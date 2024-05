Vrijeme je za novi Hush, Hush market: Proljetno izdanje donosi kreativnost 40-ak brendova

Ovaj renomirani izložbeno-prodajni sajam, poznat po svojoj podršci lokalnoj ekonomiji i promociji originalnih brendova, ovog proljeća okuplja 40-ak raznolikih izlagača koji će predstaviti svoje najnovije serije proizvoda.

Vikend 11. - 12. svibnja od 11 do 19 sati, posjetitelji će imati priliku otkriti širok spektar domaćih brendova, od odjeće i torbi do umjetničkog nakita i ukrasnih predmeta za dom. Na marketu će se također naći i prirodna kozmetika, te ilustracije, sve stvorene rukama talentiranih hrvatskih kreativaca. Ovo proljetno izdanje također predstavlja nove izlagače, uključujući goste iz regije, što dodatno obogaćuje već raznoliku ponudu.

Organizatorice i vlasnice brendova LP design i Zizou nakit, Petra Lasić i Zdravka Radić, ističu kako je svako izdanje HUSH HUSH marketa korak dalje u promicanju kreativnih ideja i lokalnog dizajna, te se nadaju da će ovogodišnje izdanje privući još veći broj posjetitelja i zaljubljenika u jedinstvene i kvalitetne proizvode.

HUSH HUSH market nudi ne samo shopping iskustvo, već priliku za stvaranje novih uspomena. Uz mnoštvo razloga za smijeh, susrete s dragim ljudima i mogućnost nabavke originalnih proizvoda, ovaj događaj postao je omiljena destinacija za sve koji cijene kreativnost i inovativnost.

Foto: Promo

Tko izlaže na HUSH HUSH marketu #13?

BiteMyStyle by Zoran Aragović, tasa.na.tasa, Shika, Ana Kolega, ANTS, Modlemint, Biljarica, MyMy Concept, Olga Lang, Basketica handmade, Citoyenne K., FRAJERICA HANDCRAFTED JEWELRY, Lapis Nox, Plant Ant, Ana Popovic Shoes, Sk8rings, Čiri-biri bajka, TORBA bags, Simone design, Ana Knows Best, morana krklec, naOtoku, WallWare, MAKS Design, Pamela Coromoto, Vitrum in Fabula, Boolab, boja Creative Studio, OMOTOUCH, ARTERIJA, KOMAD, ovonijenakit, ifka.pifka, Iva Tuđa, Đinđeraj radiona, ŠTAMBUK DIZAJN, Art Design by Tamara, Issa Arts, Mica Torbica, SKIN MACHINE, ZIZOU, LP design

HUSH HUSH market je mjesto povezivanja kupaca s umjetnicima, mjesto razmjene ideja i iskustava te inspiracije za pokretanje novih suradnji među izlagačima. Pokreću ga 2017. godine Petra Lasić i Zdravka Radić, i same dizajnerice i vlasnice brendova LP design i Zizou. Market se dosad održavao dvaput godišnje, izuzev pauze u doba pandemije koronavirusa.

Sve informacije pratite putem službene Facebook stranice HUSH HUSH market.

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo