Filmska revija: 16 oskarovskih filmova koje vrijedi opet pogledati

Ispred nas je najiščekivanija večer u svijetu filma i kinematografija. Dodjela Oscara na rasporedu je već ovog ponedjeljka, 11. ožujka, iza ponoći po našem vremenu, a svečanost se održava u Los Angelesu. Po nominacijama predvodi uspješnica ''Oppenheimer'' s čak 13 nominacija. Slijedi ''Poor Things'' s Emmom Stone u glavnoj ulozi, zatim ''Killers of the Flower Moon" s deset nominacija, dok ''Barbie'' koja je prošle godine oborila kina ima osam nominacija.

Dodjela Oscara iščekuje se i zbog zvijezda te nastupa na pozornici. Tijekom predstavljanja filma "Barbie", Ryan Gosling i Mark Ronson izvest će "I'm Just Ken", dok će Billie Eilish i Finneas O'Connell izvesti "What Was I Made For?".

Zbog bogatog programa i nominacija, vjerujemo da će mnogi hrvatski gledatelji riskirati san. Naravno, za svečanu dodjelu zlatnih kipića treba se i pripremiti, a to je najbolje učiniti gledanjem poznatih filmova koji su se proslavili prijašnjih godina. Tim povodom, izdvojile smo naslove koji su bili nominirani ili su osvojili Oscare te ih vrijedi ponovno pogledati – prije nego što saznamo ovogodišnje dobitnike.

Evo našeg popisa dobrih nagrađenih filmova.

Trokut tuge - nominiran za tri Oscara

Redatelj Ruben Östlund smatra se jednim od najuzbudljivijih filmaša čiji filmovi nude pametnu I satiričnu analizu trenutka I društva u kojemu živimo. Trokut tuge zapravo je satira o klasnim razlikama i bogatstvu. U središtu su dvije žene-modeli koje su pozvane na krstarenje s bogatim ruskim oligarhom (Woody Harrelson). Kad ih zahvati jedna neočekivana okolnost, njihove se uloge brzo preokrenu. Ovaj film osvojio je više nagrada među kojima Zlatnu palmu u Cannesu, a možeš ga pogledati na platformi Voyo!

Minari – osvojio jednog Oscara

Minari je peti film redatelja Leea Isaaca Chunga koji prati život koreansko-američke obitelji. Želeći steći financijsku neovisnost i vlastiti komad zemlje, obitelj seli iz Kalifornije. Nisu svi članovi obitelji oduševljeni idejom o selidbi jer imaju boležljivog sina i kći u osjetljivom godinama. Osim toga tu je i pitanje prilagodbe novom okruženju stoga je ovaj film prožet emocijama i važnim pitanjima.

Spotlight – osvojio dva Oscara

Zanima te kako izgleda život istraživačkih novinara i otkrivanje skandala u jednoj bostonskoj crkvi, ovo je film za tebe. Spotlight se odigrava 2001. kada je skupina novinara čula da se godinama zataškava mučan slučaj. Bilo je tu previranja treba li se uopće petljati u takav slučaj, a uz to trebalo je i puno neprospavanih noći novinara koji će dati sve da istina izađe na vidjelo.

Povratnik – osvojio tri Oscara

Povratnik je poznat jer u njemu igraju Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, a radi se o drami o preživljavanju u divljini. Medvjed je napao istraživača Hugha Glassa (L. DiCaprio) dok je bio u ekspediciji u neistraženim dijelovima divljine. Ostatak tima ostavio ga je da umre pa se Glass doslovno bori za život, a istovremeno se želi osvetiti kolegama.

Parazit – osvojio četiri Oscara

Ne treba se puno tog reći o proslavljenom filmu Parazit koji je 2020. pomeo konkurenciju u čak četiri kategorije. U slučaju da ga nisi pogledala, ovaj film prati četveročlanu obitelj i tematizira društvene razlike, funkcioniranje kapitalizma i sve to na uzbudljiv i dinamičan način. Spajaju se elementi drame, trilera i crne komedije.

Zelena knjiga: vodič kroz život – osvojio tri Oscara

Dvojica muškaraca spletom okolnosti moraju se poslužiti takozvanom Zelenom knjigom kako bi saznali koji su dijelovi američkog juga sigurni za Afroamerikance. Na putu se suočavaju s opasnostima i rasizmom pa i neslaganjima, no to moraju ostaviti po strani kako bi preživjeli. Zelena knjiga: vodič kroz život dinamičan je, emocionalno nabijen film s humornim elementima.

