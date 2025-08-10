Vodič kroz škole jahanja u Zagrebu i okolici: Gdje naučiti jahati i povezati se s konjima

Ako si u potrazi za aktivnošću koja spaja sport, rekreaciju i duboku povezanost s prirodom, jahanje konja idealan je izbor. Zagreb i njegova okolica nude pregršt fantastičnih lokacija, od profesionalnih sportskih klubova do idiličnih rančeva, gdje možeš naučiti jahati ili usavršiti svoje vještine.

S dolaskom rujna i blagih jesenskih dana, mnogi traže aktivnosti koje će ih izvući na svjež zrak i u dodir s prirodom. Jedna od onih koja spaja rekreaciju, opuštanje i jedinstven kontakt s plemenitim životinjama svakako je jahanje konja. Bez obzira jesi li potpuna početnica ili već imaš iskustva, u Zagrebu i okolici postoji niz škola jahanja koje nude programe prilagođene svim razinama.

Cijene tečajeva jahanja u prosjeku se kreću od 18 do 35 eura po satu, ovisno o tome je li riječ o grupnoj ili individualnoj poduci, dok paketi od 10 sati mogu biti povoljniji i doći između 160 i 225 eura.

Donosimo pregled najpoznatijih konjičkih klubova i škola jahanja u Zagrebu i okolici gdje možeš upisati tečaj, naučiti osnove brige o konjima i doživjeti čaroliju jahanja.

Pexels

Škole jahanja za svaki ukus i razinu iskustva

Odabir prave škole ključan je za kvalitetno iskustvo jahanja konja. U okolici Zagreba djeluje nekoliko izvrsnih klubova, a svaki nudi jedinstven pristup i atmosferu.

Ranch Okuje, Velika Gorica

Ako sanjaš o učenju jahanja u pravom rančerskom ambijentu, Okuje su pravo mjesto. Program tečaja obuhvaća sve – od upoznavanja s opremom i konjičkom anatomijom, do praktičnih lekcija o sedlanju, hranjenju i jahanju. Ovo je škola u kojoj ćeš steći kompletan dojam o životu s konjima.

Konjički klub Trajbar, Zaprešić

Na Trajbaru te očekuje sveobuhvatan početnički tečaj tijekom kojeg ćeš proći kroz osnove ophođenja s konjima, učiti kako ih voditi, uzjahati i uskladiti pokrete u hodu, kasu i galopu. Program je koncipiran tako da se možeš odlučiti za grupne ili individualne sate, a konji su pažljivo birani prema uzrastu i visini polaznika.

Konjički klub Hiperion, Fakultetsko dobro

U Hiperionu ćeš naučiti kako pristupiti konju, kako ga osedlati i pripremiti za jahanje. Program obuhvaća temeljitu poduku u hodu i kasu, a uvjet za upis škole je godišnje članstvo u klubu (cijena godišnje članarine je 100 eura). Posebno se vodi računa o sigurnosti, pa je ova škola odličan izbor za potpune početnice.

Konjički klub Sokol Dupci, Savski most

Sokol Dupci poseban je po svom individualnom pristupu. Prvi sati održavaju se u individualnom ritmu, a kasnije se prelazi na rad u manjim grupama. Naglasak je na cjelovitom iskustvu – naučit ćeš kako konja pripremiti prije jahanja i kako ga nakon jahanja pravilno očistiti i raspremiti.

Hipodrom Zagreb, Kajzerica

Na zagrebačkom Hipodromu očekuju te grupni treninzi uz stručno vodstvo gdje ćeš svladati i teorijski dio o konjima i osnovama jahanja. Termini se održavaju tijekom cijelog tjedna, a kako je interes velik, preporučuje se upisati čim se otvore jesenski termini.

Konjički klub Evago, Čehi

Evago je idealan za one koji žele ozbiljnije zakoračiti u svijet konjičkog sporta. Treninzi se održavaju u manjim skupinama ili individualno, a vodi ih tim iskusnih trenera koji polaznike korak po korak uvode u tehniku jahanja i brigu o konjima.

Etno farma Mirnovec, Samobor

U opuštenoj atmosferi Etno farme Mirnovec, pod vodstvom iskusnih instruktora, naučit ćeš osnove jahanja i pravilnog ophođenja s konjima. Škola je savršena za potpune početnice koje žele spojiti učenje s boravkom u prirodi.

Jockey Klub Hrvatske, Karlovačka cesta

Ova škola pruža ti priliku da uz individualnu poduku, pod budnim okom stručnih instruktora, savladaš osnove jahanja u ritmu koji ti odgovara. Program je prilagođen svakom polazniku ovisno o njegovim sposobnostima i tempu napredovanja.

Bilo da tražiš ozbiljnu školu jahanja s ciljem bavljenja konjičkim sportom ili jednostavno želiš uživati u rekreativnim jahanjima u prirodi, Zagreb i okolica nude sjajne opcije. Svaka od ovih škola nudi individualizirani pristup i mogućnost da se povežeš s ovim plemenitim životinjama na pravi način. Jesen je savršeno vrijeme da započneš svoju jahaću avanturu.