Sjajni europski gradovi koje vrijedi posjetiti tijekom jeseni

Kada završe ljetni godišnji odmori većina ljudi pomisli da bi negdje, barem na kratko, mogla opet otputovati tijekom rujna i listopada. Putovanje po Europi tijekom jesenskih mjeseci obično znači manju gužvu, ugodno vrijeme i raznovrsna kulturna događanja. Svakom putniku to je dovoljan razlog da odmah razmisli koji gradovi se već dugo nalaze na listi želja. Naša velika sreća je da se blizu Hrvatske nalaze fantastični gradovi u kojima se može uživati u kulturnim događanjima, hrani i povijesnim znamenitostima.

Jesensko vrijeme odličan je termin za putovanje u Italiju, Portugal i Španjolsku jer su temperature vrlo ugodne, ali se opet može uživati u sunčanim danima. No i mnogi gradovi prema sjeveru imaju puno toga za ponuditi svakom hedonistu i turistu. Ako već polako maštaš o nekom jesenskom putovanju onda će ti biti zanimljiv i naš popis. Pronašli smo zanimljive gradove u koje se može otići samo za vikend ili neki mini odmor. Svakako prvi korak prema nekom putovanju je odluka da se negdje ode, a onda se treba odlučiti i za destinaciju.

Beč

Koliko je Beč atraktivan za turiste pokazuju brojevi, ovaj prekrasan grad svake godine posjeti više od 17 milijuna turista. Glavni grad Austrije nudi puno toga, ali će mnogi reći kako je Beč destinacija u kojoj se putuje kroz povijest. Raskošan barokni dvorac Schönbrunn s prekrasnim perivojem je mjesto koje svaki turist treba posjetiti. No tu je i dvorac Belveder u kojem se nalazi najveća zbirka Gustava Klimta. Osim puno povijesnih građevina i umjetnosti uvijek se može uživati u zabavnom parku Prater, ali i prekrasnim zelenim parkovima koji su također zaštitni znak ovog grada. Naravno u Beču obavezno treba posjetiti i neku kavanu, ali i uživati u tradicionalnom austrijskom jelu - bečkom šniclu.

Bologna

Italija je omiljeno turistička destinacija u kojoj se može uživati u hrani, umjetnosti i prirodnim ljepotama, no Bologna nije grad koji je turistima u fokusu. No u njemu se može putovati kroz vrijeme i ovdje se susreću umjetnost i znanje. Sveučilište u Bologni je najstarije u Europi. Stari dio grada s arkadama proteže se na čak 40 kilometara i jedan je od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova u Europi, a ima i preko 40 muzeja. No osim što ovaj grad nudi priče iz povijesti ovo je ipak Italija i hrana je važan dio ponude. Ovdje se mogu probati najfinije talijanske delicije od domaće tjestenine, mesa, ali Bologna je najpoznatija po mortadelli.

Pariz

Svi vole Paris u proljeće, ali ima nešto čarobno u ovom gradu kada zavladaju jesenske boje. Grad Svjetlosti pravi je odabir za romantično putovanje, ali i za uživanje u kulturnim i povijesnim znamenitostima. Uvijek je lijepo pogledati grad iz jedne visoke točke, a u Parizu je to Eiffelov toranj. U vrijeme izgradnje bio je najveća svjetska građevina, a u visini je zgrade s 75 katova. Mjesto koje pruža najljepši pogled na ovaj romantični grad. No u Parizu treba pogledati muzej Louvre u kojem se tajnovito smiješi Mona Lisa, ali i crkvu Notre Dame i vrtove u Versaillesu. Naravno treba uživati u raskošnim francuskim sirevima i kroasanima, ali i umjetničkog četvrti Montmartre.

Budimpešta

Budimpešta ima za svakoga ponešto – od dramatične povijesti i raskošne arhitekture do ljekovitih termalnih voda i noćnog života. Svaki turist će uživati u ovom gradu koji posljednjih godina postaje sve popularniji. U ovom gradu Dunav prolazi kroz centar i s obje strane nalaze se važne turističke destinacije. I Budim i Pešta nude puno prošlosti, ali i sadašnjosti i zbog toga je dobro prije obilaska grada odlučiti kako se kretati. Parlament, tržnica Nagyvásárcsarnok, Trg heroja samo su neke od atrakcija koje treba vidjeti, a navečer se noćni život odvija u Židovskoj četvrti koji ne treba nikako propustiti.

Lisabon

Glavni grad Portugala odličan je izbor za kratko putovanje, ima vrlo zanimljivu povijest, a svaki putnik uživat će hrani, zabavi i poznatim vinima. Bijeli grad najbolje je obilaziti popularnim žutim drvenim tramvajem, najpoznatiji je broj 28. Najpoznatije su četvrti Alfama, Belem i Bairro Alto, a ovom potonjem se odvija noćni život Lisabona gdje se može uživati u poznatom glazbenom izričaju- fadu. No Lisabon nudi i zanimljive stvari iz modernog doba jer se u njemu nalazi najveći europski oceanarij, a u blizini je most Vasco da Gama, jedan od najvećih u Europi.

