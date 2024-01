Volimo srca: U Sinsayju smo pronašli posteljinu koja će oduševiti sve zaljubljene

Tijekom zimskih dana najradije bismo ostali malo duže u krevetu. Nema bolje od toplog kreveta uz kavu ili čaj, zar ne? Iako je najvažnije da je posteljina čista i topla, lijepo je vidjeti da se prekrivač i jastučnice slažu uz interijer. Neki najčešće biraju jednobojne svilene varijante, dok su drugi vjerni pamučnim posteljinama.

Sinsay je poznat kao mjesto na kojem po povoljnim cijenama možeš pronaći odjeću i obuću, ali i sitnice za dom. Dio asortimana sada im je na sniženju, no početkom su godine obogatili internetsku trgovinu novim artiklima. Tako smo u kategoriji "Dnevni boravak i spavaća soba" pronašli nekoliko neodoljivih pamučnih posteljina. Najviše nas je oduševila posteljina s motivom srca na kojoj piše "True love" i "Love forever". Romantične poruke o iskrenoj ljubavi posebno bi se mogla svidjeti parovima.

Foto: Sinsay

Bliži se Valentinovo pa upravo uz ovu razigranu posteljinu možete "začiniti" atmosferu. Svježe oprana posteljina s ovakvom porukom – tko bi na to ostao ravnodušan?

U dimenzijama 200 x 220 centimetara košta 14,99 eura zbog čega mislimo da je se isplati nabaviti. Ako pak sanjaš o ljubavi, imaš manji krevet ili partner i ti živite na različitim adresama, možeš naći inačicu u manjoj (160 x 200 cm) dimenziji za 12,99 eura.

Foto: Sinsay

Foto: Sinsay

Čita li nas muška populacija, upravo bi ova posteljina mogao biti dobar poklon za Dan zaljubljenih. Baš zato što ima poruku.

Inače, čim se pojave u nekoj trgovini, posteljine sa srcima brzo se rasprodaju. Donedavno su se mogle kupiti samo online, odnosno bilo ih je teško naći u Hrvatskoj, no onda je IKEA lansirala srcolicu pamučnu posteljinu. Ondje je više nema na zalihama što govori da su ovakve jastučnice i popluni zaista preslatki.

Foto: IKEA

Na sreću, sada srca možeš pronaći u Sinsayju, no požuri jer bi i ondje mogla brzo nestati. To se ovih dana dogodilo sa Sinsay dekom koju su krasila srca. Deke više nema u web ponudi, no posteljina je i dalje tu. Kao stvorena je za hladne noći ispunjene ljubavlju.

