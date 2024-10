Filip dodijelio platinastu kartu talentiranom Marku, a sjajni Filipinac žiri je ostavio bez teksta

Druga platinasta karta je osvojena, otišla je u ruke Marka Stankovića. Filip Miletić talentiranom je mladiću udijelio svoju platinastu kartu, nakon što je mladić oduševio svojim nastupom čitav žiri.

Treće audicijsko izdanje 'Superstara' otvorila je nastupom izvrsna Rovinjanka Lorenza Puhar, koja je stigla u pratnji gitarista Luke. "Puno mi znači pratnja i potpora", ispričala je Lorenza. Otkrila je da se glazbom bavi od djetinjstva te da trenutno bavi glazbom te cabaretom. Velika joj je strast i latino ples, kojim se počela baviti tijekom boravka u Engleskoj. Usto, Lorenza i slika.

Foto: RTL

Pred žirijem 'Superstara' izvela je 'Back to Black' Amy Winehouse, a sjajnom izvedbom potpuno ih je oduševila. "Ti si stvorena za ovo, imaš lijep vokal, ovakva boja i onda si još tako slatka da bi ja tebe stalno gledala i slušala. To je cijeli paket, a ja te gledam kao jedno šareno čudo", komentirala je Severina. "Vrlo si ozbiljan materijal, možda najbolja što smo vidjeli dosad u ove dvije sezone", dodao je Tonči. "Cabaret kažeš, to ti je pomoglo neviđeno. Čudo si", složio se Filip. "Prekrasno", zaključila je Nika i pokrenula glasanje rekavši 'Da'. Lorena je audiciju prošla uz jednoglasan žiri.

Foto: RTL

Stigao je potom Šibenčanin Luka Čular! Cvjetni Figaro obožava operu, a stoga ju je i izveo pred žirijem. "Bavim se cvijećem, radim aranžmane za sve prigode", otkrio je pred žirijem Luka. "Najdraži cvijet bi bila kamelija, ona je toliko lijepa i čista", dodao je. "Šarolikog sam stila, ali opera je moja prva ljubav", zaključio je Luka u svom predstavljanju.

Foto: RTL

Pred žirijem je izveo 'Granadu' te je dobio pohvale. "Vidio sam da si sretan što si ovdje, što pjevaš. Ogriješio bih se o dušu i Boga da ti kažem ne", rekao je Luki Tonči. "Dolazim s Muzičke akademije i malo se razumijem u operu. Fali ti detalja, imaš aparat, boju, jačinu. Malo samo dikcije mi je falilo, a to je dana to što se time ne baviš profesionalno. Ukupan dojam super, stoga da", dodao je Filip. "Najbolji si pjevač među cvjećarima. Divno te je bilo čuti", zaključila je Severina. S četiri 'Da' Luka je sretno prošao u daljnju fazu natjecanja.

Iduća je pred ekipu stigla Katia Juroš iz Rijeke. "Nadam se da ću proći barem prvi krug i da ćemo se družiti. Završila sam ekonomiju, imam svoj acoustic duo. Imamo nastupe po cijelog Kvarneru, radim i na svojim pjesmama, pišem pjesme. To je moja glazbena karijera", ispričala je Katia. Pred žirijem je izvela 'Jealous' Labrintha.

Foto: RTL

"Znam samo biti iskren, veća je želja nego domet. To ti i govor tijela kazuje, ali recimo da bih ovaj nastup ocijenio pozitivnim", otkrio je Tonči, a složio se i Filip. Nisu se složile Severina i Nika. "Vibrato je njen, specifičan, njen", objasnila je Severina, između ostalog. "Nekad pretjeram i ja s tijelom da pobijedim što god je unutra, ne bih to nazvala pretencioznim, upravo suprotno", zaključila je Nika. Žiri je na kraju Katiji dao četiri da.

Psihoterapeutkinja Katarina Vidović iz Novog Sada stigla je pred ekipu u želji da pokaže svoj talent. Odmalena se, kaže, bavi glazbom, u djetinjstvu je svirala klavir i orijentirana je na sve vrste umjetnosti. "Nisam to upisivala jer je to nešto što roditelji kažu - nikad ne bi savjetovali djeci jer nije utaban put", objasnila je Katarina. "Žalim što nisam upisala nešto vezano uz umjetnost, ali mislim da mi nije kasno", zaključila je.

