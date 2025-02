'Gospodin Savršeni': Polina napustila show, a Marinelino druženje sa Šimom potaknulo brojne teorije

Marinela je noć provela u Šiminoj vili, a jutro su započeli uz doručak i bazen.

„Da je neka druga djevojka bila na mom mjestu, ne znam kako bih to podnijela... Mogu razumjeti njihove osjećaje“, dotakla se Marinela ostalih djevojaka koje će je dočekati u vili. I imala je pravo, jer su djevojke u kući komentirale su njihov odnos.

„Šime će vidjeti neku njenu dublju stranu, ona će njegovu, i možda se tu čak i dogodi da se nekome nešto ne svidi“, Vanja je kazala.

Svoje viđenje situacije dala je i Maida, koja je i sama sudjelovala na tulumu: „Ustali su i otišli su dolje na plažu pričati, i nisu se više vratili.“

Šime je Marinelu dovezao pred vilu, i taman kad je pomislila da je to sve, zaradila je i ružu. Po ulasku, ostatak dama odmah je poželjelo čuti dojmove. Marineli se Ana učinila najljubomornijom, no ostala je tajnovita što se detalja o prethodnoj noći tiče.

„Ne želim doći presretna... Što bi to pobudilo u drugim djevojkama? Ja gledam da sam na njihovom mjestu i da se ovo dogodilo, mislim da bih lagano napustila sve ovo“, otkrila im je.

„Sumnjam da bi izašla da je neka cura to isto napravila... Onda bi to isto mogla reći ako bi se neka ljubila, da bi izašla... Pa što nisi izašla, imala si već dvije-tri prilike“, smatrala je Mia, „Ma, nema ona empatije prema nama i drago joj je da nije išla neka od nas.“

„Glumi emocije i sama sebi, a ne samo nama“, dodala je i Maja, „Ima neku taktiku, igra ulogu. Ne mogu je shvatiti, ne mogu prepoznati autentičnost. Čini mi se kao da je fejk.“

Stiglo je vrijeme i za novi cocktail-party, a Marinelin spoj i dalje je ostao glavna tema.

„Mogla i biti neka drama... Osjećam energiju djevojaka“, zaključila je.

Damama su se ubrzo pridružili i Miloš i Šime.

Na nagovor Glorije i Barbare, Miloš je odlučio posvetiti dio svog vremena Selmi. Priznala mu je da ga dosad ona nije sama pozvala na razgovor jer nije željela ispasti očajna, a on joj je kazao kako treba iskoristiti svaki trenutak.

„Pažljiv je, kulturan, šarmantan, i toliko mi je drago što mi je prišao kao pravoj dami. Osjetio je da ga želim i prišao mi je“, očarano je prepričavala ostalima.

Marinela je odlučila porazgovarati s Anom i još jednom razjasniti sinoćnji spoj sa Šimom, kako bi spriječila sve potencijalne tračeve u vili.

„Mislim da ona nema loše namjere, ali njezine namjere nisu iskrene“, zaključila je Ana.

„Moje mišljenje je da Marinela sve to radi iscenirano, uigrano, i da sve to radi zbog kadra. Mislim da joj jako dobro ide i da je jako pametna“, komentirala je Glorija koja je sve to slušala sa strane.

Šime se, pak, osamio s Polinom kako bi raspravili sve nesuglasice. Nije želio da se osjeća loše što nekoliko njegovih ruža nije dobila na ceremonijama.

„To nije iz namjere da se osjećaš loše i nadam se da nisi, i da te to ne boli“, dodao je.

„Ali nisam bila zaljubljena, samo si mi se sviđao“, kazala je kroz smijeh, „Bio si u pravu... Malo mi je i drago što si me preusmjerio na Miloša jer si mi mogao samo ne dati ružu, a da ništa ne objasniš. Nije mi jedino bila draga rečenica kad si rekao da sam kao zaljubljena djevojčica.“

„Malo mi je bilo previše da netko u toliko kratkom vremenu može biti toliko siguran u svoje osjećaje“, dodao je.

„Sve mi je bilo kao vatromet... Došla sam ovdje, vila, cure, sve. Trebalo je malo vremena da se sve slegne i sad vidim čisto“, otkrila je.

Na partyju je vladala sjajna atmosfera, a Šime se ohrabrio i na razgovor pozvao „Miloševu“ Maidu, s kojom dosad nije imao prilike otvoreno nasamo razgovarati.

„Volio bih na sebe svaliti dio krivnje jer ja sam taj koji se povukao... Primijetio sam da ti je Miloš stvarno dao pažnje i pozornosti, činilo mi se da si se više vidjela s njim“, kazao je, ali Maida mu nije posve povjerovala.

Priznala je kako je primijetila da je on stvorio odnose s nekim drugim djevojkama, a Miloš se nakon dolaska posvetio njoj te je ona odabrala taj put jer je smatrala da je tako ispravno.

Idući Šimin odabir bila je Ana, koja je bila spremna na iskrenost.

„Vodila sam večeras razgovor s jednom od djevojaka i shvatila da nema iskrene namjere, a mislim da si ti s njom proveo dosta vremena i nadala sam se da si to već sam shvatio. Mislim da je ona došla ovdje samo zbog promocije i to je danas pokazala i otvoreno rekla... Moja savjest ti govori da ti to moram reći“, kazala je, referirajući se na Marinelu.

„Slušam, upijam i, iskreno, ne mogu sebi doći“, priznao je Šime, „99% sam siguran da se radi o Marineli, a ako sam u pravu, onda sam 100% siguran da je to njezina taktika, jer ovdje svatko ima svoju taktiku i igru. Ona je dobila svoju priliku da odigra potez i mislim da je to junački odradila.“

Miloš se osamio s Mijom, a ona mu je priznala da se ne osjeća dobro te kako su neke djevojke potpuno drugačije kad se kamere ugase: „Dosta je negativnih ljudi, lažnih ljudi, dosta pretvaranja, privlačenja pažnje...“

„Ako nisi iskren, ako glumiš, to će kad-tad pasti u vodu... Nemoj dozvoliti da druge osobe utječu na tebe“, savjetovao ju je Miloš, a razgovor su završili iskrenim zagrljajem, ali su i zaplesali.

Uslijedila je nova ceremonija ruža, a Miloš i Šime priznali su da im je sve teže donijeti odluku. Obje ruže dobile su Mia, Selma, Marinela, Maida, Glorija, Ana, Laura, Maja, Vanja i Barbara.

Milica je zaradila Šiminu, ali ne i Miloševu ružu: „Nije do tebe nego više zbog mog manjka vremena i mogućnosti, nadam se da razumiješ.“

Ostale su još dvije ruže, ali i dvije djevojke – Polina i Nina. Miloš je prozvao Ninu i dao joj svoju posljednju ružu, a isto je učinio i Šime. Drugim riječima, show napušta Polina.

„S Polinom sam u zadnje vrijeme imao dosta ozbiljnih razgovora i stvarno sam dao sve od sebe da joj objasnim kako stojim po pitanju svega“, obrazložio je Šime.

„Iznenađena sam, ali OK. Tako je, kako je“, poručila je, „Ne odlazim teška srca, falit će mi društvo, atmosfera u cure. Nisam ovdje pronašla ljubav, ali pronašla sam sebe. Znam da me moj Gospodin Savršeni čeka vani.“