Babel – osvojio jedan Oscar

U drami Babel miješaju se priče iz Meksika, SAD-a, Maroka i Japana, a sve započinje tragedijom bračnog para para (Brad Pitt i Cate Blanchett) u marokanskoj pustinji. Iako su te priče različite, one imaju nešto zajedničko čime se naglašava da svi proživljavamo iste emocije i iskustva iako smo na različitim dijelovima svijeta. Postavlja se pitanje što zapravo oblikuje naš život?

Bohemian Rhapsody – osvojio četiri Oscara

Prije pet godina, svi su govorili o ovom filmu. Bohemian Rhapsody biografska je drama o poznatoj grupi Queen i frontmenu Freddyju Mercuryju stoga je svakako vrijedi pogledati. Kako su uspjeli i zašto su ostali zapamćeni – sve to saznaj u ovom sjajnom filmu.

Nestala – nominiran za jednog Oscara

Poznati film Nestala datira iz 2014. godine, a nastala je prema istoimenom romanu Gillian Flynn. U središtu je skladan bračni par - Nick (Ben Affleck) i Amy (Rosamund Pike) koji žive mirnim životom sve dok Amy ne nestane što izazove pomutnju u gradiću i pokaže drugu stranu njihova braka.

Klub boraca – nominiran za jednog Oscara

Klub boraca proslavio se već 1999. godine, a u njemu narator (E. Norton) spletom okolnosti s istomišljenikom Tylerom (Brad Pitt) osniva tajni klub u kojemu mladi ljudi imaju prilike izbaciti energiju i frustracije. No klub postaje sve veći, a Durdenovi motivi sve nasilniji.

JFK – osvojio dva Oscara

Film JFK istražuje ubojstvo slavnog predsjednika SAD-a zbog čega je ovaj film stvorio lavinu reakcija. Radi se prvenstveno o političkom trileru koja otkriva i teorije zavjere. Film se ističe i glumačkim postavom koji čine Kevin Costner, Gary Oldman, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Joe Pesci, Tommy Lee Jones...

Oklada stoljeća – osvojio jedan Oscar

Oklada stoljeća nastala je prema knjizi Michaela Lewisa koja se odigrava za vrijeme velike financijske krize koja je poharala mnoge i ostavila posljedice. No tu je grupa vještih investitora koja je odlučila iskoristiti situacija i obogatiti se.

Još jedna runda – osvojio jedan Oscar

Još jedna runda bila je glavni adut prije nekoliko godina kada je, uz zlatni kipić, osvojila i Zlatni globus. Radi se o danskoj drami u kojoj saznajemo može li umjereno konzumiranje alkohola povećati kreativnost. Hvaljeni film pokazuje kako je prvotno zanimljiv eksperiment stalne opijenosti pokazao svoju mračnu stranu.

Čovjek zvan Ove – nominiran za dva Oscara

Švedska drama prati 59-godišnjeg vječno namrgođenog udovca Ovea koji je u srži jako usamljen. Nakon smrti njegove supruge, on nastoji krenuti dalje, no to mu je jako teško stoga je ovaj film emotivna priča o ljubavi, životnoj nepredvidljivosti, ali i prijateljima koji nastoje 'oživjeti' Oveov život.Čovjek zvan Ove film je koji se isplati pogledati.

Ljudi i mjesta – nominiran za jednog Oscara

U središtu ovog Oskarom nominiranog filma jest neobična suradnja i putovanje dvoje ljudi. Tijekom avanture Francuskom, stvaraju murale zanimljivih ljudi i mjesta na koje nailaze. Ovaj film istražuje umjetnost, sjećanja i zajednice s tim da su naglašeni i razgovori, smjehovi, sličnosti i razlike među ljudima. Sve ono što nas čini ljudima – stoga, neka ti Ljudi i mjesta budu na popisu!

Veliki gazda – nominiran za jednog Oscara

Vlasnik jedne obiteljske tvornice (Javier Bardem) želi osvojiti nagradu za poslovnu izvrsnost. Iako se čini da zadovoljava kriterije, planiovi su mu se malo pokvarili i on se počinje miješati u privatne živote svojih zaposlenika...

Sve ove sjajne filmove možeš naći na streaming platformi Voyo! Uživaj i poprati ovogodišnje Oscare.