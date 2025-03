Emotivno finale 'Gospodina Savršenog'! Tko je dobio posljednje crvene ruže?

Vrijeme je za veliko finale četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni'. Šime će birati između Marinele i Vanje, a Miloš između Maide i Barbare.

No prije finalne odluke, slijedili su posljednji spojevi. U jučerašnjoj epizodi Maida i Vanja dan su provele sa svojim Savršenima, a danas će to učiniti i Marinela i Barbara.

Marinela i Šime dan su započeli tjelovježbom u dvorištu, a oboje su istaknuli kako im odgovaraju bliskost i dodiri.

„Marinela je, bez sumnje, cura s kojom bih mogao graditi dalje svoj odnos i život“, poručio je Šime, „Budi strast u meni.“

Marinela je smatrala da Šime još nije siguran u svoj odabir: „Shvatio je da sa mnom ne može imati kontrolu, nego mora biti predan. Ako uspijemo razgovarati nekim zajedničkim jezikom, mogli bismo imati dobru priču.“

Barbara i Miloš uživali su u jacuzziju, no Barbaru je mučilo što i Maida i ona u istom danu vrijeme provode s Milošem.

„Nije to ljubomora, već jednostavno loš tajming za mene. Idem zadnja, a osoba prije mene imala je više vremena nego ja“, smatrala je, pokazujući dozu nervoze i pred Milošem.

On ju je pokušao utješiti zagrljajem i poljupcima, dodavši kako se i dalje koleba oko finalne odluke.

Svoje su druženje nastavili na romantičnoj večeri. „Ovo je šlag na torti“, smatrao je Miloš.

„Nisam mislila sam da ću biti u finalu, bila sam sa strane i dosta neutralna... Ali eto, s vremenom si vidio, možda sam s nekim dobrim razlogom ovdje“, poručila mu je, priznavši da se u budućnosti može zamisliti s njim.

Kraj večeri Miloš je zamislio romantikom u hotelskoj sobi, a Barbari je poklonio ogrlicu i narukvicu, no nije bila u potpunosti zadovoljna jer je u podsvijesti imala činjenicu da je Miloš bio romantičan i s drugima.

I Šime i Marinela nazdravili su svom putu u showu.

„Ima leptirića... Ali sam dosta na zemlji, pokušavam biti što realnija jer nije ovo stvarni svijet, tek će pravo vrijeme doći“, kazala je Marinela, „Nakon dužeg vremena uspjela sam se dovoljno opustiti uz tebe, nadam se da mi ne zamjeraš rezerviranost u počecima... Što te više upoznaje čovjek, to te više nekako voli.“

„Marinela mi se sviđa i naravno da neću odustati od onoga što mi je 'napeto'“, dodao je Šime, „U meni budi sve ono od čega bježim.“

„Jučer sam shvatila da te ustvari ne želim izgubiti. I bilo mi je jako teško kad si bio s Vanjom na sleepoveru...“ kazala je, priznavši da vjeruje kako se među njima rađaju velike emocije.

Šime ju je pozvao i na ples: „Ne znam kako bih to opisao... Dok je gledam i dok je držim, u glavi mi je samo jedno – ne bih je dao i ne bih je pustio...“

„Mislim da sam ja zaljubljena, meni se taj dečko stvarno sviđa“, zaključila je.

I njihov spoj završio je u sobi, uz čašu vina, razgovore i zagrljaje.

Jutro nakon sve su četiri djevojke dijelile dojmove i iščekivale finalne ceremonije, priznavši da su vrlo napete.

„Kaos je danas, ali izvući ćemo najbolje iz ovog dana. Jedva čekamo čuti presudu“, šalila se Barbara.

Stiglo je vrijeme za najvažniji trenutak sezone... Prve su na lokaciju krenule Šimine djevojke.

„Ovo je trenutak za koji sam se toliko borila, nadam se da će ljubav pobijediti“, poručila je Marinela.

„Cijeli život vjerujem u ljubav, vjerujem i danas... Što god se desilo“, dodala je Vanja.

