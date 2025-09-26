Domaće zvijezde i poznati arhitekti zajedno na InDizajnu sajmu daju inspiraciju za uređenje doma

InDizajn u Areni Zagreb donosi jedinstvenu priliku za slušanje inspirativnih priča poznatih imena poput Nikoline Pišek, Meri Goldašić i savjete vodećih dizajnera i arhitekata, koji kroz razgovore otkrivaju kako dizajn oblikuje svakodnevni život i prostor

Od 3. do 5. listopada Arena Zagreb domaćin je osmog izdanja sajma InDizajn, a subotnji program rezerviran je za panele i razgovore s istaknutim arhitektima, dizajnerima i poznatim licima lifestyle scene. Posjetitelji će imati priliku čuti inspirativne priče, praktične savjete i iskustva o uređenju doma, preseljenju te izazovima i inovacijama u arhitekturi i dizajnu.

Panel „Novi dom, novo ja“ usredotočen je na osobne priče iza useljenja i projekata preuređenja. Poznata TV voditeljica Nikolina Pišek, influencerica godine Meri Goldašić i travel influencerica Andrea Trgovčević će pokazati kako dizajn prostora nadilazi estetski dojam te postaje način izražavanja osobnosti, oblikovanja životne faze i svojevrsna terapija.

Za obitelji koje žele dom prilagoditi svim generacijama, posebno je zanimljiv panel Obiteljski dom: kako dizajnirati funkcionalan prostor za sve generacije na kojem sudjeluju bivša košarkašica i vlasnica luksuzne vile Casa Nota Antonija Mišura, slikarica i poduzetnica Dorin Zelenika i Petra Ninčević (Lipstick Mom), poduzetnica i blogerica. Kroz razgovor će otkriti kako stvoriti dom koji raste s obitelji, kako uskladiti funkcionalnost s osobnim stilom te kako prostor može oblikovati kvalitetu svakodnevnog života.

Poseban dio programa bit će razgovor s Mirjanom Mikulec, idejnom začetnicom sajma i jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih dizajnerica interijera. U opuštenom i intimnijem formatu, Mirjana će se osvrnuti na impresivnih 20 godina karijere u kojima je gradila svoj prepoznatljiv potpis, radila na tisućama projekata i postala sinonim za dobar dizajn.

Posebno mjesto u subotnjem programu zauzima panel "Novi val dizajna: kako arhitekti i dizajneri mijenjaju scenu" koji donosi svjež pogled na arhitekturu, dizajn i suvremeni način rada u struci. Na panelu će sudjelovati Iva Pauzar, vlasnica arhitektonskog studija STUDIO PI koji stoji iza dizajna popularnog lunilou dućana, Luka Cindrić, osnivač Cindrić Studija koji je za zagrebački studio 3LHD bio jedan od glavnih arhitekata na projektu Rimac Campus, i Aleksa Babić, osnivač BAAL Designa u Beogradu koji je radio na brojnim popularnim projektima od Europe do Emirata i Amerike.

Program završava razgovorom 1 na 1 s Anitom Dujić, poznatom hrvatskom manekenkom i dizajnericom nakita, koja će predstaviti svoj pristup interijeru i utjecaj dizajna na svakodnevni život.

Sajam, u organizaciji RTL Hrvatska i Studija za dizajn interijera Mirjana Mikulec, etablirao se kao središte brendova, kreativaca i istaknutih arhitekata. Uz stručna predavanja svjetski renomiranih arhitekata, zanimljive panele, dječji kutak, humanitarnu izložbu i nagradnu igru, program nudi inspirativno iskustvo za sve generacije. Posjetitelji mogu očekivati i atraktivne sajamske popuste, a organizatori i ove jeseni predviđaju velik interes publike. Dodatna doza inspiracije za uređenje doma očekuje posjetitelje i putem malih ekrana - emisija InDizajn s Mirjanom Mikulec vraća se s novom sezonom 5. listopada, a emitirat će se nedjeljom prijepodne.

Više informacija o programu i izlagačima dostupno je na službenim stranicama InDizajn sajma.