Foto: RTL

Pred žirijem je izvela "Mad About You" Hooverphonica. "Definitivno si zanimljiv lik ovako kao pojava, ali da ne budem grub, ne toliko kao pjevač. Nažalost, ovog puta ne", otkrio je Filip. "Ovo još nije dovoljno, dovoljno je za fine građanske slastičarnice navečer, uz pratnju, gitaru, poslije ponoći", dodao je Huljić. "Boja je zanimljiva, sluha imaš, fali snage i dinamike", zaključila je Turković. "Ja bih se družila s tobom, voljela bih slušati tvoj glas ujutro dok pijemo kavu", Severina je poručila Katarini za kraj i dala joj 'da' zbog atmosfere u koju ju je uvela. Ipak, Katarina na kraju nije izborila daljnji tijek natjecanja.

Marko Stanković stigao je pred žiri iz Ljubljane, gdje proteklih godina živi i radi. Glazbom se bavi niz godina, svira s bendom i promovira autorsku glazbu. "Glazbenik sam već 15 godina, sve u mom životu je tome podređeno, hobiji su fitness, nogomet, to je to", otkrio je o sebi Marko.

Foto: RTL

Žiriju je izveo 'Iron Sky' Paola Nutinija te svoju autorsku pjesmu 'Gde pristaju lađe'. Tijekom izvedbe, Filip je Severini i Niki prišapnuo 'rastura', a dame su se složile - 'ubija' - komentirala je Severina. Čim je izveo Nutinija, Tonči je Marka zamolio da izvede i svoju autorsku pjesmu. "Mare, care, pa ti ubijaš majstore. Ali, ubijaš na mjestu. Pjevanje neću ni komentirati. Samo pričaš priču i mi zinemo i kažemo - daj još", komentirao je Miletić i potom Marku udijelio platinastu kartu.

Povratnicu Eriku Crnković dopratila je prijateljica Mia Ribić, finalistica prve sezone 'Superstara'. Njihovo prijateljstvo rodilo se tijekom prve sezone, kada su si bile velika podrška, a ona nije izostala ni sada, kada se Erika vratila u natjecanje. "Bila sam u prošloj sezoni i bilo je odlično, bilo je i veselja i suza. Prekrasno iskustvo, odlučila sam se ponovno prijaviti zbog prijateljstva prema ljudima koji imaju iste emocije kao i ja", zaključila je.

Foto: RTL

Izvela je 'Ain’t No Mountain High Enough' Marvina Gayea, a potom a capella i Severinin hit 'Djevojka sa sela', koji je Erika upravo Severini posvetila. "Hvala ti puno, tako mi je drago što si došla", komentirala je Severina Eriki. "Podigla te 'Djevojka sa sela'", dodao joj je Tonči. "Veliko da", zaključio je Filip. Erika se vratila u natjecanje s četiri da!

Lakirer Marko Panić uvijek pjeva sa šeširom na glavi, a tu praksu započeo je u Njemačkoj, gdje je živio i radio kao soboslikar i lakirer. Sretan je što se vratio u Hrvatsku, u svoj dom. "Osim pjevanja radim kao lakirer, radim i skulpture od pur pjene i stiropora", otkrio je Marko o sebi.

Foto: RTL

Žiriju je izveo hit 'Tamo gdje sam rođen' Tomislava Ivčića. "Hvala ti što si odabrao ovu pjesmu, podsjetila nas je na djetinjstvo i Tomislava Ivčića. Voljela bih tvoj broj jer ću uskoro početi nešto raditi pa ako bi mi mogao nešto farbati! Ali ne moraš pjevati. Jako si simpatičan, ali mislim da ovo nije bilo da se ide dalje", komentirala je Severina. "Ne moraju svi pjevati, na kraju krajeva. Pazi, pjevača ima koliko hoćeš, svaki dan me zovu, ali ja kad zovem lakirera svi kažu za pet mjeseci, za tri... Majstori nam trebaju", zaključio je Filip. Uz smijeh i simpatije žirija - Marko ipak nije prošao dalje.

Petra Herceg Drožđek stigla je iz Varaždina. Pjevanjem se bavi od malih nogu, pjevala je u nizu zborova, a bavila se i plesom. "Glazba mi znači sve, ako ne pjevam - plešem, ako ne plešem - pjevam", otkrila je Petra i dodala da se u show prijavila i kako bi pobijedila sebe i svoje strahove. U showu je podržava njezina dugogodišnja djevojka, koja joj je stigla i u pratnju. "Od nje imam najveću moguću podršku", zaključila je. "Najveća podrška iz obitelji mi je moja baka, s njom ispijam kavu kad sam kod kuće. Ona je tu za mene uvijek i zauvijek", zaključila je.

