opuštajuću šetnju, piknik i bijeg od svakodnevice u raskošno prirodno okruženje.

Međimurje i Mađerkin breg

Poznato kao "cvjetnjak Hrvatske", Međimurje je regija pitomih brežuljaka, uređenih vinograda i srdačnih domaćina. Za najljepši doživljaj uputi se na Mađerkin breg, vidikovac s kojeg se pruža pogled od 360 stupnjeva na bajkoviti krajolik. Uživaj u čaši vrhunskog lokalnog vina, kušaj međimurske specijalitete i dopusti da te očara mir ovog kraja.

Moslavačka gora

Ova "otočna planina" koja se izdiže iz panonske ravnice nudi savršenu kombinaciju rekreacije i uživanja u prirodi. Isprepletena planinarskim i biciklističkim stazama, Moslavačka gora idealna je za aktivan odmor. Istraži ostatke starih utvrda, prošeći kroz vinograde i nagradi se domaćom hranom u nekom od seoskih turizama.

Seoski turizam Kezele

U srcu Moslavine, nedaleko od Ivanić-Grada, smjestilo se imanje obitelji Kezele koje nudi autentičan doživljaj seoskog života. Ovo je idealno mjesto za bijeg od gradske vreve, gdje možeš uživati u vrhunskoj domaćoj hrani pripremljenoj po tradicionalnim receptima, kušati autohtono vino škrlet i opustiti se u prekrasnom ambijentu starih drvenih kuća. Za obitelji s djecom tu su domaće životinje i dječje igralište, a za one željne aktivnosti, Kezele nudi jahanje, vožnju biciklom i šetnje pitomim moslavačkim krajolikom.

Dolina Slapnice

U srcu Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje skriva se Dolina Slapnice, zaštićeni krajolik koji oduševljava svojom divljom ljepotom. Pješačka staza vodi te uz potok, pokraj slikovitih slapova i starih mlinova. Ovo je idealno mjesto za planinarenje i povezivanje s prirodom, daleko od gužvi.

Lokvarsko jezero

U Gorskom kotaru, okruženo gustim šumama, smjestilo se Lokvarsko jezero. Ovo umjetno jezero savršena je destinacija za ribolov, vožnju čamcem ili kajakom, ali i za mirnu šetnju stazom dugom 17 kilometara koja ga okružuje. Svjež planinski zrak i smirujuća ljepota vode napunit će ti baterije.

Ravna Gora i Ranč Cowboy

Planinski masiv Ravne Gore nudi brojne staze za planinare i bicikliste, a s vrha se pruža prekrasan pogled na cijelo Hrvatsko zagorje. Za jedinstvenu avanturu u podnožju, posjeti Ranč Cowboy. Bilo da si iskusni jahač ili početnik, jahanje konja kroz pitoreskne krajolike ili vožnja kočijom iskustvo je koje se pamti, idealno za obiteljski izlet.

Bilo da se odlučiš za samo jednu od ovih destinacija ili ih kombiniraš u višednevni izlet, okolica Zagreba dokazuje da za veliku avanturu nije potrebno daleko putovati. Ponekad su najljepša mjesta upravo ona koja su nam nadohvat ruke.