'Gospodin Savršeni': Barbara ostala kod Miloša, a Šime o Vanji: 'S njom sam Šime, a ne šjor Savršeni'

Novi dan, novi spojevi u Gospodinu Savršenom - Miloš je pozvao Barbaru na druženje dok se Šime odlučio za Vanju.

„Drugi solo u ovako kratkom vremenu“, komentirala je Laura dok je Barbara bila uvjerena da će Miloš odabrati Vanju. „Ne znam kako će sad biti s Maidom jer sam dobra s njom. Konstantno se nabija priča Maida i Miloš zato što je ona s dosta cura dobra, a sad mi se čini da će se stvari promijeniti“, bila je malo zabrinuta Barbara.

Ana je bila razočarana jer je mislila da se Šimino pismo odnosi na nju zato što je bilo riječ o knjigama dok se Maja nadala spoju s Milošem. „Zaslužujem puno veće prilike, a sad nemam ništa“, nadovezala se i Selma, a i ostale su djevojke postaju sve nestrpljivije čekajući svoje trenutke sa Savršenima.

Vanja želi vidjeti kako se razvija odnos između Šime i nje, a Barbara se iskreno veselila što će se družiti s Milošem. „Bojim se reći naglas da se smatram favoritkinjom. Zadržat ću to za sebe, osmijeh neka kaže sve“, rekla je Barbara koju je Miloš odveo na farmu na Rodosu, što ju je oduševilo jer vjeruje da životinje zbližavaju ljude. „Osjećam neku privlačnost između Barbare i mene koja, eto, tu je… Stalno je tu prisutna i moramo to istražiti“, kroz smijeh je rekao Miloš i obećao Barbari da će je odvesti i u beogradski zoološki vrt.

Šime i Vanja otišli su u tradicionalni grčki restoran kako bi istražili lokalnu kuhinju. „Ovo je jedan od spojeva koji sam stvarno priželjkivao“, rekao je Šime, a i Vanja je bila sretna. „Vanja je jedna od onih cura s kojima razgovor samo teče, smijeh i fore dođu prirodno“, rekao je Šime, a Vanja dodala: „Mislim da se osjećamo i tako i funkcioniraju naši razgovori. Puno ovisi o ovom spoju, mislim da je prekretnica kako ću se opredijeliti nakon toga.“

Mia se povjerila Maji, izražavajući sumnje u Marinelu s kojom je mislila da je postala bliska, no sada je doživljava kao da se pretvara u svemu. „Ne želim više s njom biti u sobi jer neću graditi prijateljstvo s nekom izmišljenom osobom“, rekla je Mia koja se čudila što joj je Marinela rekla kako joj Šime više odgovara za imidž jer je mlađi, a kad se upale kamere, govori da joj se sviđaju obojica. „Sve što radi nije iz srca, nego iz mozga i njezinih planova“, dodala je Maja.

Barbara i Miloš ne mogu poreći kemiju koja vlada među njima, no gladna deva komično je prekinula njegov pokušaj da je poljubi. U međuvremenu, Šime i Vanja vodili su razgovor mogućoj o budućnosti izvan showa. Šime joj je pokazao igru s kartama osobnosti kako bi istražili svoje prioritete u vezi i složili su se oko većine aspekata. „Baš je lijepo što se poklapamo, lijep je osjećaj“, rekla je Vanja. Šime je poželio da mu pročita pismo koje mu je napisala te je priznao da ga voli pročitati uvijek iznova. Dobila je ružu, a Šime je priznao: „Mogu reći da sam s njom Šime Elez, a ne šjor Savršeni.“

Nakon posjeta farmi, gdje su obje istinski uživali, Miloš je iznenadio Barbaru romantičnom večerom. Ona mu je priznala da ne voli toksične odnose, želi imati slobodu u vezi i da partner ima u nju povjerenja, a njemu je bilo drago što se konačno opustila u njegovu društvu. Poklonila mu je nešto što je unaprijed pripremila, a on joj zauzvrat ponudio da prespava kod njega, što je rado prihvatila.

Djevojke su nestrpljivo iščekivale povratak jedne od djevojaka sa spoja, nagađajući o još jednom mogućem noćenju. Stigla je Vanja, pokazala ružu, pričala kako su se Šime i ona proveli, a sve su željele znati je li došlo do poljupca. „Mislim da nije bilo poljupca, Vanja još nije došla do te razine“, rekla je Marinela. Vanja im je priznala da je posustala i da ju je Šime hranio, a sve su cure zaključile da se barem cmoknula u usta sa Šimom. „Bitno tko je prespavao“, zaključila je Marinela.

Kasnije je Miloš doveo Barbaru u svoju vilu, a ona je bila vidno oduševljena, trudeći se ne razmišljati o sutrašnjem danu i kako će djevojke reagirati na to. „Jako me zanima kakva je kad se kamere ugase“, iskren je bio Miloš, a Barbara dodala: „Osjećam se sigurno. Poznajem sebe, a i on je normalan dečko i mislim da će sve ići nekim lijepim tijekom i da neće biti nikakvih neugodnosti. Bit će samo pozitiva, što može biti? Bazen, muzika, upoznavanje bez kamera, i to je to.“

Razgovarali su gdje bi voljeli putovati, a večer su završili u bazenu… „Imat ćemo prvo neku turicu u bazenu, malo muzike pa ćemo vidjeti dalje kako sve teče… Neka povećana doza bliskosti i nježnosti, nadam se“, rekao je Miloš.

