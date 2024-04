Za ljepši dom: Najljepše vaze iz home kolekcija popularnih brendova

Vaze su jedan od onih šarmantnih detalja za dom koje svi volimo jer imaju moć podići svaki interijer. Bilo da je riječ o blagovaonskom stolu, kuhinjskom otoku ili noćnom ormariću, vaza sa cvijećem s lakoćom će se uklopiti u svaki kutak u domu i učiniti ga ljepšim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo radi toga i ne čudi nas da su mnoge žene koje vole uređivati svoje domove 'slabe' na lijepe vaze. Ako se nas pita, vaza nikad dovoljno u jednom domu, a brojni šarmantni primjerci mogu se pronaći i u home kolekcijama popularnih high street brendova, kao što su H&M Home i Zara Home.

Nije tajna da većina poznatih high street brendova danas u svom asortimanu ima i komade i dodatke za dom, a i ovog proljeća u njihovim kolekcijama istaknulo se mnoštvo divnih vaza, poput onih od kamenine i terakote koje će unijeti dašak rustikalnog šarma u interijer. Osim takvih klasika u neutralnim nijansama, pažnju privlače i glazirane vaze u bojama koje djeluju razigrano i pomalo eklektično.

Iz sezone u sezonu, ponuda dekorativnih vaza za dom sve je bolja i raskošnija te im je uistinu teško odoljeti. Mnoge od tih vaza ukras su same po sebi pa u njima i nije nužno držati cvijeće jer one i samostalno mogu biti izrazito efektne. U potrazi za divnim vazama istražile smo home kolekcije popularnih brendova, a one najljepše modele izdvajamo u nastavku.