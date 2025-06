Estetika, okus i ugođaj na najvišoj razini – Mime’s stigao na Bundek

Mime’s Grupa i ovim konceptom potvrđuje svoju reputaciju – svaki njihov lokal ima svoju osobnost, ali ih sve povezuje isti DNK: vrhunski dizajn, gastronomska kvaliteta i iskustvo kojem se gost uvijek vraća

Zagreb je ovog proljeća dobio još jedan razlog za posjet Bundeku – Mime’s Trattoria, najnoviji projekt renomirane Mime’s Grupe, donosi ne samo izvanrednu gastronomiju, već i jedinstveni doživljaj prostora koji nadilazi očekivanja. I odmah je postalo jasno: Bundek nikada nije bio ovako živ.

Poznata po visokom standardu i stilski dotjeranim ugostiteljskim konceptima, Mime’s Grupa je ponovno nadmašila samu sebe. Svaki njihov lokal već je prepoznatljiv kao mjesto s posebnom estetikom i atmosferom – a Trattoria na Bundeku tu priču podiže na potpuno novu razinu.

Interijer je osmišljen s nevjerojatnim osjećajem za detalj – topla paleta boja, prirodni materijali, prozračan dizajn i profinjeni elementi stvaraju prostor koji odiše jednostavnom elegancijom i suvremenim luksuzom. Sve je tu s razlogom – od rasvjete koja savršeno mijenja ton kroz dan, do skladne glazbene kulise i komforno raspoređenih stolova koji pozivaju na zadržavanje.

Ovdje se ne dolazi samo jesti – ovdje se dolazi uživati. I to se vidi u svakom kutku prostora. Naravno, doživljaj ne bi bio potpun bez kuhinje. Na čelu Mime’s Trattorije je chef Juro Kljajić, koji predano gradi jelovnik temeljen na svježim sezonskim namirnicama, spajajući tradicionalne kulinarske vrijednosti s modernim tehnikama. Svaki tanjur je promišljen, precizan i vizualno zavodljiv – baš poput prostora u kojem se poslužuje.

Novi Mime’s na Bundeku pravo je mjesto za one koji vole uživati u svakom zalogaju. Jelovnik donosi vibrantnu paletu mediteransko talijanskih specijaliteta, koji mame i okusima i izgledom. Od kreativnih hladnih predjela - poput biftek tartara s čak 14 začina ili bogate Antipasti Mime’s plate s vrhunskim sirevima, mortadelom s tartufima i crnim maslinama Kalamata, San Danieli pršutom, do zavodljivog carpaccia od tune uz osvježavajuću emulziju agruma i avokada, svako jelo poziva na gurmansku avanturu. Neodoljivi pljukanci s lososom, dagnjama i kraljevskim kozicama, ili pak rižoto sa šumskim gljivama i hrskavim špekom, idealni su izbori za uživanje uz pogled na zelenu oazu Bundeka.

Svako jelo pažljivo je osmišljeno da iznenadi i oduševi nepca. Dašak Italije osjeća se uz autentične rimske paste poput Paccheri alla Zozzona s guancialeom, pikantnom 'ndujom i Pecorino sirom, do profinjene puretine Tacchino in Formaggio Croccante obavijene u hrskavi omotač od Grana Padana, uz osvježavajuću salatu i dresing od meda i senfa. Ljubitelje plodova mora osvojit će Gnudi con Capesante e Gamberi, nježni jastučići od ricotte u bogatom umaku od maslaca s kapesantima i kozicama, dok mesni gurmani ne smiju propustiti Stratagliatu, irski Angus biftek izrezan na tanke listiće uz neodoljivi tartufasti krumpir. Vegetarijanci će uživati u savršeno pečenom patlidžanu Bistecca di Melanzane s kremastom mozzarellom i finom kremom od slanutka. Za slatku završnicu, tu je neodoljivi Snickers desert, spoj karamele, moussea od kikirikija i blondie kolača, koji savršeno zaokružuje ovaj gastronomski doživljaj, uz malu napomenu – on je gluten free.

Bundek, kao kvart i gradska oaza, zahvaljujući ovom lokalu doživljava svojevrsni gastro preporod – mjesto koje je donedavno bilo rezervirano za povremene šetnje i rekreaciju, sada ponovno pulsira životom, postavši novo središte društvenih okupljanja, spontanih ručkova, opuštenih večera i nezaboravnih trenutaka. Mime’s Grupa i ovim konceptom potvrđuje svoju reputaciju – svaki njihov lokal ima svoju osobnost, ali ih sve povezuje isti DNK: vrhunski dizajn, gastronomska kvaliteta i iskustvo kojem se gost uvijek vraća.

Ako još niste, vrijeme je da otkrijete zašto svi pričaju o Mime’su na Bundeku. To nije samo restoran – to je doživljaj koji mijenja percepciju svakodnevnog izlaska.

