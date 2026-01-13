Gastronomska scena sve bogatija: Otkrivamo najbolje nove restorane u Zagrebu

Zagrebačka ugostiteljska scena doživljava pravi procvat – grad je dobio niz novih restorana koji donose svježe gastronomske koncepte, kreativne menije i inspirirane okuse iz cijelog svijeta. Bilo da ste u potrazi za fine dining iskustvom, casual fusion kuhinjom ili plant-based specijalitetima, mnoštvo je novih restorana u Zagrebu koji nude ponešto za svaki ukus

Zagrebačka kulinarska scena življa je no ikad, neprestano se mijenjajući i nudeći pregršt novih okusa i koncepata. Posljednjih godinu dana donijelo je pravi val uzbudljivih otvorenja koja su obogatila gradsku ponudu i potvrdila Zagreb kao nezaobilaznu gastronomsku destinaciju u regiji. Od inovativnih azijskih restorana i modernih bistroa do povratka legendarnih imena, novi val ugostitelja redefinira što znači dobro jesti u glavnom gradu. Izdvojili smo nekoliko najboljih novih restorana u Zagrebu koje se isplati posjetiti i koji su već postali glavna tema razgovora među gurmanima.

Azijski okusi na novoj, uzbudljivoj razini

Čini se kako je Zagreb napokon dočekao procvat vrhunske azijske kuhinje. Nakon godina u kojima je ponuda bila relativno skromna, dva nova restorana postavila su potpuno nove standarde. Iako otvoren još 2024. godine, Kiyomi u Gajevoj ulici i dalje je jedno od najtraženijih mjesta u gradu. Ovaj panazijski restoran, pod vodstvom poznatih chefova Vida Nikolića i Davora Bienenfelda, osvaja svojim fokusom na robati, japanskoj tehnici pečenja na žaru, ali i besprijekornom dim sumu i sushiju. Elegantan interijer i vrhunska usluga čine ga idealnim mjestom za ručak ili večeru, a kreativni kokteli i bogata vinska karta zaokružuju cjelokupno iskustvo.

Nedaleko od njega, u Frankopanskoj ulici, krajem 2025. godine otvoren je Ho Chu Dumplings, živahni restoran posvećen autentičnim azijskim okruglicama. Koncept otvorene kuhinje omogućuje gostima da promatraju majstore kako pripremaju razne vrste dumplingsa i gyoza, koje se poslužuju u tradicionalnim bambusovim posudama. Pristupačne cijene i opuštena atmosfera čine ga savršenim mjestom za brzi, ali iznimno ukusan obrok, dok se na jelovniku nalaze i bao peciva te druga azijska jela.

Povratak legendi i moderni bistronomski koncepti

Zagrebačka bistro scena, koja je prije nekoliko godina doživjela pravu revoluciju, ne prestaje se razvijati. Jedna od najljepših vijesti svakako je ponovno otvorenje kultnog Lari & Penati u Petrinjskoj ulici, lokala koji se smatra jednim od praotaca hrvatskog street fooda. Nakon pauze zbog obnove zgrade, omiljeno mjesto Zagrepčana vratilo se sa svojom prepoznatljivom ponudom vrhunskih sendviča, finih pašteta, salata i jela s roštilja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U istoj ulici, na broju 43, smjestio se i Noir43, bar i restoran s jedinstvenim konceptom koji spaja dvije priče. Tijekom dana, gosti mogu uživati u premium smash burgerima, dok se navečer prostor transformira u moderni bar s ponudom manjih, kreativnih jela za dijeljenje, inspiriranih europskim kuhinjama. Jela poput arancina s pikantnom kobasicom ili modernog soparnika savršeno se sljubljuju s koktelima i potiču na druženje. Spomenuti vrijedi i Bekal, kreativnu radionicu chefa Marka Turkovića, koja se preselila na novu adresu na Trešnjevci. Iako je poznat po majstorijama s otvorenom vatrom, Turković nastavlja oduševljavati svojim inovativnim pristupom lokalnim namirnicama, potvrđujući status jednog od najuzbudljivijih chefova mlađe generacije.

Visoka kuhinja u stalnoj transformaciji

Scena visoke kuhinje također je doživjela značajne promjene, a najviše se pričalo o restoranu Noel, jedinom zagrebačkom restoranu s Michelinovom zvjezdicom. Velika vijest bio je povratak chefa Brune Vokala, koji je već jednom ostavio snažan pečat na Noelovoj kuhinji. Njegov povratak najavljuje novo, ambiciozno poglavlje za ovaj prestižni restoran, s fokusom na istraživanje različitih kulinarskih tradicija i stvaranje jedinstvenih jela koja pomiču granice.

Bilo da ste u potrazi za egzotičnim okusima Dalekog istoka, modernom interpretacijom bistro klasika ili vrhunskim fine dining iskustvom, zagrebačka gastronomska scena nudi ponešto za svakoga. Novi restorani donijeli su svježu energiju i potvrdili da je kulinarska budućnost grada svijetla i, prije svega, iznimno ukusna.