Foto: RTL

Petra je izvela 'You Know I'm No Good' Amy Winehouse. "Bila si točna, u intonaciji, za nekog tko nikad nije pjevao...", komentirala je Severina. "Zanima me koja si ti prava, jedna si kada pričaš, a druga kada pjevaš. To je druga osoba. Ne znam koja je prava strana, no potencijala imaš", zaključio je Tonči. Teška srca joj je Filip dao ne, a s njim se složila i Nika. Petra nije prošla dalje, no sretna je zbog iskustva kroz koje je prošla u 'Superstaru'.

Trio iz Beča stigao je zajedno. Leonardo Vinko Nuić, Lara Lepan i Karlo Biletić mladi su ljudi koji žive i rade u Beču. "Karlo se prvi prijavio pa nas je nagovorio i mi smo se u zadnji čas prijavili", otkrila je Lara. Karlo i Leonardo nisu impresionirali žiri, no dolazak se isplatio talentiranoj Lari!

Izvela je pjesmu 'Tebi majko misli lete', a žiri je oduševila. "Ubila si njih dvojicu glasom, zdrav vokal, drago mi je što su te nagovorili da dođeš", otkrila je Severina. "Impresivno, pojela si me. Nisam sigurna jesi li spremna, ovaj put ću reći ne, ali mislim da ono najvažnije već imaš", rekla je, pak, Nika. "Odlična si sirovina, imaš glas, emociju, samo ne znaš kako to donijeti. Dat ću ti 'da' zbog nade", zaključio je Tonči. Filip je, pak, dao 'tanko da' pa je Lara krenula dalje.

Mlada pjevačica Paula Kostelac pred žiri je stigla s gitarom u rukama. "Predstavit ću se kao Pauli, to je moje umjetničko ime. Otpjevat ću svoju autorsku pjesmu 'Psihopat'", otkrila je Paula. "Ta pjesma je obilježila moj početak karijere", dodala je.

Foto: RTL

"Jako dobro, podržavam autorstvo u tom biću. Moderan tip vokala, meni si lijepo legla", pohvalio ju je Tonči. "Imaš fino produciran vokal, malo te odaje amaterski pristup, volio bih to, treba mi više daha i pjevanja. Kao autor si top", nadovezao se Filip. "U ovom modernom, ti si baš to", rekla je Severina, a velike pohvale udijelila je Pauli i Nika. "Iskreno, ima sto stvari u kojima te želim čuti", zaključila je Turković. Prošla je dalje s četiri 'da'.

Predzadnji se žiriju predstavio Efraem Norte iz Filipina. Trenutno živi i radi u Zagrebu, gdje konobari. "Na Filipina sam bio član crkvenog zbora te sam se bavio scenskom umjetnošću. Volim isprobavati različite instrumente. Roditelji su mi u mirovini. Želio bi im pomoći, slati novce na Filipine", zaključio je Efraem. Kada bi osvojio nagradu, pomogao bi roditeljima da pokrenu svoj posao. "Želim pokazati svoj talent i nadam se da mogu pobijediti u 'Superstaru'", zaključio je Efraem.

Foto: RTL

Žiriju je izveo pjesmu 'Sugar' benda Maroon 5. "Ostao sam bez teksta", komentirao je Tonči. "Iznenadio si me, bilo je zabavno", dodao je Filip. "Super glas i interpretacija", zaključila je Nika. Žiri je Efraema pustio dalje te je prošao u recall. Njegove sestre podržale su ga i proslavile prolazak dalje s njim.

Ira Žurić posljednja se predstavila žiriju. Svira nekoliko instrumenata, slika i autorica je. "Volim sve što ima veze s umjetnošću", otkrila je Ira o sebi. "Poduzetnica sam, imam brend naočala. Mama je pjevačica, bila je u 'Srebrnim krilima', u glazbi sam čitav život", otkrila je Ira o sebi. "Trenutno se bavim pisanjem i skladanje", zaključila je.

Foto: RTL

Izvela je pred žirijem autorsku pjesmu. "Pokazala si da duboko proživljavaš glazbu i život, s jedne strane krhka, s druge snažna, sigurna u sebe", komentirala je Iru Severina. "Pišeš ono što ne možeš reći i sama sebi si time sve rekla", zaključila je Nika. Talentiranu Iru podržao je i ostatak žirija te je time još jedna zabavna večer privedena kraju!