Prva je pred Šimu stigla Marinela, a nervozu nijedno od njih nije moglo sakriti.

„Hvala ti na svakom zajedničkom trenutku, želim da znaš da pamtim svaki naš razgovor, sve naše razmirice, to su uspomene koje ću nositi cijeli život... Rekla si na samom startu da nas je sudbina dovela ovdje, ali mislim da nas ista ta sudbina razdvaja... Ovo je vrijeme da se oprostimo jedno od drugoga, sudbina me stavila na neki drugi put i taj put trebam slijediti“, teška je srca rekao Šime, a njegove su riječi zatekle Marinelu.

„Hvala ti, Šime, ovdje sam stvarno pronašla ljubav, prema sebi, i sad sam je spremna podijeliti s drugima. Ovog puta to, nažalost, nisi bio ti, koliko god ja to željela ili ne željela, rekla sam da ovdje ljubav pobjeđuje i želim ti sretno dalje“, poručila je.

„Neću lagati, jako sam razočarana i povrijeđena. Nisam uopće očekivala ovakav razvoj situacije, ne mogu plakati, neću tugovati... Takav je valjda život“, poručila je za kraj.

Stigao je i red na Vanju, a Šime je započeo svoj govor.

„Sretan sam zahvalan i ponosan što mogu reći da je ovo cura koja se borila za mene, koja nije odustala i nije sumnjala. Ono najbitnije, zanima me što je život još pripremio za nas, kakva iskustva i kakve avanture. To mogu doznati na samo jedan način – da i dalje budem dio naše priče i da zajedno koračamo kroz sve što dolazi“, kazao je Šime i podigao ružu, koju je Vanja sa smiješkom, razdragano prihvatila.

„Uzimam, hvala ti na svemu! Toliko sam sretna što su sve tvoje riječi se ispunile i da možemo nastaviti ovim putem... Ne mogu vjerovati“, teško je birala riječi, a sve su začinili poljupcima.

Miloševe cure nestrpljivo su čekale polazak, a ona je priznao da i dalje ne zna što učiniti.

„Danas je baš dan D, dan koji će promijeniti ostatak naših života“, razmišljala je Maida.

„Strah, neizvjesnost i ljubav – sva tri osjećaja su prisutna. Na granici sam da puknem“, razmišljala je Barbara.

Na liticu iznad mora prva je stigla Barbara.

„Toliko si lijepa, karizmatična... Ti i ja na samom startu nismo kliknuli, ali ja sam te definitivno primijetio. Desio se trenutak da si se otvorila i stvorili smo taj naš lijepi put i dobar osjećaj. Drago mi je da sam proveo toliko vremena s tobom... Moje srce kaže da pripada drugoj“, kazao je Miloš.

„Ja ću to poštovati, bila sam spremna na to, tako da valjda znaš što radiš“, odgovorila mu je, a rastali su se zagrljajem.

„Mislim da me ne može povrijediti osoba koja jednostavno nije za mene. U trenutku da, ali generalno – neću žaliti. Svatko svojim putem. Svjesna sam sebe i zaslužujem puno više“, izjavila je za kraj Barbara.

I Maida je bila spremna za posljednji emotivni razgovor u showu.

„Na prvi klik i prvi razgovor smo se pronašli, moja duša se prepoznala u tvojoj... Od tog trenutka ja sam imao samo jako lijep osjećaj... Uvijek sam tražio taj tvoj pogled koji je prelijep. Volio bih da ovaj otok ti i ja napustimo kao par! Želim te pitati posljednji put – uzimaš li ovu ružu?“

Maida nije mogla sakriti osmijeh i sreću te je, uz prihvaćenu ružu, poljubila Miloša.

„Hvala ti za svaki trenutak koji si proveo sa mnom, hvala ti što si kad god sam se osjećala nesigurnom, da si me uspio u tri sekunde pogleda vratiti u moje prvobitno stanje... I što me tako dobro balansiraš, i činiš boljom verzijom mene. Hvala što si me izabrao“, kazala mu je, „Jedan od najljepših trenutaka u mom životu.“